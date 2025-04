Esta semana presentamos a Astrid Algara, una de las mentes creativas detrás del éxito de Grupo Costeño. A sus 32 años, esta entusiasta comunicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana, se ve a sí misma como su proyecto más importante, siempre buscando crecer y aprender.

Desde que llegó a Grupo Costeño hace seis años, ha sido una pieza clave en la apertura de más de 15 establecimientos, por lo que recientemente asumió el reto de liderar el área de marketing y relaciones públicas, un trabajo que realiza día a día con el estilo y compromiso que la caracterizan, y es que Astrid, amante de los viajes y la buena comida, se declara como una apasionada de crear relaciones fuertes a través de nuevas experiencias.

“Me considero una persona entregada, comprometida y me encanta divertirme. He estado involucrada en 17 aperturas desde que entré a Grupo Costeño, y me llena de mucha emoción ser parte de este crecimiento”.