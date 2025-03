Erika Pavón es licenciada en psicología, maestra en Psicoterapia Humanista y doctora en Psicoterapia Gestalt, además de contar con varias certificaciones especializadas en su área y experiencia como docente, autora de desarrollo humano, conferencista y lifecoach, así como fundadora de Organizaciones Conscientes, que promociona su reciente libro titulado Y si lo pierdo, ¿qué hago? de la Editorial Vr Editoras.

Erika Pavón. ESPECIAL/CORTESÍA.

En entrevista para Gente Bien platica sobre el contenido de su segundo título.

¿Cómo surge “Y si lo pierdo, ¿qué hago?”?

“Hace muchos años pasé por una transición de sentir angustia, desesperación, crisis de ansiedad y pánico por no saber cómo lidiar con una situación, entonces me quede con la idea de seguir investigando sobre la independencia emocional, pero yo decía ‘¿cómo? si ya soy psicóloga, no debe pasar esto’, pero soy ser humano y puedo pasarlo. Entonces empecé a investigar sobre esos temas y cuando hago mi primer libro Detente, cómo va tu vida, que es como ver todas las áreas de tu vida, hacer una introspección, me quedó esa espinita y dije ‘no, el segundo tengo que hablar de este tema’, que es para la gente, que muchas veces llegan a terapia y me dicen ‘estoy desesperada, tienes alguna pastilla, algo, no sé qué hacer en esta situación, tengo miedo a terminar una relación’, entre otras cosas; entonces esos momentos de gran desesperación, en los que te sientes juzgado por otras personas porque te puedes sentir muy vulnerable, dio el pie a investigar más allá. Cuando hago mi doctorado hago una investigación en apegos emocionales e inseguros que va basado en la parte de los apegos, que realmente no son malos, hay el apego seguro que es la parte de ser autónomo, con confianza, con un amor sólido, que no quiere decir que no pases tristezas ni angustias, pero no nos estamos yendo al otro extremo del apego inseguro, donde aparecen situaciones de desesperación, alta frustración y que lleva incluso a enfermedades”.

¿Cómo fue el proceso de escribir “Y si lo pierdo, ¿qué hago?”?

“Yo digo que éste tuvo dos etapas, la etapa de investigación doctoral que es muy diferente, porque se cita y es mucha teoría, y fue la transformación a un libro, no quiere decir que es lo mismo de mi investigación, pero si va de la mano, lo rico que es, el ver lo enriquecedor que es, que son cosas tangibles, que son teorías, estudios realizados, pero pasarlo a una forma muy digerible, que lo pueda leer cualquier nivel educativo, una persona desde un adolescente hasta un adulto mayor y que lo pueda comprender de la misma forma”.

¿Cuál fue tu mayor desafío al escribirlo?

“Uno es no ser repetitiva cuando tienes la intención de dar el mensaje, y a la vez, ser muy clara, y que la persona siga teniendo la misma idea de lo que quiere trabajar, de lo que el libro lo está acompañando, y sobre todo, que el mensaje llegue a cualquier tipo de lector”.

Erika Pavón. ESPECIAL/ANTONIO MARTÍNEZ.

¿A qué hace referencia el título?

“Pensaba en ese momento de decir ‘¿qué hago? Y si pierdo mi trabajo, qué hago; y si pierdo mi relación, quién soy; y si pierdo mi casa, no me van a respetar’; esos momentos de sentir que me pierdo a mí mismo a través de la otra persona o del vínculo, es ahí donde muestra el apego inseguro”.

¿Cuál es el mensaje principal de este libro?

“Que no estás solo, todo tiene una solución y cuando tú te empieces a sentirte perdido es porque tienes mucha fuerza por sacar, es porque algo que no lo habías tocado, y aunque muchas personas dicen ‘es que yo ya estoy repitiendo el mismo patrón’, no, es descubrirte a ti, qué es lo que necesitas en tu vida para crear esa mayor confianza en ti mismo, para crear esa autorrealización que puede ser constante, que tengas las herramientas para cuando pases una situación de alta vulnerabilidad, sepas cómo lidiar con ella”.

¿Cómo identificamos que tenemos un apego?

“En el libro encontramos diferentes rasgos e historias, donde se puede observar e identificar qué tipo de apego se tiene, si está pasando en este momento, porque todos tenemos apegos solamente es poder identificar en cuál me encuentro, por ejemplo, si es el ansioso, que es el más común porque es como el alarmante, pues siento que mi vida depende de otra persona, mi estado de ánimo si él está bien yo estoy bien, si la relación no va al 100 yo ya me perdí. O si la persona está de mal humor, yo también, ahí empezamos a ver el apego ansioso”.

Y si lo pierdo, ¿qué hago?. ESPECIAL/EDITORIAL VR EDITORAS.

¿Cómo se puede diferenciar el apego de un vínculo?

“Podemos poner el ejemplo de un hermano que se va a ir a vivir fuera, el otro hermano cuando tiene un apego seguro lo admira, se siente orgulloso, siente tristeza, a la vez, nostalgia, quizá preocupación, pero confía en que es lo mejor para su hermano, va por mayor calidad de vida, por retos, por metas, entonces a través de esa confianza y de buscar lo mejor para él, le transmite que es un apego seguro. Sin embargo, no significa que no llore o lo extrañe. Y cuando es la alta desesperación, de yo no sé qué va a pasar en mi vida si mi hermano se va a estudiar fuera, ahí empezamos a ver situaciones de otro tipo de apego”.

Al momento de trabajar el apego y soltar ¿recomiendas ir con un terapeuta?

“Por supuesto, yo estoy altamente a favor de un proceso terapéutico es la intención, sin embargo, este libro te ayuda a abrir esa puerta, empezar a identificar en lo que se trabaja, en los procesos terapéuticos, cómo lo trabajo en terapia, entonces yo creo que es un preámbulo acercarte a esta área de proceso terapéutico”.

¿Cuáles son tus siguientes planes?

“Éste es el segundo libro, entonces sí, la intención es que haya un tercero, si había mencionado como el spoiler de ya manejar la parte de ya solté, o sea, ahora cómo empiezo a avanzar esta parte de soltar o quizás de un duelo, todavía no lo tengo al 100 establecido, pero mi intención es ya dar el paso de esta transición. El primer libro fue encontrarme a mí mismo, redescubrirme en mis diferentes áreas, el segundo libro es identificar esos momentos de gran desesperación, de crisis de ansiedad, por qué los estoy viviendo ante mis vínculos, y el tercero es estoy a punto de soltar o lo he perdido ahora sí cómo empiezo a renacer ante esto, cómo encuentro mi autorrealización, eso me gustaría para mi tercer libro”.

Erika Pavón. ESPECIAL/ANTONIO MARTÍNEZ.

¿Algo más que quieras agregar?

“Los invito a leer este libro que está hecho con mucho amor, yo creo que de corazón lo que he vivido, lo que han vivido personas cercanas a mí, lo que veo en terapia constantemente y es trascender en persona con esta teoría, esta práctica, y sobre todo, las herramientas, de que no están solos, y no tienen que ser juzgados, pueden sentirse acompañados para llegar a esa realización que buscan”.

Erika Pavón

Página Web: www.erikapavon.com.mx

Instagram: erikapavonc

XM