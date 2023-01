Nallely Ríos es una booktuber tapatía que debuta como escritora con Cuentos de Diosas griegas para niñas poderosas de Editorial Sélector Infantil, el cual presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.

Desde niña los libros formaron parte de su vida, por lo que leer es algo que la caracteriza pues siempre ha sido lectora entusiasta. Graduada de la carrera médico veterinario zootecnista, su hobby es ser booktuber para encontrar a más personas que disfruten y tengan amor por la lectura.

En entrevista para Gente Bien habla sobre este título.

Nallely Ríos. ESPECIAL/GENTE BIEN • J. SOLTERO.

¿Cómo surge la idea de crear este libro con este tema?

“Desde muy chiquita me llamó la atención la mitología griega, gracias a caricaturas que veía y situaciones que jugaba, entonces prácticamente conforme fui creciendo fue aumentando mi interés, entonces me di cuenta que lo que más te contaban eran los grandes mitos de los Dioses, si se mencionaba por ahí a alguna Diosa pero como involucrada, no se contaba el mito como tal de algunas Diosas, entonces yo en mi canal de booktuber tengo una sección donde habló de mitología griega y normalmente, hablo de personajes femeninos. Surgió la oportunidad de crear este libro, con un enfoque diferente a cómo lo hago en mi canal”.

¿Cómo abordas el tema de cada Diosa?

“Esa fue una de las primeras limitantes con las que me tope, porque yo decía cómo le voy a hablar a las niñas de la Diosa Hera, que es super vengativa con todas las amantes de su esposo, pero no quería cambiar nada, simplemente se trataba de utilizar unas palabras más sencillas, entonces decidí enfocarme más en Diosas que no son tan conocidas, pero tratando de que cada una de ellas a su manera transmita un mensaje para las niñas”.

¿Qué Diosas están incluidas?

“Son aproximadamente siete u ocho como Afrodita, Artemisa, Nyx, Hécate, Nike, que es poco conocida, con la idea de que las niñas aprendan este tipo de cosas”.

Nallely Ríos. ESPECIAL/GENTE BIEN • J. SOLTERO.

¿Por qué este título?

“Precisamente por la idea de que son historias muy cortitas, son cuentos o relatos, son palabras dirigidas hacia las niñas en un lenguaje diferente, más sencillo, y la idea es que todas las niñas necesitan en algún punto, a la mejor, inconscientemente, un modelo a seguir, por ejemplo, en mi época ese modelo eran las heroínas de las caricaturas, las princesas y demás. Afortunadamente ha ido cambiando ese asunto de que las princesas de que va a venir el príncipe a rescatarme, sino que ellas solas se rescatan a sí mismas y a sus amigas, entonces las Diosas griegas tienen mucho de eso”.

¿Por qué está dirigido a niñas?

“Porque siento que es importante que las mujeres chiquitas, las mujeres que apenas están siendo bombardeadas por un montón de información de feminismo, hay que enfocarles este tipo de feminismo hacia que las mujeres somos más fuertes cuando nos apoyamos que cuando nos atacamos, entonces es importante que ese mensaje quede claro desde que son chiquitas porque ahí es cuando se comienza a forjar la personalidad, que cuando nos unimos, nos apoyamos y nos protegemos la cosa es totalmente diferente”.

¿Cuál es la historia que se cuenta de cada Diosa?

“Traté de hacerlo como un recorrido, haciendole honor a mis Caballeros del Zodiaco, recuerdo una parte de la historia que van recorriendo como 12 santuarios hasta llegar a dónde tienen que llegar, y me basé un poco en eso, entonces es como un recorrido por las casas de las Diosas en el Olimpo, entonces vas pasando por una casa, ahí vive una Diosa, que obviamente tiene adaptada su casa con las cosas que la definen y ellas solas se presentan y cuenta su historia, tú como lector llegas, te sientas, algunas veces reconocen a la Diosa y otras veces es que ellas solas se presentan, te cuenta quién es, qué la define, qué es lo que hace. En el caso de Nyx o de Hécate, que son Diosas un poco más consideradas oscuras fue muy divertido, porque sus casas las definimos con un lugar oscuro, temeroso, con cosas de brujería, pero en el caso de Nyx ella te cuenta que si bien es la Diosa de la Noche y que muchas veces la noche da miedo, la oscuridad, y que hay personas que se refugian en la oscuridad para hacer el mal, también tienes que ver este otro lado de que la noche significa el refugio y el descanso de todos los que trabajaron todo el día, entonces ellas solas te van contando su historia, lo que hacen, lo que son y el mensaje que tienen para ti”.

Nallely Ríos. ESPECIAL/GENTE BIEN • J. SOLTERO.

¿Son historias de tu creatividad?

“Si, obviamente tomando elementos que puedes tomar de Internet de las Diosas y sus mitos, pero si traté de darles una voz diferente”.

¿Cuál fue tu reto más grande?

“El asunto de volver a la normalidad, estamos a dos años prácticamente de la pandemia, o de que comenzó todo este proceso, y algunas personas como yo todavía no agarramos ‘la onda’ de que ya vamos de vuelta a la normalidad, entonces fue un proceso de adaptación entre volver a la normalidad con las cosas de la casa, el trabajo y darme el tiempo para escribir, porque soy una persona que donde le llega la inspiración lo tengo que escribir porque si no se me olvida”.

¿Cuánto tiempo tardaste en hacerlo?

“Un año más o menos”.

¿Cuál es tu siguiente libro?

“No sé si vaya a haber oportunidad de sacar otro libro, pero tengo desde este año pensando o con ideas en mi cabeza sobre un libro de brujas, ambientado aquí en Guadalajara en la época moderna, entonces probablemente me voy a poner a trabajar en eso el siguiente año y ya veremos qué pasa”.

¿Algunos otros proyectos?

“Por el momento no, trato de seguir con la constancia en mi canal, porque este año al estar escribiendo el libro lo deje un poquito abandonado y quiero volver a darle constancia a mi proyecto de booktuber”.

Nallely Ríos. ESPECIAL/GENTE BIEN • J. SOLTERO.

Nallely Ríos

Facebook: Meow Readers

Instagram: @libros_meow

Tik Tok: @Nasheelie

XM