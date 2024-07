Dentro del marco del Día Mundial del Perro, que se celebra el próximo 21 de julio, la doctora Andrea Bernal, médica veterinaria y nutricionista de Maka Recetas, experta en distintos temas relacionados con las mascotas brinda una entrevista para Gente Bien, en la que habla sobre la tenencia responsable de las mascotas así como de su bienestar.

El Día Mundial del Perro se celebra el próximo 21 de julio. ESPECIAL/CORTESÍA ANDREA BERNAL.

Además de los cuidados básicos de los perros ¿qué otros cuidados se le deben dar?

“Hay muchos aspectos que como propietarios debemos de cubrir, que no sólo son necesidades básicas como alimento y refugio, sino también medicina preventiva, cuidar la parte emocional y cognitiva del perro, es decir, sacarlo a pasear, entrenarlo, que socialice con otros perros, que aprenda a socializar con otras personas, cuidar la alimentación que se le da, con la finalidad de nutrirlo para darle calidad de vida y longevidad, estar al corriente con sus vacunas, desparasitaciones, siempre he dicho que la medicina preventiva es la mejor medicina que se le puede dar a un perrito. Y más allá de eso, también darle incentivos positivos, por ejemplo, juguetes, premios, que también son parte de fomentar el vínculo con el dueño, una persona que tiene un vínculo muy fuerte con su perro, es una persona que va a saber controlar al perro en diferentes situaciones, independiente de los comandos del perro, le hará caso porque le tiene confianza y se generó este vínculo, entonces son muchos aspectos que se deben cubrir al momento de tener una mascota. No solamente es tenerlo por gusto, sino el comprometerse por lo menos 10 años de nuestras vidas, tiempo, dinero y energía, incluso estar consciente de que si puede tener una enfermedad grave o crónica, garantizar que se le va a proporcionar los medicamentos y el tratamiento que sea necesario. Es un compromiso que sí debe de premeditarse antes de tomar la decisión”.

¿Cómo se puede medir la calidad de vida en una mascota?

“Hay algo que se llama bienestar animal, que tiene cinco puntos, que se pueden trasladar a cualquier animal (perros, gatos o animales de recinto), que son puntos donde el propietario califica diferentes aspectos para ver si realmente le está dando una mayor calidad de vida. Las cinco libertades son primeramente hidratación y alimentación, que es su necesidad básica; la segunda libertad, es darles un ambiente apropiado, es decir, darles techo, que no estén a temperaturas tan altas, el ambiente donde vive tiene que ser apto para garantizar su supervivencia; la tercera es la libertad de buena salud, es decir, el animal debe estar libre de enfermedades, parásitos, bacterias, darles medicina preventiva, y en caso de que esté cursando por un tema de salud, el garantizar la mayor parte de ese bienestar; la cuarta libertad es el bienestar emocional, que es cubrir la parte de que el perro tenga suficiente estímulo cognitivo, libre de miedo, de estrés, que sea feliz, esté activo, sea sociable con otros perros; y la última libertad es que el animal esté libre de expresar su comportamiento natural o normal, en este caso es un perro, que pueda expresarse como sea su especie, que pueda comunicarse con la cola, con las orejas, no caer en la parte de humanizarlos porque no estaría expresando sus necesidades caninas. Teniendo en cuenta estas libertades podemos ir calificando cada aspecto de la vida del perrito y nosotros mismos cuestionarnos”.

Andrea Bernal, médica veterinaria y nutricionista de Maka Recetas. ESPECIAL/CORTESÍA ANDREA BERNAL.

Aquellos que por primera vez tienen una mascota ¿Cómo puede identificar el bienestar emocional y su libre expresión?

