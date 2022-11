Romina Sacre es una mujer emprendedora y escritora mexicana, quien inició su carrera como actriz y modelo, pero un blog post cambiaría su vida para siempre.

En 2019 publicó su primer libro Lo sensibles no nos quita lo chingonas con Editorial Planeta, donde comparte anécdotas, consejos de aceptación y crecimiento personal en un mundo donde rigen los filtros y el perfeccionismo. Debido al éxito del libro, decidió crear el podcast Sensibles y Chingonas, donde invita a las mujeres a vivir de manera más auténtica. En 2021, crea el podcast Jefaza con Amazon Music, donde promueve estrategias y tips de negocios con invitadas del mundo empresarial, dirigido para mujeres trabajadoras.

En 2022 publica su segundo libro titulado "El amor en los tiempos del like" de Editorial Planeta, el cual actualmente promociona y próximamente presentará en la FIL de Guadalajara.

Por ello, en entrevista para Gente Bien platica sobre este segundo título, El amor en los tiempos del like.

Romina Sacre. ESPECIAL/RODRIGO PALMA.

¿Cómo surge “El amor en tiempos del like”?

“Mi primer libro Lo sensible no nos quita lo chingonas habla de cómo tener una buena relación contigo misma, y en éste, El amor en tiempos del like justo quise explorar cómo estamos paradas las mujeres en este mundo moderno de ligue y las relaciones, el cómo por un lado tenemos estos mensajes feministas y este empoderamiento femenino, pero al mismo tiempo seguimos con estas creencias arraigadas del amor romántico. Y prácticamente El amor en tiempos del like es una invitación para todas las personas que quieran leerlo, que ellos, ellas y elles, pueden elegir qué tipo de relación va de acuerdo a lo que creen y lo que quieren. Es un libro de mis experiencias, bastante divertido, ameno, sincero, directo, honesto y que ha sumado un montón de mujeres desde que se publicó”.

Cada capítulo tiene ejercicios para que los lectores se orienten sobre qué quieren en una relación ¿Cómo se te ocurrieron estos ejercicios?

“Sí, muchas veces también es importante ver qué es lo que no queremos, qué es lo que no está funcionando en mi vida y cómo lo podemos cambiar, para mí es super importante que no se quede únicamente en teoría, en un mensaje bonito o inspirador, sino más bien ‘ok, estoy leyendo esto, ¿qué me está dejando?’, y plasmarlo en un papel, a mí me ayuda un montón, verlo, sacarlo de mi cabeza, porque lo empiezas a entender de otra manera y ahí es cuando -en mi opinión- puedes realmente aterrizar las ideas y ponerlas en práctica, entonces es un libro que también es muy dinámico de esa manera y se pueden hacer estos ejercicios, quieres cambiar algo de ti, pues es mucho trabajo también”.

¿Cómo puede ayudar este tipo a cambiar poco a poco las creencias que no dejan avanzar?

“Principalmente cuestionándonos todo, el primer capítulo de mi libro empieza con qué quieres, y probablemente suene una pregunta muy mensa, pero no es cierto, pocas veces nos damos el tiempo de pensar qué es eso que queremos, qué es lo que buscamos, realmente qué es lo que quiero, no lo que quieren mis amigas, mi mamá, no lo que le haría feliz a mi papá, sino ¿qué es lo que yo quiero?, y creo que también ahí es donde empiezas a desmenuzar muchísimo lo que no quieres, qué es lo que ya no te funcionó en el pasado, qué es lo que quieres cambiar y ese es yo creo el regalo más increíble que tenemos los seres humanos porque todos los días podemos tomar decisiones por y para nosotros.

Cuestionó eso que nos dijeron de ser mujeres, el por qué nosotras no podemos decidir con quién salir, por qué nosotras nos tenemos que quedar calladas y esperar a que mágicamente ese hombre, el príncipe azul -que tanto nos vendieron Disney y las telenovelas- llegué a hacernos felices, cómo nos quitaron también el arropiarnos de nuestra sexualidad y de nuestro placer, cómo hacemos responsables a otros el tiempo de nuestra felicidad, y pues al final nadie va a llegar a hacerte feliz, nadie tiene la responsabilidad de hacerte feliz, y nadie tiene la responsabilidad de amarte más que tú mismo, entonces también es una invitación a -independientemente de la relación que decidas tener- primero tienes tener una relación muy increíble contigo. Nunca vas a estar lista y nunca estás completamente trabajada, pero al mismo tiempo es un me respeto, pongo límites y sé perfectamente bien la persona que soy y no voy a relacionarme a través de la carencia, ni la violencia, absolutamente con nadie”.

