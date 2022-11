Antonio de la Vega es un actor de cine, teatro y televisión, a quien actualmente se puede ver en dos series, que ya se encuentran disponibles en las plataformas de streaming, una es Un extraño enemigo 2 de Amazon Original y El secreto de la familia Greco que ya se puede ver en Netflix.

Y en entrevista para Gente Bien, Antonio de la Vega habla sobre su participación en El secreto de la familia Greco, que a una semana de su estreno en Netflix ha tenido gran aceptación y buenos comentarios de los espectadores.

Sobre tu personaje ¿Quién es “Hugo” en “El secreto de la familia Greco”?

“Hugo Carreño es director de la unidad antisecuestros del estado de Jalisco, México, es un policía veterano, dedicado y recto que tiene amistad con Aquiles Greco desde la academia de policía. Con el tiempo y tras el retiro de Aquiles de las fuerzas se convirtió en el único amigo y miembro de la familia Greco al lado de su esposa Guadalupe con quien no ha tenido hijos y cruzan por una situación complicada en su relación. Es una importante figura paterna para los jóvenes Greco”.

¿Cómo te preparaste para este papel?

“La exigencia del libreto requería tener muy bien entendidas las relaciones entre los personajes, entender que la relación que lo une con los Greco y su esposa está cimentada en la lealtad, en el sentido de familia o de manada; tener muy presente que son sus únicos familiares o amigos cercanos, que se conocen al menos de 30 años. Esta relación es más que una amistad y así debe desenvolverse Hugo ante los Greco, los cuida y los protege”.

¿Qué fue lo que te llamó la atención de “El secreto de la familia Greco” para aceptar este papel?

“Cuando llega formalmente el interés para que haga el personaje me llamó fuertemente la atención que era una historia basada en hechos de la vida real; aunado a que se puede ver la película original del caso y el formato original de Historia de un clan. Me llamó poderosamente la atención que estaba involucrado Sebastián Ortega con Underground y Telemundo para crear esta historia para Netflix; y por último, saber que la línea argumental de Hugo Carreño y esposa era una incorporación que buscaba enriquecer aún más la historia. Tenía que hacerlo”.

¿Hay algo en lo que te parezcas a tu personaje?

“Sí, me considero una persona leal y rechazo completamente la deslealtad y evito gente desleal a mi alrededor; pienso en mí a veces como una persona con instinto paternal y de protección, y me interesa llevar al máximo la dedicación y esmero en cualquier cosa que hago, tanto en lo profesional como en lo personal”.

¿Cuál fue el reto de interpretar a “Hugo”?

“Estar lejos de la familia durante cinco meses fue uno, pero encontré otra en mis compañeros de reparto, quienes definitivamente abonaron con su extraordinario talento y compromiso a facilitar el trabajo escénico; podría pensarse que trabajar en otro país, con gente y un sistema completamente nuevo sería difícil, pero tuvimos un gran cobijo de producción y staff y una dirección extraordinaria por parte de Alejandro Ciancio”.

Después de la promoción de “El secreto de la familia Greco” ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Tengo en Prime Video muy recientemente estrenada también la segunda temporada de Un extraño enemigo al lado de un extraordinario reparto encabezado por Daniel Giménez Cacho, dirección y creación de Gabriel Risptein, la cual recomiendo mucho a la gente que la vean, pues es nuestra historia, en donde interpretó al ex presidente Luis Echeverría Álvarez. En VIX+ tengo próximos a estrenarse un capítulo de la serie Mujeres Asesinas y El Colapso, además recién terminé una película muy divertida llamada Familia Nacional de Marcelo Tobar y se asoman dos proyectos de serie y mini serie respectivamente para otras plataformas; así que, me siento afortunado y con mucho ánimo de seguir aportando algo al entretenimiento”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Desde que empecé mi carrera he tenido muy claro que mi camino tiende hacia la internacionalización y siento que el momento que se vive actualmente en la industria tiende a facilitar ese camino a todos los intérpretes e histriones; por otro lado, también dar un paso natural hacia la dirección a través de la creación de historias y formatos originales con mi productora Magma Media”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Invitarlos a que no se pierdan El secreto de la Familia Greco ni Un extraño enemigo 2, ya que me parecen interesantes espejos para reflexionar en nuestra sociedad, qué papel jugamos en ella y de qué forma podemos aportar a su mejoría; pero sobre todo porque van a disfrutar mucho estas historias por su excelente calidad de factura y trabajo de interpretación”.

Los Favoritos de Antonio de la Vega

Libro: “Los Pilares de la Tierra”.

Personaje: “Jean Valjean”.

Frase: “The Best is Yet To Come (Lo mejor está aún por venir)”.

Escenario: “El Foro Sol”.

El secreto de la Familia Greco

Bajo la dirección de Alejandro Ciancio, la nueva serie de Telemundo se estrenó en Netflix el pasado 4 de noviembre, la cual narra una historia basada en hechos reales que involucra crimen y secuestros. Sin embargo, la familia Greco aparenta ante los ojos de los demás que es perfecta, aunque en realidad son cómplices que guardan múltiples secretos. El elenco incluye a Fernando Colunga, Lisa Owen, Manuel Masalva, Alejandro de Hoyos, Samantha Siqueiros, Roberta Damián, Antonio de la Vega, entre otros.

