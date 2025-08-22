¿Qué hay de nuevo… en el cine?

Llega el fin de semana y con éste el tiempo perfecto para disfrutar de una buena historia en la sala de cine de tu preferencia. Consulta cuáles son las nuevas películas que ingresan a la programación de los complejos cinematográficos de la ciudad.

Haz que regrese

Potente y fulminante película de terror dirigida por los hermanos Philippou, mejor conocidos por haber entregado otra de las cintas de género más aplaudidas de esta década: Háblame.

En Haz que regrese cuentan la historia de dos medios hermanos que son enviados a vivir a una casa de acogida tras la muerte de su padre. Ahí, una mujer aparentemente amable los recibe, pero los chicos no se imaginan el terrible plan que está urdiéndose en ese sitio.

De imágenes fuertes y emociones desbordadas, Haz que regrese es una experiencia rebosante de desconcierto y que no dejará espectadores indiferentes. Por algo está siendo considerada como una de las mejores cintas de terror de este año.

Toma Nota

Préstale atención a la joven protagonista Sora Wong, quien hace su debut actoral y quien nunca antes había trabajado profesionalmente frente a una cámara.

Es para ti si…

Te encantó Háblame o si siempre estás buscando cuál es el nuevo fenómeno del cine de terror. ¡Pues es éste!

La vida de Chuck

Mike Flanagan, creador de algunas de las series más exitosas y escalofriantes en la historia de Netflix como The Haunting of Hill House y Midnight Mass, ofrece ahora un relato dulce y conmovedor, una de las películas más edificantes y bellas que verás este año.

Tom Hiddleston encabeza el elenco interpretando a Charles Krantz, un hombre cuya vida será relatada a través de tres momentos clave. Por cierto, este filme ya ganó el Premio del Público en el Festival de Toronto, que no te extrañe si llega a buscar algo durante la próxima temporada de premios.

Toma Nota

La vida de Chuck está basada en un relato breve escrito por Stephen King.

Es para ti si…

Siempre ves las adaptaciones a la obra de Stephen King o si quieres ver una de las más emotivas películas del año.

Nadie 2

Bob Odenkirk regresa como Hutch en esta divertida secuela llena de secuencias de pelea. En esta ocasión, el protagonista intentará zafarse de su “discreta” vida como matón para irse de vacaciones con su familia. Sin embargo, encontrará que el parque acuático que visitarán es en realidad una tapadera que oculta actividades ilícitas controladas con una mafiosa implacable: Sharon Stone.

Toma Nota

El guionista Derek Kolstad, a quienes muchos consideran como uno de los “arquitectos” del universo John Wick, nuevamente regresa para escribir esta secuela.

Es para ti si…

Te encantó la primera película o eres mega fan de Odenkirk.

La Infiltrada

Una joven policía lo arriesga todo —incluyendo su propia vida— como agente infiltrada dentro del grupo terrorista ETA. Este filme inspirado en un caso real y dirigido por Arantxa Echeverría explora el territorio del cine policíaco y el suspenso. El resultado es competente: ha logrado convencer a la crítica y envolver al público, quienes la han convertido en uno de los éxitos de taquilla más notables del cine español en el último año. ¡No te la vayas a perder!

Toma Nota

Este año, La Infiltrada ganó el Goya—máxima distinción del cine español—en grandes categorías: Mejor Actriz (Carolina Yuste) y Mejor Película española del año.

Es para ti si…

Quieres ver una de las mejores películas ibéricas de los últimos meses. ¡Se ve súper prometedora!

Mascotas al rescate

Un tren repleto de animalitos viaja a toda velocidad y sin control, todo parece indicar que la situación terminará en desastre por culpa de un tejón vengativo. Sin embargo, un singular mapache entrará en acción para salvar el día en esta película animada que podría ser de interés para los más pequeños de casa.

Toma Nota

Mascotas al rescate es una película animada producida en Francia para toda la familia.

Es para ti si…

Cualquier película animada con animalitos se merece tu total atención.

El Conjuro: La Trilogía

Consagrada como la franquicia de terror más exitosa de todos los tiempos (las ocho cintas han recaudado más de 2,000 millones de dólares), el Universo El Conjuro se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes del cine de género.

En el epicentro de este corpus fílmico aparecen las tres películas de "El Conjuro" (2013, 2016, 2021), las cuales volverán a la pantalla grande por tiempo limitado. ¿Por qué? Porque ayudarán a prepararse para el estreno del cuarto y último capítulo del matrimonio Warren: "El Conjuro 4: Últimos ritos" que llegará a los cines en septiembre.

Toma Nota

Consulta en Cinépolis cuáles serán los complejos que exhibirán la trilogía El Conjuro y en qué horarios.

Es para ti si…

Quieres revivir en la pantalla grande estos clásicazos del terror contemporáneo.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM