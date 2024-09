Claudio Limón es un reconocido pintor y artista mexicano originario de Arandas, Jalisco, quien es diseñador gráfico de formación y se ha especializado en técnicas como pintura, murales e ilustración. Realiza bocetos a mano con lápiz o pluma y evita el uso de proyectores para crear sus murales, lo que le ha abierto las puertas en distintos espacios artísticos en México y el extranjero, incluidas ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Tokyo y Buenos Aires. Entre sus eventos más destacados se encuentra una intervención colectiva en el Times Square de Nueva York, en la que se proyectaron ilustraciones, incluyendo un autorretrato con bordados mexicanos.

Por ello y mucho más, el artista plástico fue invitado como padrino de la inauguración del Centro Cultural de Arandas “Justino Ramos”, en la que también presentó la exposición Flores para ti. Por eso, en entrevista para Gente Bien platica sobre esta experiencia y su trabajo.

Claudio Limón. ESPECIAL/MARÍA LAURA CASTRO.

¿Cómo fue tu experiencia al inaugurar el Centro Cultural Arandas “Justino Ramos”?

“Realmente fue un honor que me invitaran a esta inauguración porque me tomaron en cuenta para ser el padrino de apertura de un nuevo centro cultural en Arandas, es algo que me llena de orgullo y satisfacción. También es un gran compromiso con la cultura en mi pueblo, pero fue mucha felicidad el saber que este tipo de proyectos se están haciendo aquí en Arandas porque eso habla de un progreso grande a nivel de sociedad y que hayan hecho este centro dedicado a las artes, fue algo muy padre”.

¿Cómo fue la invitación para ser padrino del Centro Cultural Arandas “Justino Ramos”?

“La regidora Luz Adriana Vivanco y la directora de cultura Anahí Covarrubias, fueron las dos personas que que se acercaron conmigo para hacerme la invitación. Hace un mes y medio me invitaron primero a ver el proyecto, el cual me sorprendió, es un proyecto del Gobierno del Estado, y se me hizo increíble, recuperaron toda una zona que eran como lotes baldíos, una zona un poco abandonada y habían sido ladrilleras también y ahora hicieron este centro cultural. Si me impactó cuando conocí el centro, entonces la invitación fue tanto para apadrinar como para la apertura y para exponer en la galería principal, entonces acepté y también acepté el reto porque tuve que crear una colección, tardé tres semanas en crear mi colección para exhibirla ahí”.

Claudio Limón. ESPECIAL/KAREN HERNÁNDEZ.

¿En qué te inspiraste para hacer la exposición Flores para ti?

“Siempre he sido una persona muy cercana a la naturaleza, gracias a mi mamá y a mi abuelo materno, mi mamá nació en el rancho, mi abuelo era agricultor ganadero y era un amante de las flores, su casa la tenía siempre llena de flores, y a mi mamá le encantan las flores, ella siempre que va al campo o que sale, siempre tiene que regresar con flores, donde vea se para, corta flores del campo y las trae a su casa, entonces de ahí empieza mi gusto por las flores también y por el mensaje que representa una flor. Entonces como era una exposición en Arandas, donde justo en el mes patrio hay una tradición muy bonita que se llama Combate de Flores, que se hace el 16 de septiembre en la tarde. Éste es una cabalgata alrededor de las dos plazas principales, se hace como un circuito donde va mucha gente a caballo, y la tradición original era regalar flores a las mujeres o a los amigos, el año pasado fueron casi cinco mil caballos los que llegaron a esta cabalgata. Es una tradición muy importante para la gente de Arandas, que nace en los años 30’s después de la Guerra Cristera y fue para combatir los balazos, cambiar los balazos por flores, de ahí nace esta tradición, que es un mensaje muy bonito de cómo una sociedad cambia algo negativo o algo que fue una guerra, ahora le das otro sentido y lo cambias por flores, de ahí surge toda la inspiración. Y estas Flores para ti es mi representación del Combate de Flores con un mensaje de amor, felicidad, ilusión, esperanza y cada uno de los cuadros cuentan toda esta historia, de las ganas de ver a tus amigos, que tenías mucho sin verlos; de ver a tu familia, de ver a la persona que te gusta, de la mujer que te gusta, de encontrarte al amor de tu vida, suceden muchas cosas alrededor de esta Combate de Flores, cosas muy bonitas y positivas para las personas”.

