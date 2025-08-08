Inicia el fin de semana y a partir de hoy el entretenimiento se hace presente en los diferentes recintos de la ciudad para entretener a sus habitantes. Consulta la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige entre conciertos, teatro o arte para tu tiempo de esparcimiento.

Rush Monterrey Tribute se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL/YORCH GÓMEZ.

Rush Monterrey Tribute

Dentro de su gira Arrows Across The Windows 2025 la agrupación brindará un concierto en la Perla Tapatía, donde entregará uno los espectáculos de rock progresivo más fieles a la banda, con una producción completa de primer nivel y virtuosos músicos que entregarán la mejor experiencia a sus seguidores en una velada imperdible.

Teatro Diana

9 de agosto, 21:00 hrs.

De $295 a $595.

La banda tributo Mojo Risin rinde un homenaje a The Doors en Escenik Teatro Bar de Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA MOJO RISIN.

Tributo a The Doors

La banda tributo Mojo Risin rinde un homenaje en el escenario jalisciense a la legendaria agrupación angelina The Doors, que alcanzó la fama mundial con éxitos perdurables. De esta manera, la banda realiza una interpretación fiel y apasionada que ha sido reconocida como el mejor tributo a The Doors en América. Mojo Risin transportará a la época dorada del rock de los años 60’s y 70’s para disfrutar de una experiencia única. Acceso a mayores de 18 años.

Escenik Teatro Bar de Palcco

9 de agosto, 20:30 hrs.

$500.

Alita y Meñike se presentarán en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA ALITA Y MEÑIKE.

Alita y Meñike

En el marco de su gira 2025 titulada AyM, estos divertidos amigos clown de Tik Tok dejan la pantalla y se presentan en el escenario de la Perla Tapatía para ofrecer un entretenido show. Se trata de un espectáculo familiar, donde chicos y grandes disfrutarán de música, magia y un show lleno de sorpresas.

Teatro Galerías.

10 de agosto, 18:00 hrs.

$300, $400, $500 y $600.

Estaciones del mundo es el primer concierto de la Temporada 2025 de Conciertos Sinfónicos Inmersivos que se realizará en Palcco. ESPECIAL/MARCOS DE LA ROCHA-PALCCO.

Estaciones del mundo

FOTO:

CRÉDITO: MARCOS DE LA ROCHA/PALCCO

Inicia la Temporada 2025 de Conciertos Sinfónicos Inmersivos que fusiona la música sinfónica de la Orquesta Te Deum Music con la tecnología de vanguardia a través del videomapping. Disfruta de un vibrante concierto, en el que se escuchará el barroco de Antonio Vivaldi y el tango de Astor Piazolla, ya que Las Cuatro Estaciones se encuentran con Las Cuatro Estaciones Porteñas en un fascinante viaje por diferentes épocas y latitudes.

Palcco.

9 de agosto, 20:30 hrs.

De $600 a $1,200.

The Greatest Showman se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/PALACIO DE LAS VACAS.

The Greatest Showman

Basada en la película homónima, esta puesta en escena transportará al espectador al mundo de P.T. Barnum, el visionario que revolucionó el entretenimiento al crear el espectáculo más grande del mundo. Con 40 artistas en escena, la obra mezcla teatro, música en vivo y un espectacular show circense. Disfruta de una historia de inclusión, sueños y valentía.

Teatro Galerías.

9 de agosto, 17:00 y 20:00 hrs.

$400, $500, $600 y $700.

El cellista Ángel Hernández y el pianista Jorge Oscar González participarán en el concierto Música con causa que se realizará en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA JORGE ÓSCAR GONZÁLEZ

Música con causa

Es un recital de cello y piano con causa en la que participan los solistas Ángel Hernández y Jorge Oscar González, quienes interpretarán un programa que incluye las obras Der Müller und der Bach de Franz Schubert, Sonata en sol menor, Op. 65 de Frédéric Chopin, Kol Nidrei Op. 47 de Max Bruch y El gran tango de Astor Piazzolla. Goza de una gran velada musical y apoya a la Escuela Hellen Keller, dedicada a la educación de niños con discapacidad visual, ya que todo lo recaudado será destinado a dicha institución.

Palcco.

8 de agosto, 19:00 hrs.

$350.

El festival Crayfish Party se realizará los días 8 y 15 de agosto en el Restaurante Sueco de Ikea. ESPECIAL/CORTESÍA X. MARTÍNEZ

Crayfish Party

Con el propósito de traer una de las tradiciones de verano de Suecia a México, Ikea celebra la fiesta de cangrejos de río con el festival Crayfish Party que consiste en un buffet especial con platillos tradicionales suecos. El origen de esta fiesta data del siglo XVII cuando el consumo de cangrejos de río aumento en Suecia y para 1930 ya era una ceremonia dedicada a la degustación con familia y amigos. El buffet incluye cangrejos de río, las típicas albóndigas, puré de papa, pasta, bagels de salmón, quiché lorraine, ensaladas, postres, además de tablas de quesos, vegetales asados, refresco y café con refill, entre otras delicias.

Restaurante Sueco Ikea Guadalajara Expo

8 y 15 de agosto, 15:00 a 17:30 hrs. Y 18:00 a 20:30 hrs.

$449 adultos. $99 menores de 12 años.

En el marco de su campaña nacional ¡Qué Ofertón! Cinépolis ofrece a $29 pesos el boleto de entrada al cine durante agosto. ESPECIAL/CORTESÍA PAOLA GARCÍA.

Vamos al cine

En el marco de su campaña nacional ¡Qué Ofertón! Cinépolis tiene precios especiales en entradas al cine y algunos productos de dulcería durante agosto. El costo del boleto será de $29 en funciones antes de las 16:00 horas en formato 2D en sala tradicional y Cinépolis Junior® (sólo butaca), además del combo cuates en $199. No incluye Cinépolis VIP, ni funciones después de las 16:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en taquilla, página web, app, kioscos y taquillas automáticas de Cinépolis.

Cinépolis

Del 4 de agosto al 10 de septiembre.

$29.

Otros Eventos

Mike Towers se presentará hoy en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

La persistencia de volar

Palcco. Del 8 de agosto al 7 de septiembre. L-V 08:00 a 20:00 hrs.

Mike Towers

México Tour 2025. Auditorio Telmex. 8 de agosto, 21:00 hrs. De $520 a $1,520. $1,780 VIP.

The Space Ocean

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 14 de agosto, 21:00 hrs. $300.

XM