¿Qué hay de nuevo… en el cine?

Este viernes 29 de agosto ya puedes ir a tu sala de cine preferida y ver alguno de los 10 estrenos de cine que enriquecen la cartelera de cine de la ciudad. Conoce en este espacio cuáles son las nuevas películas que ya puedes ver en las salas de cine comerciales.

Atrapado Robando

El director de El cisne negro, La Ballena y Réquiem por un sueño está de regreso con su nuevo largometraje. En esta ocasión, Darren Aronofsky explora la comedia criminal para contar la historia de Hank Thompson, un ex jugador de beisbol que por accidente termina enredado en un intrincado lío criminal que involucra a sicarios, mafiosos, sociópatas y policías corruptos, situación que lo llevará a sumergirse en el inframundo neoyorquino.

Con las actuaciones de Austin Butler, Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio y hasta Bad Bunny.

Toma Nota

Charlie Huston escribió tanto la novela como el guion en que se basa esta película. En total hay tres novelas que giran en torno al personaje de Hank Thompson.

Es para ti si…

Siempre sientes curiosidad por cualquier película que dirija Aronofsky.

La Odisea: El Regreso

El poema épico de Homero que habría sido compuesto ocho siglos antes de Cristo nuevamente ha ganado notoriedad mediática gracias a dos películas. Por un lado, el próximo año se estrenará la versión de Nolan; por el otro, ya se encuentra en cines la adaptación de Uberto Pasolini, que es la que aquí compete.

Ralph Fiennes interpreta a Odiseo y Juliette Binoche a Penélope en este filme que se estrenó el año pasado en el Festival de Toronto. En este filme el protagonista vuelve a su hogar en la isla de Ítaca, sólo para descubrir que sus batallas aún no han terminado. El director afirma que su versión no se sustenta en la carga mitológica del poema, sino en la culpa y el dolor que Odiseo carga sobre sus hombros, en un relato sobre humanidad y lazos.

Toma Nota

Sin duda, será un placer volver a ver a Ralph Fiennes y Juliette Binoche en pantalla, como en El paciente inglés.

Es para ti si…

Te encantan los dramas de dimensiones épicas.

Los Roses

Olivia Colman y Benedict Cumberbatch son los protagonistas de la flamante versión cinematográfica de la novela La guerra de los Roses. Según los productores de la cinta, este no es un remake ni un refrito directo, sino más bien una “reimaginación” que adapta a la realidad de nuestros tiempos aquel famoso relato sobre un hiperbólico conflicto matrimonial.

Una pareja pasa por un bache que los lleva por un camino de diferencias que parecen ser irreconciliables: él ha perdido el ímpetu profesional; ella, por el contrario, parece subir como la espuma. Esto los llevará a destapar una serie de resentimientos que derivarán en situaciones tan cómicas como despiadadas.

Toma Nota

En 1989 ya existió otra versión de la novela de Warren Adler. Aquella adaptación de La guerra de los Roses fue protagonizada por Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito, quien también fungió como director.

Es para ti si…

Quieres ver una comedia hilarante y con dos actores cuyo trabajo suele ser garantía.

Armand: Una acusación peligrosa

Poderosísimo drama nórdico protagonizado por Renata Reinsve (La peor persona del mundo) y dirigido por Halfdan Ullmann Tøndel, quien ha logrado algo interesantísimo en este relato que funge como su ópera prima.

Una agresión indecible ocurre entre dos niños de seis años en una escuela. Tanto los padres como el personal de la escuela se reúnen para aclarar el incidente. La situación llevará a una madre soltera a navegar por aguas turbulentas y a afrontar terribles acusaciones.

Toma Nota

Esta cinta ganó la Cámara de Oro del Festival de Cannes para Halfdan Ullmann Tøndel, nieto de Liv Ullman e Ingmar Bergman, dos auténticos tótems del cine.

Es para ti si…

Eres un cinéfilo de gustos exigentes y estás buscando algo que te llene las pupilas.

El club perfecto

Encantadora película mexicana que buscará la aprobación del gran público tras su estreno en el pasado Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde recibió comentarios positivos de los asistentes.

Dos estudiantes de preparatoria hacen una alianza para robarse los exámenes y venderlos entre sus compañeros. Su fechoría, sin embargo, podría convertirse en algo que tenga un efecto decisivo en sus vidas y los haga valorar los vínculos de la amistad.

Toma Nota

La cinta está inspirada en un evento real ocurrido en 2007 en una prepa de la CDMX.

Es para ti si…

Quieres ver una divertida y bien lograda comedia mexicana.

No Entres

Dos amigos que tienen aspiraciones de ser grandes youtubers deciden adentrarse en las profundidades de una vieja finca abandonada para grabar su aventura y obtener seguidores. No se imaginan que en ese lugar yace un horror indescriptible que pondrá en jaque sus vidas.

