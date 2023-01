Actualmente se encuentra en la cartelera de cine tapatía la comedia mexicana Mi suegra me odia, dirigida por Andrés Feddersen y protagonizada por Itatí Cantoral, Loretto Bernal, Jerry Velázquez y Alexis de Anda.

Una de las protagonistas es la guionista, comediante y actriz de origen chileno Loretto Bernal, famosa por sus virales en redes sociales como la Grammar Nazi, Porno para obsesivos compulsivos, su canal de YouTube e Instagram LAF Producciones. Progatonizcó la película Mujeres Arriba que se encuentra en la plataforma de streaming Netflix, donde alcanzó el TOP 1.

En entrevista para Gente Bien, Loretto Bernal platica sobre la creación de esta historia de la cual fue guionista al lado de Andrés Feddersen y en la cual da vida a Clara, una mujer que ha sido rechazada toda su vida por ser extremadamente ordenada y limpia. Y en Mi suegra me odia su actual novio y el amor de su vida la invita a conocer a su suegra, Regina, por lo que Clara hará hasta lo imposible por ganarse su aprobación, sin saber que Regina es extremadamente opuesta a ella. Si no logra conquistar a su exigente suegra en un fin de semana, perderá al único hombre que la quiere tal y como es.

¿Cómo surge la idea de hacer la historia de “Mi suegra me odia”?

“Por una parte, nosotros tenemos suegras que amamos muchísimo, entonces sentíamos que hay como un prejuicio contra las suegras que nos parece que no es tan real y decidimos hacer una comedia familiar, donde si partimos de una base de una suegra que no se lleva muy bien con una nuera, es como ‘guerrita’ al comienzo, pero que luego se da vuelta y así se empiezan a querer; entonces quisimos hacer una historia graciosísima, muy divertida, con la villana más grande o unas de las más queridas. Nos preguntamos ¿qué pasaría si mi suegra fuera Soraya Montenegro?, y es así como comenzó realmente la historia, como ¿qué pasaría si de pronto voy a conocer a mi suegra? y es esta señora difícil, ¿cómo me la ganaría? Y justo porque es una comedia familiar para reencontrarse, ese es el punto final, reencontrarse con la familia”.

¿Cómo es el personaje de “Clara”?

“Es una mujer que es una científica, es una persona muy estricta generalmente y tiene un transtorno obsesivo compulsivo. Una de las cosas que nos gustaba de esta historia era abordar un poquito los temas de salud mental, entonces pasa que Clara tiene este transtorno que la hacer ser una mujer como complicada para la gente que no conoce de qué trata, y la mamá de su novio no sabe muy bien de qué se trata esta condición, al principio es un poco prejuiciosa y luego es aprender hasta que de pronto se llevan mejor. Y es así como Clara trata de ganarse a su suegra, pero al comienzo escondiendo un poco quién es ella, y al final, aprende que debe de mostrar quién es realmente, no esconder partes de ella por tratar de agradar a alguien más”.

¿Cuál fue el reto de interpretar a “Clara”?

“El trastorno obsesivo compulsivo, tuve que investigarlo muchísimo, tuve sesiones con psiquiatras y además yo tuve un primo que lo padeció, cuando escribí esta historia pensé mucho en él, lamentablemente no tuvo mucha ayuda por el hecho de que no se conocen estas enfermedades y condiciones mentales, y sí, él tenía muchísimos rasgos que yo usé para el personaje, y me parecía que era importante mostrar que las personas pueden tener una vida normal a pesar de estar lidiando a veces con cosas difíciles como esto”.

¿Cuánto tiempo tardaste en preparar este personaje?

“Muchísimo porque yo soy chilena y tuve que aprender el acento de Clara, que es una mujer mexicana, entonces estuve con couches por lo menos ocho meses practicando de todo, del acento mexicano y cosas por el estilo. Además la investigación del guion, que es también algo que escribí yo, fue larguisimo, dos años tardé en escribir el guion, quizá un poco más porque lo escribimos antes de la pandemia”.

¿Cuál ha sido el mayor logro de concretar “Mi suegra me odia”?

“Contar con una de las villanas más adoradas de la televisión, realmente Itatí Cantoral es una excelente actriz y está divertidísima, realmente una de las veces que más graciosa la he visto, y ese creo que ha sido uno de los logros más grandes, así como todo el cast, que se llevó muy bien. Hicimos esta comedia graciosa, que creo que todos la van a pasar muy bien, quienes la vean, hay momentos muy incómodos también, hay momentos casi de terror, pero están hechos con ironía para que sean comedia y este ha sido como el mayor logro, poder estrenar en un momento en que las comedias o las películas mexicanas, no necesariamente están saliendo todas, les ha costado; es un logro gigante salir en 800 salas de cine en todo el país”.

¿Cómo elegiste el cast?

“La verdad es que nosotros desde que comenzamos a escribir el guion, pensamos ¿qué pasaría si Soraya Montenegro fuera nuestra suegra?, entonces era nuestra única opción, no sabíamos qué ibamos a hacer si nos decía que no, pero por suerte cuando tuvimos el guion listo se lo enviamos a Itatí e inmediatamente le gustó y esa fue la gran suerte; y por otro lado, yo conocía el trabajo de Alexis de Anda porque la había visto en un stand up, y a Jerry Velázquez lo conocía por sus redes, por su trabajo en comedia, en Backdoor Humor; y es que los llamamos casi directamente, no vimos otros actores, queríamos trabajar con ellos”.

¿A quién está dirigida?

“A toda la familia, mujeres, mamás y amigas que quieran ver una historia de reconciliación, de cariño, de como a veces uno puede ser que tenga prejuicios contra alguien de la familia y pronto cómo mejorar esas relaciones; y poder reírse, pasarla bien, creo que nos merecemos un poco de risa y de humor, ya que estamos todos tan estresados”.

La suegra que creaste en esta historia, ¿se basa en cualquier suegra o en una suegra mexicana?

“Es una suegra latinoamericana-mexicana, y mexicana especialmente en el sentido que sí es una mamá muy preocupada por su hijo y si la persona no te parece bien para tu hijo sí está bien preocuparse, y es esta mamá un poquito sobreprotectora como todas las mamás de sangre latina, mexicana, en que quiere verificar que su hijo está bien”.

¿Cuál es el mensaje de la película?

“Que al comienzo muchas veces uno tal vez no se lleva bien con alguien, pero si hay cosas que se pueden hacer, acuerdos a los que se puede llegar y poner de tu parte para tratar que las relaciones sean lo más bonitas posibles dentro de esta vida”.

¿Algo más que quieras agregar de “Mi suegra me odia”?

“Que es una película que realmente hicimos con muchísimo cariño, tiene una lección, una moral muy bonita, también habla un poco de salud mental, que me parece que es algo muy actual y necesario para la sociedad, de empezar a desestigmatizar las condiciones mentales, que se la van a pasar muy bien, es un panorama que pueden ver niños, adultos, que realmente es muy graciosa y se la van a pasar excelente”.

¿Qué otros proyectos tienes?

“Amo escribir, así que ya tengo un guion casi listo, pero todavía me falta un poquito, sigue siendo una comedia, me encanta la comedia, pero claro hay que ver que nos vaya bien en esta película, es importante que la gente vaya especialmente el primer fin de semana, y según como me vaya con esto, es como avanza la cosa”.

