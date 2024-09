Fernando Velasco es un joven mago, ilusionista y escapista de origen mexicano, quien ha pisado distintos escenarios internacionales, y en 2024 se presentará únicamente en la Perla Tapatía con su espectáculo Cree, que se realizará en Palcco los días 6 y 7 de septiembre.

En entrevista para Gente Bien, Fernando platica sobre su espectacular show y su carrera profesional.

Fernando Velasco. ESPECIAL/FERNANDO V.

¿En qué consiste este espectáculo?

“Es un show de magia donde también se mezcla el teatro y como si fuera un concierto de rock por tanta pirotecnia. Es un show de ilusionismo a gran escala, en el que la gente aparece, desaparece, hay levitaciones, teletransportaciones, escapes como lo es mi escape del tanque de Harry Houdini, mandíbulas de la muerte, o sea, escapes muy grandes. El espectáculo trae efectos especiales, pirotecnia, bailarinas y hasta un acto invitado del Cirque Du Soleil, entonces es un gran show. Y también trae todo un contexto, toda una historia como un show de teatro. Son dos partes de 45 minutos y un intermedio”.

¿A quién está dirigido?

“Es para toda la familia, pero también mi idea con el nombre del espectáculo que se llama Cree es sembrar esta semillita de creer en lo imposible para los niños, no es un show infantil pero si lleva ese mensajito; está dirigido para todos, de hecho me ha tocados ver tres generaciones en los públicos, desde los niños hasta los abuelitos y los papás”.

¿A partir de qué edad pueden asistir los niños?

“La edad legal es a partir de los tres años, pero yo creo que a partir de los cinco o seis años para arriba ya lo pueden apreciar, también para que no se asusten con la pirotecnia”.

Cree. ESPECIAL/FERNANDO V.

¿Cómo surge tu interés por el ilusionismo?

“Surge cuando me voy de México, yo crecí aquí en Jalisco en un lugar que se llama El Grullo, a los 11 años migramos a los Estados Unidos mi familia y yo, y mi papá trabajaba en un lugar que se llama The Magic Castle, que es como la capital del mundo de la magia, y él trabajaba ahí como mesero. El Castillo aparte de ser teatro y club privado para magos, también es restaurante, club, barra, entonces cuando yo estaba chiquito de 11 años llegando a Estados Unidos mi papá me lleva un fin de semana a ver los shows de magia y en el momento en el que entré por ese pasadizo secreto que es un librero, en ese momento me enamoré de la magia, comencé a practicar mucho, a aprender trucos de donde pudiera, como pudiera, primero en YouTube, después magos me comenzaron a enseñar magia, y así fui aprendiendo, fui practicando. Y a mis 14 años ya estaba debutando en el mismo Castillo de la Magia, en el escenario principal, fue un gran honor porque en ese lugar se presentan los mejores magos del mundo, entonces hacer un show a mis 14 años en ese lugar fue muy inusual porque no suele pasar mucho”.

¿Qué otras ciudades vas a visitar en México?

“Este año sólo vengo a Guadalajara, a decirle a México ‘hola, ya llegue’, y el año que entra espero preparar una gira por la República Mexicana y ya se verá en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y a ver qué más se agrega. Este año sólo es Guadalajara con el espectáculo Cree y no creo que el show exista por mucho tiempo, nada más uno o dos años, antes de que haga un show diferente”.

¿Cómo te has preparado para perfeccionar tu magia y espectáculos?

“Nunca parar de innovar, siempre estar buscando algo nuevo, los tiempos ya están cambiando principalmente en Estados Unidos, por ejemplo, con esto de los animales y el feminismo, porque ya no nada más puedes meter a una muchacha en una caja y meterle espadas, eso ya no está bien, al igual que ya no está bien utilizar ningún tipo de animal en espectáculos, entonces la magia y el espectáculo ahora es más contemporáneo, o sea, a las personas que antes les decías asistentes como una bailarina, ahora son iguales que el principal, son detallitos que hay que ir cambiando y evolucionando. A mis 18 años comencé a irme de gira, mi primera gira internacional fue por Nueva Zelanda, Australia, después regresé y me fui a Europa, Canadá, Estados Unidos, me incorporé a un espectáculo llamado Champions of Magic, es un show de ilusionistas de todo el mundo y ellos me encontraron cuando yo tenía 20 años y desde entonces no me soltaron, ellos me han llevado por todo el mundo como uno de los mejores escapistas del mundo, yo pienso que todo eso no ha dejado de prepararme todos los días, y también obviamente mis mentores como lo fue el legendario ilusionista de Estados Unidos Chuck Jones, él me enseñó el camino”.

Fernando Velasco. ESPECIAL/FERNANDO V.

¿Cuáles han sido los principales retos que has enfrentado a lo largo de tu carrera?

“Cuando iba comenzando, el que me dijeran que mejor buscará otra carrera, que la magia no era una carrera, entonces el que constantemente te dijeran que no, ‘qué mejor estudia o algo así’, eso fue difícil, pero es simplemente agarrarte de tu sueño y no soltarlo. Y dentro del escenario los retos han sido muy grandes como cunado me meten boca abajo, esposado, en un tanque de agua y me tengo que escapar. Es difícil porque uno de mis miedos más grandes siempre fue ahogarme, entonces hoy en día, noche tras noche, me pongo frente a frente a ese miedo”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Llevar la magia a todo México y a Latinoamérica donde sé que no tenemos muchos shows de este nivel, y una vez haciendo eso, mi sueño más grande es llegar a Broadway, conquistar Broadway y el West End de Londres con un show de magia, pero teatral. Crear un show 100% de teatro con magia y elementos de circo, del Cirque Du Soleil, no existe algo así, y que deje un mensaje que pueda tocar a las personas de cierta forma, quizá inspirarlos, tocarlos de una manera más profunda”.

Fernando Velasco. ESPECIAL/FERNANDO V.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Regreso con Champions of Magic con un espectáculo completamente nuevo y comenzamos por Washington D.C., es una gira muy intensa por la Unión Americana y Canadá, que termina hasta mayo. Eso es lo que viene, es un show completamente nuevo como la película de Los Ilusionistas-Now You See Me pero en vivo”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que no se pierdan este espectáculo, es una experiencia como quizá muy pocas veces ha llegado a Guadalajara, traigo absolutamente todo, sin ninguna restricción, es lo mejor que les puedo ofrecer”.

Fernando Velasco. ESPECIAL/FERNANDO V.

Fernando Velasco

Cree. ESPECIAL/FERNANDO V.

Cree

Palcco

6 y 7 de septiembre, 20:00 hrs.

De $500 a $1,200. $1,500 VIP.

Venta de boletos en boletia.com.