Toma Nota

El director Hugo Cardozo también participó como guionista, productor, cinefotógrafo, editor… ¡y hasta en los efectos especiales!

Es para ti si…

Sientes curiosidad por descubrir qué es lo que propone el terror paraguayo.

Escape Explosivo

Anunciada como el nuevo proyecto del equipo creativo de Búsqueda Implacable y El Transportador, esta coproducción franco-taiwanesa tiene como protagonistas a Luke Evans, Gwei Lun Mei y Sung Kang. Insertados en un universo de acción inconsecuente se conocerá a un ex agente de la DEA y una operativa encubierta, quienes se reencuentran tras haber tenido un romance mucho tiempo atrás. Durante un fin de semana en Taipei, tendrán que hacerle frente a las decisiones del pasado.

Toma Nota

La película fue coescrita por Luc Besson (quien también funge como productor) y George Huang (quien también es director de la cinta).

Es para ti si…

Eres incondicional del cine de acción.

Ataque Zombie: Estación Gangman

El terror coreano vuelve a aparecer en cartelera, ahora con una propuesta que sólo será de interés para aquellos que no perdonan ni una sola película de género.

En este relato se ve cómo un virus fatal se esparce por el lujoso distrito de Gangman, ubicado en Seúl. Con la gente convirtiéndose en zombis sedientos de carne, los sobrevivientes harán lo posible por escapar con vida.

Toma Nota

Atanque Zombie fue dirigida por Soo Sung Lee, conocido por Bullies y la trilogía sudcoreana The Dominator.

Es para ti si…

De verdad ves cualquier cosa con zombis, sin importar lo que se diga al respecto.

Dibujos Imaginarios

El cuaderno de dibujos de una jovencita cae en un estanque muy peculiar. El accidente causará que sus creaciones cobren vida, causando desmanes y problemas por todos lados. Es así como la chica y su hermano buscarán una forma de detener a tan coloridas y liosas creaciones, mientras su padre los sigue para llevarlos de vuelta a casa.

Toma Nota

Al cierre de esta edición, el filme tenía un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes. Ojo, porque aunque la distribuye Angel Studios, no es una película cristiana ni de fe, es una cinta con una mirada universal sobre la infancia y la imaginación.

Es para ti si…

Si buscas una película para toda la familia que deje un mensaje luminoso en los más pequeños.

Prince: Sing O’ The Times

En 1987, Prince lanzó el álbum Sing o’ the Times, que sigue figurando en muchas listas de los mejores discos de todos los tiempos. Gracias a la magia del cine, podrás ser testigo del punto creativo más álgido del famoso cantautor. Esta película-concierto te transportará en el tiempo para que puedas ver y escuchar por qué Prince (a nueve años de su fallecimiento) sigue siendo uno de los grandes Dioses del pop.

Toma Nota

El filme incluye interpretaciones en directo de temas legendarios como If I Was Your Girlfriend, Sign O’ The Times y U Got The Look. ¡Quedarás con la boca abierta!

Es para ti si…

Eres un melómano empedernido. ¡Sí, este es un evento imperdible para los amantes de la música!

Re-Estrenos

La princesa Mononoke

Aplaudida universalmente como una de las grandes obras maestras de Hayao Miyazaki y el Studio Ghibli, La princesa Mononoke regresa por pocos días a salas de cine.

Este emotivo largometraje animado —estrenado originalmente en 1997— cuenta la historia del joven guerrero Ashitaka, quien es testigo del conflicto entre el mundo de los hombres y el mundo de la naturaleza. ¿Existirá un equilibrio entre la explotación de los recursos y el respeto por el mundo que habitamos?

Toma Nota

En su momento, Japón eligió este filme como su representante rumbo al Oscar® de 1998, pero la Academia no lo nominó. A pesar de ello, hoy pocos recuerdan a la mayoría de las cintas nominadas como Película Extranjera en aquella edición, pero la fama de La princesa Mononoke sigue en ascenso.

Es para ti si…

Quieres revivir uno de los más grandes clásicos animados de finales del siglo XX en la pantalla grande.

La tortuga roja

Coproducción franco-japonesa que vuelve a salas de cine a nueve años de su estreno original y por pocos días. Sin usar diálogos, el filme ofrece una experiencia envolvente y sumamente sensible al contar la historia de un náufrago que llega a una isla desierta. Al intentar escapar, se topa continuamente con una extraña tortuga roja que está por revelar su fantástico secreto.

Toma Nota

El filme formó parte de la competencia Una cierta mirada del Festival de Cannes y logró ser nominado al Oscar® como Mejor Película Animada.

Es para ti si…

Adoras el cine animado que es entretenido y poético en igual medida.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

