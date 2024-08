Las heridas emocionales son complejas y afectan la mente, el cuerpo y el espíritu. Su impacto se extiende a otros miembros de la familia, afectando así a todo el linaje. A esto se le conoce como trauma generacional y provoca que las personas sean complacientes, que se involucren en relaciones codependientes y que experimenten culpa, tristeza, depresión y ansiedad.

La doctora Mariel Buqué, reconocida experta en trauma, crea Esta herida no me pertenece de Editorial Diana, una innovadora guía para transformar el dolor en abundancia generacional y romper el ciclo desde la raíz. Este libro en inglés se ha convertido en un best-seller de USA Today y ha sido recomendado por Oprah Winfrey en su club de lectura.

En entrevista para Gente Bien, la experta habla sobre este título y ahonda un poco sobre el trauma generacional.

El título fue creado porque no se han “tenido herramientas para poder experimentar, lidiar con el trauma generacional dentro del aspecto de la salud mental”, no hay algún protocolo que ayude a los clínicos, ni tampoco a las personas que quieren entender cómo poder sanar esas heridas, “entonces yo como psicóloga estaba viendo muchas de estas heridas dentro de mi clínica, mi proceso terapéutico con mis pacientes y pensé ‘bueno no tenemos herramientas y necesitamos las herramientas, así es que vamos a ayudar a estar personas’ y por eso determiné que ya es tiempo de crearlas”.

Explica que este título se gestó hace “unos siete u ocho años, y dentro de esos años tuve la experiencia de estar dentro de una beca que me ayudó a entender cómo inculcar unos métodos que son más ancestrales, no tradicionales, dentro de la medicina o terapia tradicional, y eso también me ayudó a entender cuáles otras cosas podríamos hacer dentro de la terapia y cómo conectar esas mismas herramientas con el suelo generacional. Entonces para mí fue un proceso no solamente de aprendizaje, dentro de esa beca de la salud mental holística pudimos hacer un proyecto, donde yo daba terapia holística a la comunidad latina de Manhattan en Nueva York, pero también cuando me gradué, que ya estaba trabajando con los pacientes dentro de mi propia práctica, entendí cuáles son las cosas que ayudan a las personas dentro de este aspecto del trauma generacional y cuáles son las formas que tenemos que inculcar en el protocolo, pude entender lo que funciona y lo que no”.

¿Cuál consideras que fue tu mayor reto al momento de escribir este libro?

“Mi mayor reto definitivamente fue tratar de incluir todas las experiencias de todas las personas con las cual he tenido el honor de trabajar como psicóloga, yo quería honrar las voces de las personas que son rompe-ciclos y eso para mí como que me trabajo mucho porque quería darle vida a las voces de las personas que me han comunicado sus historias, entonces para mí eso fue algo un poco difícil porque quería que esas personas no solamente se pudieran que las historias se pudieran ver con todos los colores como yo los pude ver dentro de mi proceso terapéutico con estos pacientes, pero también quería que los rompe-ciclos que son personas que están leyendo el libro, que se pudieran ver, que ellos también pudieran ver sus experiencias reflexionadas dentro del libro”.

¿Cómo se puede identificar que hay un trauma generacional?

“Casi siempre se identifica mirando los patrones que existen dentro de nuestras familias, cuando una persona ya está en su proceso identificándose como un rompe-ciclos, está viendo que hay patrones dentro de sus relaciones que tienen con parejas, que han tenido en el pasado o a la mejor en el presente, con amistades o con otras personas dentro de su vida, que son similares a los patrones de familiares, los cuales llamaríamos como tóxicos, entonces cuando podemos ver que hay un patrón que se está realizando y reciclando dentro de múltiples generaciones, ahí podemos entender que estamos viendo algo que no solamente es un trauma o un patrón que surgió dentro de esa generación o de esa persona, sino que es un patrón que a lo mejor ha sido modelado por generaciones antepasadas”.

¿Cuánto tiempo se tarda en romper este ciclo?

“Esta pregunta yo creo que es como la pregunta que todo el mundo tiene dentro de su corazón, de su cabeza, porque hay muchas personas que han sentido un dolor tan profundo por tanto tiempo que quieren que ese dolor se desaparezca, pero la verdad tenemos que ver el proceso. Digamos una persona que tiene unos 40 años, cuatro décadas viviendo en dolor, entonces tenemos cuatro décadas más cualquiera otras décadas y generaciones que están también viviendo dentro de esa persona de dolor y trauma con las cuales tenemos que lidiar. A cualquier edad es posible que se tome un tiempo, aunque si estamos hablando por ejemplo de neurociencia, dentro de eso entendemos que cuando estamos hablando del aprendizaje del sistema nervioso para poder buscar la paz y la calma con más frecuencia, es posible que podamos ver un cambio en la persona dentro de un año, pero eso significa que esa persona cada día de ese año tiene que programar su día para que por lo menos cinco minutos de ese día esté haciendo alguna práctica que le pueda ayudar a calmar su sistema nervioso”.

