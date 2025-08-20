Rodeada de amor y mucho cariño, fue como festejó su cumpleaños Anna Rossy, quien junto a Luis Hernández recibió a cerca de 180 invitados en Barberini con deliciosos cocteles, todo con la organización y buen gusto de Moisés Amezquita, wedding and event planner. Entre algunos de los invitados, además de familiares y amigos, estuvieron América Guinart y Alex Fernández.

Moisés Amezquita y Ana Rosy Hernández Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Los detalles hicieron la diferencia en esta celebración porque una ilustradora les tomó fotos a todos a su llegada para posteriormente hacerles un dibujo personalizado. También, una pintura Vincent humana se retrató con los invitados. Hubo además una tiendita temática del evento con diferentes obsequios para todos.

Alinna Hernández, Cristina Gutiérrez, Roberto Hernández, Alessa Hernández, Alanna Hernández, Ana Rosy Hernández Delgadillo y Luis Hernández. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

En un ambiente de elegancia y decorado con flores, se ofreció un banquete servido por la I Latina, también se abrió el candybar a la hora del pastel, momento en que se hizo una torre de champagne para brindar por la festejada.

Yulissa Ochoa, Jocelyn Guevara y Grecia Díaz. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Cecy Pinedo. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

La música fue de la agrupación Funk Samy y Chay pero la noche siguió con más sorpresas porque un imitador de Juan Gabriel contagió a todos con su alegría pero la noche culminó con la voz y talento de Alex Fernández. ¡Felicidades!

Claudia Vizcarra y Manuel Martínez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Jesús Druck. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Evento: Cumpleaños de Ana Rossy. Fecha: Sábado 16 de agosto. Lugar: Barberini. Invitados: 180.

Ana Rosy Hernández Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