¿Qué técnicas y formatos utilizaste para esta exposición?

“La técnica es acrílico sobre tela, son 33 pinturas y una escultura en cerámica, los formatos van desde la pintura más pequeña de 60x90cm hasta la más grande de 1.50x1cm. Hice una pieza completa porque la exposición está montada desde el diseño del piso, las paredes se pintaron del color del cielo de Arandas, entonces es una instalación completa y las pinturas están pegadas una con otra, o sea, todas forman un solo cuerpo”.

Claudio Limón. ESPECIAL.

¿Cuál fue tu mayor reto al crear Flores para ti?

“Justo hacer una colección en tan poco tiempo, es la primera vez que pinto 33 cuadros de manera simultánea, entonces esta colección desde el primer boceto que tengo hasta el montaje fueron en total tres semanas, el tiempo de pintura de los cuadros fueron aproximadamente como unos cinco días, entonces si fue un reto y soy una persona que ama los retos. Al ver este proyecto dije ‘si lo tengo que lograr’, hice un sistema donde dije ‘tengo que crear las pinturas al mismo tiempo’, entonces colgué todo, un cuadro después del otro en mi estudio y fui pintando primero todos los azules, luego todos los rojos, fui haciendo como si fuera una línea de producción, ese fue el mayor reto de esta colección, además de pintarlos que todos contarán una historia y tuvieran un fundamento”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Soy una persona muy soñadora, tengo muchos sueños y cada vez van creciendo, mi sueño es darme a conocer mucho más en todo el mundo. Uno de mis grandes sueños sería tener una exposición alguna vez en el MoMA de Nueva York, un museo muy reconocido, creo que eso como artista profesionalmente sería como un sueño que me encantaría poder lograrlo o alcanzarlo”.

Claudio Limón. ESPECIAL/KAREN HERNÁNDEZ.

¿Cuál ha sido tu mayor desafío a lo largo de tu carrera como artista plástico?

“Como artista creo que he pasado muchos retos en mi vida, depende de la etapa en la que me encuentre, pero uno que recuerdo mucho acá en Arandas fue aferrarme a mi sueño, cuando yo empecé, en Arandas había a la mejor menos conocimiento sobre el arte, no había este acercamiento, este apoyo, entonces el yo aferrarme a mi sueño al hacer algo donde siempre me decían ‘¿cómo vas a dedicarte al arte?, te vas a morir de hambre’, entonces el ir un poco en contracorriente sobre lo que pasaba en mi pueblo, creo que fue un gran reto, gracias a mi mamá y a mi familia que me apoyo”.

¿Cuál es tu técnica favorita?

“El acrílico, es lo que más disfruto porque me gusta pintar muy rápido y me gusta tener rápido la obra terminada. Yo empecé pintando óleo hace muchos años, pero el óleo de repente me desesperaba porque lleva un proceso mucho más lento, entonces cuando descubrí el acrílico por el secado rápido, eso me encantó y me gusta mucho el colorido que tiene, la textura, eso de lo que son en pinturas, y murales, es lo que uso, mural de gran formato”.

Claudio Limón. ESPECIAL/KAREN HERNÁNDEZ.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Tengo varios proyectos, soy una persona amante del trabajo, entonces siempre estoy trabajando bastante, tengo un proyecto muy interesante en el que estoy trabajando actualmente y estoy muy emocionado, es mi primer mural de gran, gran formato pintado sobre cerámica, es un mural que mide mil 780 m2. Es un proyecto que empecé hace año y medio y lo terminaré en diciembre de este año, es para una tequilera de Atotonilco para Tequila Don Julio, lo estoy haciendo en Cerámica Suro en Guadalajara, entonces el tener la oportunidad de trabajar con Cerámica Suro con José Noé ha sido muy gratificante y de lo cual he aprendido mucho de los procesos, entonces el ver mi obra plasmada en cerámica en un edificio, en una tequilera, es algo que me tiene bastante emocionado y realmente tenemos muchas, muchas horas de trabajo, hay mucha gente involucrada, es un equipo grande el que estamos trabajando en esta obra”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Los interesados que quieran ver la exposición en Arandas va a estar hasta el 27 de septiembre en el Centro Cultural “Justino Ramos” de martes a domingo”.

Claudio Limón

Página Web: www.claudiolimon.com.mx

Facebook: @claudio.limon.1

Instagram: @claudiolimon

