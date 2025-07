Aries

Te toca soltar a quien solo vuelve para remover lo que ya habías sanado. Ese viejo amor no trae nada nuevo, solo los mismos recuerdos que ya dolieron bastante. Ya no estás para andar remendando historias rotas. Protege tu corazón, pero sin encerrarlo. El amor no tiene que doler ni ponerte a prueba todo el tiempo. Deja que el karma acomode a cada quien donde le toca y tú sigue adelante con dignidad.

Tauro

No entregues el corazón como si no te costara sanarlo. Tómate tu tiempo para conocer, observar y distinguir intenciones. El amor bonito no corre, se construye. Si últimamente atraes relaciones que te drenan, es momento de revisar qué energía estás proyectando. Cuídate, no todos merecen ese lado tan noble que tienes.

Géminis

En el amor, estás cerrando ciclos sin escándalos, pero con mucha firmeza. Lo que no suma, se va, y aunque al principio duela, después te sentirás más libre. Estás aprendiendo a dejar de justificar actitudes que ya no van contigo. Esta nueva versión de ti no se conforma con menos de lo que merece.

Cáncer

Deja de ponerte en lugares donde sabes que puedes salir lastimado. Involucrarte con personas que ya tienen un compromiso solo termina rompiéndote por dentro. Si alguien vuelve del pasado, no te confundas: lo que terminó fue por algo. El amor sano no se esconde, no se oculta, no se presta. Sé fiel a ti y a lo que deseas.

Leo

Tienes mucho amor para dar, pero sigues mirando hacia atrás esperando algo que ya no está. No te estanques en lo que fue. Estás por tomar una decisión importante en lo sentimental: escucha más a tu razón y menos a tus impulsos. Si vas a apostar, que sea por algo que también apuesta por ti.

Virgo

Una persona del pasado podría aparecer y revolverte el corazón, pero no confundas nostalgia con amor real. Si ya tienes pareja, no pongas en juego lo que han construido por algo fugaz. Tienes que aprender a cuidar lo que amas sin dejarte llevar por la emoción del momento. El amor no es adrenalina, es presencia.

Libra

La desconfianza te está jugando en contra. Estás celando más de la cuenta y eso puede afectar una relación que apenas está floreciendo o que ya venía sanando. Aprende a hablar antes que suponer. Si no construyes confianza con diálogo, el amor se te va entre los dedos sin darte cuenta.

Escorpión

En temas de amor, no todo lo que brilla es oro. Alguien que se muestra demasiado disponible podría estar ocultando algo. Confía en tus corazonadas y no te entregues tan rápido. El amor que mereces no necesita juegos ni pruebas, llega claro y sin dobleces.

Sagitario

Los amores viejos quieren volver, pero no por amor, sino por ego o costumbre. Tú ya sabes cómo terminan esas historias. Esta vez no se trata de ser bueno, se trata de ser justo contigo. Cierra ese capítulo con firmeza y prepárate para una conexión nueva que sí te haga vibrar sin dolor.

Capricornio

Estás reprimiendo cosas que te molestan por miedo a perder, pero eso solo desgasta más la relación. Habla, expresa, y no escondas lo que sientes. El amor también se construye con conversaciones incómodas. Si alguien te quiere de verdad, no va a huir por una verdad dicha con respeto.

Acuario

Tú das mucho, pero últimamente estás recibiendo muy poco. Si alguien solo te busca cuando necesita algo, eso no es amor. Es momento de poner límites claros. No te conformes con relaciones a medias, el amor no debe doler ni ponerte a prueba a cada rato. Mereces reciprocidad, no excusas.

Piscis

Podrías confundir un cariño profundo con una ilusión amorosa. Antes de entregarte, aclara tus emociones. Hay alguien cerca que te admira en silencio, pero también hay quien podría usar tu sensibilidad para su beneficio. Mantente alerta, no por miedo, sino por amor propio.

