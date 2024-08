La joven diseñadora proviene de una familia que se ha dedicado a la moda desde hace varias generaciones, su abuelo tenía una empresa de tejido de punto y su mamá es la reconocida diseñadora mexicana Lydia Lavín, por lo que desde niña ha estado expuesta a la moda, entonces al momento de tomar la decisión de qué carrera seguir, fue sencillo elegir su camino.

Montserrat Messeguer en Intermoda 81. GENTE BIEN JALISCO/ Antonio Martínez

Con estudios en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Montserrat se fue de intercambio al Fashion Institut Technology New York, después ganó un concurso y se fue a la Paris American Academy, donde aprendió oficios de alta costura, sombrería, a hacer tocados, impresionada por cómo los franceses y los europeos en sí viven de sus artesanías, reconoce que México tiene un bagaje cultural a veces milenario, a veces de cientos de años, por lo que conectó aún más con el deseo de regresar a su país de origen y enaltecer las tradiciones desde una visión contemporánea.

Pasarela 2024 de Montserrat Messeguer en Intermoda 81. GENTE BIEN JALISCO/ Antonio Martínez

A pesar de colaborar en la moda desde adolescente al lado de su madre, Montserrat Messeguer egresa en 2012 y su marca homónima es lanzada en 2017, lo que inició como un pasatiempo se convirtió en una carrera, la cual aceleró su crecimiento durante la pandemia. Además algunas de sus piezas han sido usadas por celebridades de talla internacional como Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Florence Welch, Kevin y Joe Jonas, Christian Nodal, Carin León, entre otras. Actualmente cuenta con cuatro tiendas: en Guadalajara (Brasilia 2810 en Providencia), San Miguel de Allende (Cuna de Allende 15) y dos en Ciudad de México (Durango 208 y Altavista 147).

Pasarela 2024 de Montserrat Messeguer en Intermoda 81. GENTE BIEN JALISCO/ Antonio Martínez

Desde que inicio tu marca ¿te has caracterizado por hacer el diseño de estilo vaquero?

“Si, desde el principio ha sido mucho del norte de México y la influencia vaquera, algo interesante es que -esto de cowboy o cowgirl- creemos que es muy americano, y en realidad surgió en México con la mezcla de los españoles ganaderos y los indígenas, y cómo surgió esta cultura de la ganadería, de vivir en los desiertos, no había ninguna cultura sedentaria, entonces se fue expandiendo hacia el norte, a Texas y por ahí se fue a todo el sur de Estados Unidos, entonces en realidad es algo muy mexicano. Esa ha sido mi inspiración, desde chiquita usaba botas vaqueras, y es un poco ese gusto e intriga de entender un México diferente del que yo vengo, no soy norteña, y sin embargo, creo que esa visión externa me ayuda a verlo de una forma distinta, a romantizarlo y a imaginarme otras cosas”.

Pasarela 2024 de Montserrat Messeguer en Intermoda 81. GENTE BIEN JALISCO/ Antonio Martínez

¿De qué trata la colección que cerrará la edición 81 de Intermoda?

“Es todo un privilegio y todo un honor cerrar esta edición; la colección se llama Frontera, habla de justo cuándo empieza un país y comienza otro, hablando de México y Estados Unidos, para nosotros el norte es su sur. De qué significa, cuándo alguien es mexicano y cuándo es americano, o sea, si tú recibes parientes o los paisanos que vienen, sobre todo, a Jalisco, Durango, es como son ‘los americanos’, ‘los gringos’, ‘los pochos’, ‘los chicanos’ y cuando ellos están allá, pueden pasar nueve generaciones y se siguen diciendo que son mexicanos, entonces es como esta tercera otra cosa, que es la mezcla entre México y Estados Unidos y lo explora a través de la cultura de los lowriders, que son estos coches que se mueven y usan mucho ‘los cholos’ en Los Ángeles”.

Pasarela 2024 de Montserrat Messeguer en Intermoda 81. GENTE BIEN JALISCO/ Antonio Martínez

¿Cuál fue tu mayor reto al crear esta Frontera?

“Los tiempos y la proveeduría, se complica llegar a tiempos a veces con la filosofía que tenemos en México, pero tenemos el compromiso de hacer las cosas aquí (en el país). También hacer tantos looks, me dijeron ‘es la pasarela de clausura entonces nos tenemos que lucir y tiene que ser espectacular, tienes que presentar 40 looks’, son muchísimos, más los que usualmente presentamos, entonces varios retos, pero ya estamos del otro lado”.

¿Cómo surge la invitación a cerrar Intermoda 81?

“Con Intermoda me he relacionado desde hace mucho tiempo, es una relación que he cosechado desde hace muchos años, también cuando fui directora de Fashion Group México que es una asociación sin fines de lucro, hicimos una mancuerna sin precedentes en la que los diseñadores se presentaron de forma gratuita, hicimos intercambio de varias dinámicas, unir esfuerzos, entonces ahí se estrechó nuestra relación, han seguido de cerca mi carrera como diseñadora y de ahí surgió la invitación”.

Pasarela 2024 de Montserrat Messeguer en Intermoda 81. GENTE BIEN JALISCO/ Antonio Martínez

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Me encantaría que mi marca sea internacional, que de verdad rompa barreras y que sea reconocida en el mercado internacional, eso me encantaría”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Estamos también trabajando con vendedores de mayoreo en Estados Unidos, con nuestras tiendas, generando nuevos proyectos, dinámicas, generar activaciones en las tiendas, vamos a hacer una cata en San Miguel de Allende, estamos vendiendo en playas entonces vamos a sacar una línea de resort, seguir con todo marchando, sacar el muestrario de Primavera-Verano del siguiente año, entonces hay mucho trabajo por hacer”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Sobre todo decirles que esta colección estará disponible a partir de agosto aquí en Guadalajara, invitarlos a conocerla”.

Pasarela 2024 de Montserrat Messeguer en Intermoda 81. GENTE BIEN JALISCO/ Antonio Martínez

La Colección

Frontera es una colección de Otoño-Invierno conformada por 40 looks, una de las más grandes que ha hecho Montserrat Messeguer, la cual hace una apuesta hacia la línea masculina que ha tomado gran relevancia desde que las celebridades como Christian Nodal, Carin León y Los Jonas Brothers la han usado. En esta reciente colección, se contó con la compañía del cantante Alex Fernández Jr., quien también portó una chamarra de la nueva colección. Entre las prendas se encuentran las primeras muestras de una mezclilla innovadora, que usa menos agua, ya que usa sólo el 20% del agua normalmente utilizada en los procesos de teñido que son con vapor. Frontera se complementa con un nuevo modelo de botas con tacón y flats, que fueron un lanzamiento de Primavera-Verano en otros colores, nuevos modelos de cinturones, piezas de piel y más así como algunos clásicos renovados. Las piezas son hechas con materiales perdurables.

Montserrat Messeguer

Facebook: Montserrat Messeguer

Instagram: @montserrat.messeguer

