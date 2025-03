María Toledo es conocida por sus pacientes y amigos como la doctora Mariel Toledo, quien es médico cirujano egresada de la UAG con diplomados, talleres y congresos con formación en Medicina estética, regenerativa y anti edad, además de ser CEO de Procells.

En los últimos nueve años se ha dedicado a la medicina estética, destacando por su enfoque distintivo e innovador: La terapia basada en células madre mesenquimal, aplicada con fines regenerativos y estéticos. Como coordinadora médica en la fundación LCells realiza diversos protocolos de investigación orientados a documentar los beneficios de estas terapias en pacientes con patologías crónico degenerativas, condiciones cardiopulmonares, lesiones articulares y enfermedades autoinmunes, apoyando por medio de una fundación a personas de bajos recursos en instituciones de salud de Jalisco.

Mariel Toledo. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Su mayor sueño profesional es poder expandirse y llegar a más personas, “brindando no sólo tratamientos estéticos, sino también confianza, bienestar y una mejor versión de cada paciente”. Y agrega “aspiro a trascender en mi profesión, dejando una huella a través de mi trabajo, mi pasión y mi compromiso con la belleza y la salud. Busco seguir creciendo, innovando y posicionándome aún más en este camino que amo, para impactar la vida de muchas más personas de manera positiva”.

Uno de los desafíos más grandes como mujer “ha sido equilibrar mi familia con el emprendimiento, enfrentando la incertidumbre que conlleva tomar decisiones importantes. Ser madre y profesional a la vez implica desafíos constantes: Cuestionarme si estoy haciendo lo mejor para mi familia y para mí, asumir riesgos y confiar en mi visión”.

“Lo que me hace sentir más femenina es ver cómo, a través de mi trabajo, puedo acompañar a mis pacientes en su proceso de transformación y empoderamiento. Cada vez que logramos buenos resultados y ellos se sienten más seguros y felices con su imagen, me recuerda el poder que tenemos para cambiar, renovarnos y cuidarnos. Ese impacto positivo en ellos no solo me llena de satisfacción profesional, sino que también me conecta profundamente con mi propia feminidad, porque veo reflejada en cada uno de mis pacientes la belleza de la autenticidad y el bienestar.”

En este Día de la Mujer, celebro la belleza en todas sus formas, la que se ve y, sobre todo, la que se siente. Como médico estético, tengo el privilegio de ayudar a muchas mujeres a realzar su confianza, pero sé que la verdadera belleza nace del amor propio, la seguridad y la valentía con la que enfrentamos la vida. Que hoy y siempre nos recordemos lo valiosas, fuertes y hermosas que somos”. Y “un agradecimiento a mis pacientes, quienes me han brindado su confianza y me permiten acompañarlos en su camino hacia una mejor versión de sí mismos. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y seguir ofreciendo lo mejor de mí”.