Romina Sacre. ESPECIAL/RODRIGO PALMA.

¿Cómo fue el proceso de crear el libro?

“Fue un año bastante interesante el año pasado, siempre hay una idea muy romántica de que te vas a sentar, tomar café y abrir tu compu, pero cuando eres emprendedora y tienes más proyectos, de pronto se puede llegar a complicar. Me encanta trabajar con mis editoras, con Planeta, me gusta mucho que sean muchas mujeres detrás de este proyecto, porque entienden perfecto mi mensaje, y al final, están en la misma lucha que yo, querer transformar y crear conciencia”.

Creo que para mí el hacer un proyecto auténtico, muy honesto, es lo que va a resonar con la gente y lo que va a hacer que conecte

¿Cuál ha sido tu aprendizaje al hacer este libro?

“Muchos, el primero, yo creo que el más importante después de que vienes de hacer un libro al que le fue super bien, tiene mucha expectativa, la gente está esperando a ver qué es lo segundo. Me publicaron un libro en 2019 y ahora en 2022 tengo un segundo libro, y eso significa que hice bien mi trabajo en el primero, que tuvo una muy buena respuesta y que sigue teniendo una excelente respuesta. Creo que para mí el hacer un proyecto auténtico, muy honesto, es lo que va a resonar con la gente y lo que va a hacer que conecte. Deberíamos de contar mucho más nuestras historias, no sabemos a quién le pueden ayudar, y a mi no me da pena, todo lo contrario, ni me siento fracasada, ni que lo pude haber hecho mejor, porque no lo pude haber hecho mejor, en ese momento no tenía las herramientas que tengo hoy. Es también hacer las pases con mi yo del pasado y abrazar a la Romina de veintitantos años, que hizo lo mejor que pudo y que gracias también a que viví lo que viví puedo ayudar a un montón de mujeres, voy a contar mi historia y si algo te resuena, ojalá hagas algo al respecto y te salgas de ahí porque no te lo mereces”.

¿Cuál fue el reto de escribir este libro?

“Tener un trabajo en el que tengo un podcast, justamente el año que lancé mi libro, lancé Sensibles y chingonas, también tuve el lanzamiento de mi segundo podcast Jefaza que es exclusivo de Amazon Music, y tengo un montón de campañas con marcas, o sea, no nada más me dedico a escribir libros, que eso sería mi sueño hecho realidad, hago muchísimas cosas, entonces el encontrar el tiempo y darle algo de valor a la gente que me lee, que realmente hay algo que les aporte, que lo terminen de leer y digan me cayeron estos veintes, ese es el impacto que yo busco, el ayudar a las personas, no se trata de mí, se trata de las demás personas, de cómo yo a través de mis historias puedo ayudar a más mujeres”.

Romina Sacre. ESPECIAL/RODRIGO PALMA.

¿A quién está dirigido?

“Principalmente a mujeres que quieren algo diferente, que están hartas de salir siempre con las mismas personas, que se quejan de que tienen mala suerte en el amor o que creen que el amor no es para ellas; para cualquier persona que no sabe lo que quiere en una relación y quiere cambiar sus patrones de comportamiento”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Tengo mi podcast Sensibles y chingonas, que ya se grabó la cuarta temporada, va a salir a finales de este año; ya está al aire la segunda temporada de Jefaza, voy a estar en la FIL Guadalajara el 2 de diciembre, voy a estar en la promoción de mi libro, voy a estar de invitada en varios eventos”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Invito a toda la comunidad de Gente Bien a que lea mi libro, a que se cuestionen qué tipo de relación es la que va con ellas”.

Romina Sacre. ESPECIAL/RODRIGO PALMA.

Romina Sacre

Página web: www.rominasacre.com

Twitter: @RominaSacre

Instagram: @rominasacre

El amor en tiempos del like

Salón 1, Planta Baja de Expo Guadalajara.

2 de diciembre, 18:00 hrs.

XM