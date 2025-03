Gerardo Rivera, mejor conocido como Moa Rivera, es uno de los nuevos exponentes de la salsa de la Nueva Generación, quien actualmente promociona su reciente sencillo titulado Princesa.

En sus diferentes sencillos –alrededor de 20 en este momento- ha destacado su capacidad para fusionar la esencia clásica de la salsa con una perspectiva fresca y contemporánea. Moa Rivera ha establecido un vínculo profundo con la salsa, una conexión que se ha fortalecido gracias a la influencia y el legado musical de su padre, Jerry Rivera.

Moa Rivera. ESPECIAL/MOA RIVERA.

En entrevista para Gente Bien desde Miami, Florida en Estados Unidos, Moa Rivera platica sobre su reciente canción Princesa.

El cantante, reconocido como La Voz Sensual de la Salsa, rinde un homenaje a todas las mujeres con Princesa, que destaca el valor único de las mujeres como madres, hijas, esposas, hermanas y amigas, recordando su amor y fortaleza.

Y explica que es un nuevo tema que tiene poco de haberse lanzado “y estamos muy contentos de que se está convirtiendo en un éxito, la gente le está haciendo muchos videos, muchos reels y post en las redes, ya paso el millón de vistas y hasta ahora está siendo un éxito”. Agrega que Princesa “es un tema que resalta los colores de lo que es mi identidad musical como salsero, es un tema que le tengo mucho cariño y resalta la belleza de la mujer dentro de él”.

La letra de la canción es de la autoría del talentoso venezolano Alex Matute, y sobre la producción del video, Moa Rivera expresa “le hicimos un visualizador bien divertido, lo hicimos en Miami, y literalmente me pueden ver a mi corriendo patineta, corriendo skate board por toda la ciudad, divirtiéndome porque eso es un hobbie que yo tenía cuando era chiquito y me trajo mucha melancolía. En dos o tres días, llegue y dije ‘mira para el próximo video de Princesa me quiero poner a correr patineta por toda la ciudad”, y hasta ahora yo no sé por qué ese video me ha funcionado mejor que muchas de las producciones que he hecho en el pasado; es un video bien orgánico donde la gente puede quizá conocer y ver un poquito más de lo que es la persona detrás de Moa Rivera, para que la gente tenga ese toque humano conmigo. El productor y director del video fue Zetiks un puertorriqueño de Orlando, Florida, que es reconocido y ha grabado con muchos artistas, hasta hoy él ha sido quien me ha grabado los 15, 16 videos que tengo”. Y enfatiza que tiene “un equipo bastante sólido de producción, de lo que es la música, los compositores de mis temas, los productores y es un tema que tiene un color que representa mucho lo que es Moa Rivera”.

¿Este tema será parte de un nuevo álbum?

“Hasta ahora no tenemos pensado lanzar un álbum, a pesar de que yo sé que en las redes mi fanaticada siempre está escribiéndome cada vez que lanzo un tema, no pasa ni semana y media, que me dicen ‘queremos otro’. Yo entiendo que me tengo que reunir con el equipo para lanzar un álbum pronto, pero por ahora como está el formato hoy en día de que se graba mucho sencillo, por ahora estamos tranquilitos y estamos manteniendo paciencia y trabajando cada canción de manera independiente, dándole mucho cariño a cada una de las canciones”.

Moa Rivera. ESPECIAL/MOA RIVERA.

¿Te gustaría hacer una compilación de estos temas o un álbum nuevo?

“A mí me gustaría hacer un álbum totalmente nuevo, quizá le incluya una o dos canciones de las que ya están corriendo, pero a mí me gustaría hacer un álbum con un concepto bien fino y dedicárselo a la fanaticada con mucho amor y mucho cariño”.

¿Cuál es la propuesta de tu música?

“Sencillamente lo que quiero es modernizar la salsa y traer elementos nuevos para que la salsa se prenda, obviamente tengo canciones que tienen un toque sensual, si son románticas muchas de ellas, pero a mí no me gusta -si soy sincero- categorizarme dentro de ninguna salsa en particular, para mí salsa es salsa, y la salsa es un movimiento en general, originalmente fue una fusión de instrumentos bien locos y a mí eso es lo que me gusta. Lo que digo con la loquera de la salsa, se puede hacer lo que sea sin límites, y de esa manera, poder llevarle a la fanaticada lo que es el color mío y expresarle a la gente que yo tengo un sonido único, obviamente no mejor ni peor que el de nadie, pero simplemente único, que cuando la gente prenda la radio y escuche un tema mío diga ‘si es de Moa, claro’, que lo identifique”.

¿Cuándo vienes a México?

“Ojala que pronto, yo soy fanático de la gastronomía mexicana, antes de ir a llevar mi música, me encantaría ir para disfrutar de la cultura, de vacaciones y todo, pero espero que pronto”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahora mismo tenemos un tema que va a salir próximamente, así que la gente puede estar al pendiente en Instagram (moa.pr), donde siempre estoy dando las exclusivas y las primicias, en You Tube, en Spotify también pueden buscar Moa Rivera porque ahí siempre estoy posteando las notitas para los fanáticos, compartiendo toda la música. Sé que tengo muchos proyectos que van a estar saliendo este año, así que yo le recomiendo a la gente que se mantenga en sintonía porque soy un tipo de artista que me gusta lanzar mucha música y a menudo, música de calidad, que yo la defiendo con las garras, asÍ que todos los meses voy a estar haciendo lanzamientos”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Contento de que la fanaticada se está enamorando de la música, al final del día la hago con mucho amor, y estoy agradecido con la gente que son parte del proyecto mío”.

