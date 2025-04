Francisco Alcaide Hernández es un conferencista, formador, coach y autor en liderazgo y motivación con más de 20 años de trayectoria, estudiando el mundo del éxito, quien promociona su tercer volumen de Aprendiendo de los mejores de Editorial Planeta.

En entrevista para Gente Bien el escritor habla sobre este libro, que ya está a la venta en el país.

¿Cómo surge la idea de crear este tercer libro?

“La idea del volumen uno nació en 2013, que intenta recoger el pensamiento, conocimiento y la experiencia de diferentes personajes en torno a cinco ámbitos que es el desarrollo personal, el emprendimiento, el liderazgo, la libertad financiera y la espiritualidad desde un punto de vista generalista; y el volumen dos y tres lo que han intentado es ir profundizando en aspectos más concretos de esos cinco ámbitos. En el volumen uno había 50 personajes y es que hay tantos personajes interesantes de los que aprender, que han ido surgiendo el dos y el tres, porque uno necesita continuamente aprender de aquellas personas que han llegado donde a nosotros también nos gustaría llegar, entonces en este tercer volumen aparecen personajes donde se habla de temáticas como la vulnerabilidad, el ego, la autoestima, ventas, negociación, aspectos más concretos de esos cinco ámbitos que era el origen de Aprendiendo de los mejores”.

¿Cómo se eligieron los 40 personajes del tercer volumen?

“La idea primera de que haya personajes de épocas muy diferentes a lo largo de la historia, es intencional porque yo suelo decir que la consecución de metas y objetivos está basada en la aplicación de fundamentos que no caducan, que se repiten sistemáticamente con independencia de coordenadas de espacio y de tiempo. En España han salido volumen cuatro y cinco, o sea, que siempre hay más personajes y por cuestión de espacio al final tienes que seleccionar, pero en cualquier caso, se buscan personajes que tengan una trayectoria, unos resultados que le avalen, que nos sirvan de inspiración porque todas las personas necesitamos tener modelos de referencia, y que podamos saber cuáles son las causas que explican por qué les han llevado a conseguir esos resultados. Algunos personajes he tenido la oportunidad de entrevistarlos personalmente, en otros casos, ellos mismos han escrito sus biografías, han concedido entrevistas o se han escrito libros o documentales sobre ellos, y cuando uno investiga ve patrones y pautas de comportamiento que se suelen repetir en las personas y que nos sirven de referencias para nosotros tomarlos y aplicarlos a nuestra vida”.

¿Cuál es el mensaje principal de este tercer tomo? Ya que tiene como subtítulo “Tu desarrollo personal es tu destino”?

“El mensaje de este tercer tomo y del resto es el mismo, se refleja en la frase del subtítulo “Tu desarrollo personal es tu destino”, lo que viene a decir es que en quién te conviertes tú como persona se acaba reflejando en lo que obtienes, en lo que consigues en la vida, y que por tanto, cuanto más inviertes en ti mismo, mejores cosas te ocurren. Ahora ¿cuál es la mejor forma de invertir en uno mismo? ¿cuál es la mejor forma de absorber conocimiento y experiencia? Pues aquellas personas que ya han llegado a donde nosotros queremos llegar. Hay que tomar de los mejores los principios y los fundamentos, y luego aplicarlos a nuestra vida, porque lo que dice la experiencia es eso, tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de desarrollo personal y tu nivel de éxito sólo va a crecer hasta el nivel que crezcas tú, que por tanto, si quieres que cosas mejores ocurran en tu vida, invierte más en ti mismo, estudia más, ten más experiencias, relaciónate mejor y mejores cosas ocurrirán en tu vida”.

¿Hay alguno de estos personajes para ti sean un ejemplo?

“Los personajes que aparecen ahí están porque yo he aprendido mucho de ellos, pero quizá por cercanía aquí en España y también porque yo considero es un ámbito del que se pueden aprender muchas lecciones es Rafa Nadal, el deportista, para mí el deporte es un ámbito que creo que refleja todos los valores imprescindibles para el éxito, es decir, la capacidad de sacrificio, de disciplina, de superación de la derrota, de método de trabajo, de gestión mental, de la necesidad de acompañarte de un entrenador, que te ayude a sacar lo mejor de ti mismo, todo eso lo refleja el deporte, y en el caso de España tenemos a Rafa Nadal, que ha sido número uno del mundo en el tenis en muchas ocasiones y además las personas que le conocen destacan sus valores humanos, es una persona humilde, cercana, que sabe escuchar, que tiene el ego controlado. Los libros los trato de enfocar desde el punto de vista de la consecución de metas y objetivos que nos pueden ayudar a todos a conseguir nuestras metas y objetivos también son importantes los valores humanos y él los refleja muy bien, es un personaje muy completo”.

¿A quién está dirigido este título?