Acerca de las terapias holísticas ¿consideras que las constelaciones pueden ayudar a romper este ciclo o se tiene que tomar una terapia con un psicólogo o psiquiatra para ir más profundo?

“Yo diría que la combinación sería lo que ayudaría un poco más, y no necesariamente tiene que ser con una persona que sea entrenado como psicólogo o psiquiatra, puede ser que hay una persona que le pueda guiar como una maestra de meditación y que pueda ayudar a facilitar un poco de esa paz y entender por dónde es que va la tensión que surge en el proceso de sanación. Pero hay algunas personas, o porque no tienen acceso a una maestra de meditación o un psicólogo, o a la mejor no están listos para ese proceso o que por cualquier otra razón quisieran hacerlo ellos mismos con el protocolo que está dentro del libro, pueden hacerlo así también, yo digo que las personas que quieren hacerlo solos o quieren hacerlo sin algún guía, si es posible buscar a una persona que también es rompe-ciclos que quisiera procesar las técnicas con esa persona. Por ejemplo, yo la hice con mi hermana, las dos somos rompe-ciclos, pueden hacerlo así y por lo menos en ese aspecto no se van a sentir solos, que es una cosa que puede doler mucho cuando uno está en el proceso de romper ciclos”.

¿Entonces también es posible romperlo de manera individual con orientación de este título?

“Sí, absolutamente, hay muchas personas que lo hacen así, y es posible que si la persona organiza su vida de una forma en la cual lo que ven dentro del texto, las técnicas y hasta las preguntas que están dentro del texto, que puedan inculcar eso dentro de su vida, que por lo menos una vez al día ellos puedan ver como la sanación puede ocurrir hasta no estando conectado con un profesional. Ahora, si la persona se siente más adolorida o siente que sus emociones aumentan, o se sienten intolerables, es importante acudir a una ayuda profesional”.

¿A quién está dirigido este libro?

“Es para el rompe-ciclos, es para la persona que ha determinado que el status quo no puede continuar, las cosas no pueden continuar como han sido y quiere liberar a su familia, a su comunidad de los traumas que han existido por generaciones y ha tomado ese riesgo de sanar esas heridas, es esa persona a la cual yo me dirijo, pero también a las personas que están ayudando a otras personas a entrar en ese proceso, a los clínicos, a las personas que son guías, todas estas gentes pueden leer este libro y tomar algo que pueden utilizar en un aspecto profesional o en un aspecto personal”.

¿Cuál consideras que fue el aprendizaje al plasmar tus conocimientos en este libro?

“Una cosa que si entiendo ahora más es que el vivir fuera de un proceso de trauma, o fuera de emociones que son demasiado fuertes, no significa que uno está 100% sanado, si no que uno tiene un entendimiento propio y también de las personas que lo rodean que es diferente, y que uno entiende que tiene una opción de actuar de una forma diferente hasta dentro de las mismas circunstancias, y ese es un mensaje que me llegó a mí no solamente en el trabajo que hice con mis pacientes, también al terminar el libro, al tener conversaciones con personas sobre el libro y después también al tener conversaciones con personas que han leído el libro”.

Si alguien quiere atender su trauma generacional y no puede hacerlo solo ¿a qué especialista debería de acudir?

“A un especialista que tenga entrenamiento en trauma y también si es posible, aunque no es algo que se ve tan a menudo, que tenga entrenamiento en cómo lidiar con trauma generacional, específicamente. Yo estoy tratando de formalizar entrenamientos para personas que quieran aprender a ayudar a otros en este aspecto, pero por lo menos a una persona que entienda y sepa aliviar con trauma”.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

“Ahora mismo estoy creando una clínica que se va a enfocar en estos tipos de traumas y poder ayudar a mi comunidad en inglés y en español a lidiar con estos traumas, entonces el enfoque mío es mucho en eso y también en ayudar especialmente a mi comunidad latina a entender este lenguaje del trauma generacional, pero también cómo nosotros podemos ser rompe-ciclos, así que esos dos proyectos son lo primordial en este momento”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Solamente que aunque el trauma generacional es algo bien complejo, es algo que yo he visto con mis propios ojos y también he podido ver dentro de mi propio corazón que se puede sanar hasta un punto de uno poder encontrar una paz que se pueda sostener de por vida. Así que si las personas están sufriendo de esta manera, que entiendan que hay una forma de uno sentirse mejor, espero que las personas tomen el paso hacia adquirir esa personalidad, pero también que quisieran ser rompe-ciclos y tomar el proceso de sanación no solamente para ellos mismos, sino también sus familiares y sus ancestros”.

