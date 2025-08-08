¿Qué hay de nuevo… en el cine?

Disfruta de las nuevas películas de estreno en las salas de cine de la ciudad así como películas de arte en las salas de cine alternativas o independientes. Conoce cuáles son las nuevas historias que nutren la cartelera de cine de la ciudad.

Otro viernes de locos

En 2003, la versión de Un viernes de locos protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis conquistó a las audiencias globales. Paulatinamente, el filme fue alcanzado estatus de culto, hasta ser hoy considerada como una de las mejores comedias familiares de lo que va de este siglo.

La dupla estelar regresa con "Otro viernes de locos", donde volverá a ocurrir un intercambio de cuerpos y personalidades que pondrá de cabeza a las protagonistas.

Toma Nota

Aunque ha seguido haciendo películas (principalmente para streaming), este es el primer estreno en cines de Lindsay Lohan en 18 años.

Es para ti si…

La película anterior es icónica para ti.

La hora de la desaparición

Una de las películas de terror más esperadas del año llega finalmente a salas de cine, precedida de estupendos comentarios. ¿Estamos por ver una de las mejores piezas de género de 2025?

Zach Cregger, creador de la inolvidable Bárbaro, cuenta ahora la aterradora historia de 17 niños que, misteriosamente, salieron corriendo de sus casas a mitad de la noche, desapareciendo sin dejar rastro. Lo que los niños tenían en común es que todos formaban parte del mismo salón de clases. Ahora, su maestra ha iniciado una cruzada por descubrir lo que ha pasado con ellos.

Toma Nota

Al cierre de esta edición, La noche de la desaparición tenía un 100% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes. Dicho esto, el hype es tremendo, ¿nos dejará helados del terror?

Es para ti si…

Quieres ver una de las películas de terror más comentadas del año.

La madre de todas las mentiras. ESPECIAL/ALAMEDA FILMS.

La madre de todas las mentiras

La cineasta marroquí Asmae El Moudir presenta un atrapante documental en el que reconstruye su infancia a partir de una misteriosa fotografía: la única que guarda de su infancia… y que además muestra a una niña en la que no se reconoce a sí misma. Cuestionando los relatos familiares, revelará verdades ocultas sobre su pasado, su hogar en Casablanca y la memoria colectiva de Marruecos.

Toma Nota

Este filme ganó el premio a la Mejor Dirección dentro de Una cierta mirada del Festival de Cannes, además de otra decena de galardones internacionales.

Es para ti si…

Quieres ver este envolvente y premiado documental que nos llega desde África del Norte, inyectando diversidad y calidad a la cartelera. ¡Sólo disponible en la Cineteca FICG!

Stans. ESPECIAL/TRAFALGAR

Stans

La vida y obra de Eminem es la protagonista del documental Stans. El legado del rapero es explorado de manera particular a través del punto de vista de sus más grandes y radicales fanáticos, de ahí el filme haga una paráfrasis de uno de los éxitos incontestable de Eminem: Stan. Las primeras críticas apuntan a que se trata de un documental magnético y honesto.

Toma Nota

La película ha sido producida por Antoine Fuqua (Día de entrenamiento) y el propio Eminem.

Es para ti si…

Eres un megafan de Eminem o si nunca te pierdes ningún documental ambientado en el mundo de la música.

Demon Slayer: Mugen Train. ESPECIAL/+QUE CINE.

Demon Slayer: Mugen Train

Por increíble que parezca, ya pasaron cinco años desde que Demon Slayer: Mugen Train llegó a los cines, asombrando y desgarrando las almas de los grandes fans de este exitoso anime. Y no sólo eso, el filme trascendió como el más taquillero de 2020 y como la película japonesa con mayor recaudación de todos los tiempos.

Si quieres revivir la emoción —y el sufrimiento— de "Mugen Train", disfrútala otra vez en cines por tiempo limitado.

Toma Nota

Pronto habrá más Demon Slayer en cines, pues ya se espera en cines de México el estreno de Kimetsu no Yaiba–The Movie: Infinity Castle, primera parte de la trilogía que marcará el gran final de este anime legendario.

Es para ti si…

Eres fan de Demon Slayer, ¡el gran fenómeno del anime de esta era!

Juventud Sin Fin Atarashii Gakko! La Película . ESPECIAL/+QUE CINE.

Juventud Sin Fin Atarashii Gakko! La Película

Documental musical que retrata 10 años de historia sonora de la agrupación japonesa que ha revolucionado la estética del pop contemporáneo y que ha hechizado con sus canciones pegajosas. A lo largo de dos horas, te acercarás a este cuarteto como nunca antes.

Toma Nota

La cinta mezcla imágenes en directo con puestas en cámara que capturan la esencia del grupo.

Es para ti si…

Eres fan o si quieres descubrir a tu próximo grupo favorito.