“A todas las personas que quieran ver mejorada su vida, precisamente por eso, porque tu desarrollo personal es tu destino, es decir, da igual el ámbito del que se trate, a lo que uno se dedique, si uno quiere ser deportista, empresario, médico, es decir, cuando tienes objetivos, metas, sueños, conseguirlos depende de tu desarrollo personal. El desarrollo personal es el despliegue del potencial que hay dentro de cada persona para lograr metas y objetivos, y lo que yo intento contar en el libro es cómo desplegar ese potencial, es decir, qué cosas son importantes para conseguir nuestras metas y objetivos con independencia del ámbito que se trate, tiene que ver con los hábitos, la disciplina, la paciencia, con focalizarse, trabajar en equipo, con la humildad, con hacer autocrítica, con no dejar que el ego te domine, o sea, esos principios son aplicables a cualquier faceta de la vida en la que uno quiera conseguir metas y objetivos”.

¿Cuánto tiempo tardaste en escribir “Aprendiendo de los mejores 3”?

“Quizá algo menos, cuando salió el primero el hacerlo es lo de menos, sino lo que yo intenté volcar ahí eran 20 años de conocimiento y experiencia que yo había acumulado, porque yo durante una época profesional tuve la suerte de entrevistar a muchísima gente, también de leer muchísimo, estudiar muchísimo y al final todo eso, los 20 años de experiencia los condense en este libro. Pero al final aunque aparecen personajes que he estudiado son el resultado de toda la vida, pero en el caso de este tercero, desde que salió el primero al segundo pasaron dos años y pico, son dos años más de todo el conocimiento y la experiencia que no apareció volcado en el volumen uno y dos”.

¿Cuál fue el mayor reto de escribirlo?

“Yo creo que hoy en día los libros lo que ofrecen es contenido, pero un buen contenido con un mal formato, fracasa. Entonces yo lo que pretendo es que todo ese conocimiento, esa experiencia y esa sabiduría aparezca muy condesada, resumida, lo que hoy te están pidiendo los lectores es apórtame cosas, pero de manera muy breve, entonces en cada uno de los personajes lo que aparecen son párrafos explicados, estructurados, ordenados, pero de manera breve, porque la mayoría de la gente la principal excusa que dice para no leer es que no tiene tiempo. En cada personaje aparecen 10 reflexiones, 10 lecciones que yo explico en profundidad, si sólo lees un párrafo cada día, con una de esas 10 reflexiones ya te puedes llevar muchísimo. Al final el reto es condensar todo ese conocimiento y esa sabiduría brevemente con capacidad de síntesis”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Aquí en España salió el cuatro y el cinco, y mis próximos proyectos son seguir aportando mi conocimiento y mi experiencia y todo lo que siga estudiando, aprendiendo y experimentando en publicaciones que crea que puedan ser interesantes para la gente, seguir aportando a la gente en distintos formatos, el libro es sólo un formato, aunque este libro también está en eBook y en audiolibro, porque mucha gente ya no lee libros, escucha los audiolibros. Pero mi idea es compartir mi conocimiento y experiencia que tiene que ver con el mundo del desarrollo personal, el potencial humano, la empresa, el liderazgo y estos temas a través de todos los formatos en los que yo trabajo, ya sean mis conferencias, mis libros, infoproductos, entre otros”.

¿Cómo motivarías a la gente para lograr la meta que quieren?

“Toda la consecución de metas y objetivos de la vida, podemos condensarlas en cinco aspectos, primero la claridad de metas, realmente sabes cuál es tu dirección, cuál es tu meta, la falta de claridad de la gente es la principal causa de fracaso, para llegar a un sitio tienes que saber a dónde quieres llegar. En segundo lugar, elaborar una estrategia o un plan, que es el cómo, qué voy hacer, cómo lo voy a conseguir; la estrategia, el plan es lo que te permite pasar de dónde estás a dónde quieres llegar a estar. Tercero, el plan hay que ejecutarlo y eso significa pasar a la acción, y eso significa ser valiente porque los miedos siempre existen en el ser humano, pasar a la acción es lo más importante. El cuarto es no dispersarte, las personalidades que consiguen metas, objetivos, son personas que deciden poner toda la carne en el asador, se concentran de manera casi obsesiva ahí, decide una máxima prioridad en tu vida y organiza todas las actividades en torno a esa máxima prioridad, enfócate. Y el quinto y último factor, lo que dice la experiencia es que cuando tú te fijas metas, las cosas o los objetivos no se cumplen de un día para otro, todo es un proceso y ese proceso no es una línea recta, el camino siempre está plagado de problemas, dificultades, obstáculos, inconvenientes, contradicciones, y por tanto, es fundamental tener una fuerte determinación, una gran resiliencia”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Simplemente, y lo comento en las conferencias, he llegado a una conclusión, el principal inconveniente en la consecución de metas y objetivos es la falta de confianza en uno mismo, las dudas que tenemos sobre nosotros mismos, la gente se fija metas pequeñas porque se siente pequeña no porque lo sea, o sea, las creencias limitantes son las que muchas veces impiden a las personas conseguir los objetivos, creer posible algo te moviliza a ir por ello. La clave es intentar creer un poco más en uno mismo, por eso también es importante rodearse de personas estimulantes que nos impulsen a sacar lo mejor de nosotros mismos”.

