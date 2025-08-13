Valeria Villegas es una artista plástica que explora la transformación, la memoria y la vulnerabilidad. A través de gestos intuitivos, táctiles y rítmicos, investiga las posibilidades de la pintura más allá de los formatos tradicionales. En su obra predominan siluetas orgánicas que evocan flujos vitales como el aire, el agua y el viento, reflejando su interés por las conexiones entre naturaleza, tiempo y cuerpo.

La pintura es:

“Un mundo. Es efímera. Es causa y efecto. Es expandir y contraer. Es controlar y dejar ser. La pintura es color, textura, sensaciones, movimiento, agua, fluir, gozar, creer”.

¿Cómo defines tu trabajo?

“La mitad de mi trabajo soy yo, lo que he aprendido, mi técnica, el color que preparo, el trazo que hago. La otra mitad es lo que dejo que pase. Suelto el control y permito que los medios tomen su propio rumbo, que la pintura elija su propio camino”.

¿Por qué decidiste ser artista?

“No lo decidí como tal. Solamente pasó. Desde niña me refugié en el dibujo y más grande simplemente encontré la pintura y la seguí”.

¿Qué medios utilizas?

“Lo que más utilizo es el acuarela y el gouache con agua, es la manera en la que me siento más libre y puedo dejar ser. Pero, el óleo es para mí el verdadero amor de cualquier pintor. Así que también lo utilizo y lo gozo mucho”.

Admiras a:

“A todas las mujeres artistas del pasado y presente que han roto esquemas y marcado el camino para quienes hacemos esto. En especial a Hilma Af Klimt, Leonora Carrington, Georgia o Keefe, Remedios Varo y Helen Frankenthaler”.

¿Qué te inspira?

“Me inspira ser mujer, el conocerme y expresarme desde lo más puro de mi ser. Contar mi verdad. Ser honesta, escribir, sentir. Me inspira el movimiento constante de la vida y de todo. Nunca hay una pausa total y eso me hace sentir viva y querer crear constantemente”.

¿Tienes un lugar favorito para pintar?

“Amo mi estudio pero mi lugar favorito para pintar es bien temprano en la mañana en mi jardín.

¿Dónde estudiaste?

“Soy Licenciada en Psicología por el ITESO, y complementé mi formación en artes visuales en instituciones como Emily Carr University of Art and Design (Canadá), Accademia D’Arte Firenze (Italia) y Beaux-Arts de París (Francia). Fue beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales 2023-24. (Antes FONCA) presentando su trabajo en el Complejo Cultural Los Pinos”.

¿Cuáles es son las satisfacciones que te ha dado tu trabajo?

“Despertar todos los días y poder dedicarme a lo que amo”.

Nombre: Valeria Villegas.

Edad: 32 años.

Profesión: Artista plástica.

Originaria de: Guadalajara, Jalisco, donde vive y trabaja.

Redes sociales: @valvillegas._

+ de Val Villegas

Libro: La mujer habitada de Gioconda belli

Ciudad: Los Ángeles

Hobbie: Danza contemporánea, estar con familia y amigos. Correr. Nadar. Pintar solo para mí.

Sueño: Poder crear por todo el mundo.

