Aries

No sigas entregando tu corazón sin cuidado, como si no costara sanar cada herida . Ya aprendiste que volver al mismo lugar donde fuiste roto no te reconstruye. Aunque una noticia cercana de embarazo te remueva emociones, lo verdaderamente importante es que aprendas a ponerte como prioridad. Si algo se cancela, es porque el amor que mereces aún está por llegar.

Tauro

Si sigues cargando rencores y tristezas pasadas, solo atraerás vínculos igual de rotos. El amor no puede florecer en un terreno contaminado. Es momento de limpiar lo que sientes, dejar de guardar silencios que pesan, y soltar a quien ya no tiene lugar en tu historia. Hazlo por ti, por tu paz emocional.

Géminis

Sabes que hay relaciones que ya no suman, pero sigues pretendiendo que todo está bien. El amor también es decidir qué ya no quieres en tu vida. Deja de dispersarte y empieza a elegirte con más claridad. Cuando te enfocas en ti, lo verdadero se acerca sin tener que rogarlo.

Cáncer

Reprimes lo que sientes hasta que revientas, y eso termina alejando a quienes te quieren entender. El amor no sobrevive entre explosiones ni silencios que esconden volcanes. Aprende a hablar desde la calma, a mostrar tu vulnerabilidad sin miedo, y a dejar que te vean tal cual eres, sin máscaras.

Leo

Has pasado por relaciones que dolieron más de lo que merecías, pero ya no eres la misma persona. Ahora sabes lo que vales, lo que no volverás a permitir y lo que realmente necesitas. Estás más fuerte, más claro, y ese nuevo brillo tuyo será un imán para lo que de verdad resuena con tu alma.

Virgo

Una persona inesperada podría despertar emociones que creías dormidas. Esta vez, no idealices ni te precipites: conoce, observa y siente sin prisa. La vida te está dando una segunda oportunidad para vivir algo bonito, pero dependerá de ti no cerrarte antes de tiempo por miedo a repetir el pasado.

Libra

El amor no siempre se trata de decir lo que piensas, sino de cómo lo dices. Estás en un momento donde tu verdad puede ser medicina… o veneno. Si alguien te importa, cuida tu manera de expresar lo que sientes. No pierdas conexiones valiosas solo por orgullo o impulso.

Escorpión

Deja de confundir dulzura con amor. No todo el que te habla bonito quiere algo profundo. Estás en un punto donde necesitas ver más allá de las apariencias. El orgullo puede protegerte, sí, pero también puede empujar lejos a quien sí valdría la pena. Suelta el escudo si quieres sentir de verdad.

Sagitario

Tu corazón pide claridad. No puedes seguir saltando de historia en historia sin saber qué buscas. Está por llegar alguien que prenderá tus sentidos y removerá tus emociones, pero si no tienes claro lo que quieres, podrías perder algo valioso por andar sin rumbo.

Capricornio

El amor no es tarea pendiente ni algo que puedas dejar a medias. Si no te tomas en serio, nadie más lo hará. Aprende a ver tu valor con otros ojos, no a través de quien apenas se asoma y te hace dudar. Lo que necesitas es reciprocidad, no migajas disfrazadas de atención.

Acuario

Te cansaste de dar y no recibir. Ya no estás para suplicar ni justificar ausencias disfrazadas de ocupación. El amor no se ruega, se elige todos los días. Cierra la puerta a quienes solo llegan a medias, y recuerda que tú también mereces sentirte querido sin tener que pedirlo.

Piscis

Hay personas que solo se acercan a confundirte. No dejes que los rumores o las habladurías debiliten lo que ya sabes en el fondo: si no es amor, no tienes por qué seguir ahí. Tu cuerpo y tu corazón te están pidiendo descanso, calma y algo real. Escúchalos.

Con información de Nana Calistar.