“Por ejemplo, el último punto, la manera en que puede expresarse, doy un ejemplo, cuando al perrito le cortan las orejas o la cola, éstos son extensiones de su cuerpo que necesitan para comunicarse, el perro se comunica levantando las orejas, bajándolas; las orejas, el movimiento y la posición de la cola son elementos que utiliza para comunicarse con otros perros, entonces si el otro perro no sabe leer su lenguaje corporal, este perrito que tiene amputadas estas partes de su cuerpo puede traer frustración, se está mal comunicando con el otro animal y entonces puede haber conflictos, incluso al no entenderle puede no interactuar de la manera apropiada. También proporcionarles un espacio en tiempo óptimo para llevar las conductas propias del animal, como levantar la pata en el macho, dejarlo olfatear, que perciba olores en el ambiente, permitir que explore diferentes texturas, el llevarlo a lugares para conocer nuevos ambientes y permitir que se adapte, ladrar y la sociabilización que es parte de expresar, el último punto del bienestar animal. Y el emocional, cuando es cachorro todo puede parecer nuevo, no se sabe qué es normal y qué no, siempre sugiero que los propietarios se acerquen con una persona que esté capacitada en el comportamiento animal, sea veterinario o entrenador de perros, y también como dueño vas a empezar a notar diferentes situaciones a las que tu perro va a reaccionar diferente, por ejemplo, si el perrito le tiene miedo a la escoba se va a hacer pipi, empieza a temblar, sale corriendo, si está muy estresado o está muy ansioso se va a orinar en todas partes, se come sus heces, va a desbaratar los muebles, a morder cosas que no debe como cables, entonces son muchas conductas que como propietario se va dar cuenta que no es normal”.

¿Hay algún aspecto sobre el cuidado de las mascotas del que nadie habla?

“Sí, eso pasa sobre todo con los perros que son adoptados, independientemente que sean de raza o no, perros adoptados, ¿y qué sucede? es como cuando tú decides tener un hijo, pero este hijo no fue diagnosticado durante el embarazo con algún padecimiento y ya nació, porque decidiste tenerlo, tienes que atender estas necesidades específicas, muchas veces vienen con traumas, empiezan a presentar problemas crónicos de los riñones, diabetes, temas de piel, alergias, requiere una alimentación especial, entonces cuando se tiene un perro se tiene que estar consciente de que pudiera presentar necesidades de salud específicas que van a tomar tiempo, esfuerzo y dinero extra, además del que tenías contemplado para este perrito, entonces si adoptas o tienes un perrito de cualquier edad, tienes que estar consciente de que no está exento a no padecer algún problema crónico, entonces hay que estar consciente de esa parte que nadie te lo dice, es algo que he vivido y muchos pacientes míos han pasado, y las personas a veces no saben qué hacer porque tuvieron el impulso de tener un perrito, entonces estar consciente de que un perro te puede venir con todo el paquete”.

Celebra el Día Mundial del Perro al lado de tu mascota. ESPECIAL/CORTESÍA ANDREA BERNAL.

¿Cómo podemos darnos cuenta si hay una tenencia responsable?

“Un propietario informado es una persona que va a saber cuidar a su perrito, si eres un dueño responsable no vas a dudar en el cuidado que le estás dando, si tiene las vacunas, las desparasitaciones, el aseo constante que requiere, si veo que mi perrito es un perro activo, que no presenta ningún problema, me puedo considerar un padre responsable. Si al contrario, tengo un perro que está estresado, no quiere comer, no sabe socializar, tiene problemas emocionales, a lo mejor como dueño no estoy dándole todas las herramientas, ni lo que necesita para que pueda tener este bienestar. Un dueño responsable es un dueño que va a tratar de cubrir todos los aspectos que necesita un perrito tanto emocionales, físicas, de salud, de baño, cepillar, sacar a pasear, entonces esa parte de cuestionarse podemos fijarnos en la lista de bienestar. Si veo que mi perro es un perro activo, feliz, puedo considerarme un dueño responsable”.

¿Algo más que se quiera agregar?

“Creo que lo más importante de resaltar cuando queremos ser un dueño responsable, básicamente es saber qué es lo que queremos cuidar, si conoces las necesidades de un perro vas a saber cómo cubrir esas necesidades. Hay que fomentar la tenencia responsable, crear conciencia y al mismo tiempo cuestionarnos todos los dueños de perritos si le estoy dando lo que necesita o puedo darle más”.

Al tener un perro en casa hay que comprometerse con él por lo menos 10 años de nuestras vidas. ESPECIAL/CORTESÍA ANDREA BERNAL.

Maka Recetas

Maka Recetas nace de una familia que se llama Proan, una marca de croquetas que tiene el control de todos los ingredientes y de la materia prima de origen animal. Parte de una tenencia responsable, es cuestionar la calidad del alimento que se le da, es decir, si cubre sus necesidades y le está dando beneficios extras. Además tiene una comunidad de más de 80 mil personas, donde Maka Recetas brinda información de calidad, cada post publicado y la información es revisada y les ayuda a las personas para cuidar mejor a su mascota, desde consejos emocionales, de salud, datos importantes, hasta contestar sus dudas.

Maka Recetas

XM