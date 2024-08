Eduardo Rosas es un educador financiero y emprendedor que cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, donde comparte contenido de finanzas personales, ahorro, inversiones y retiro, quien ahora se convierte en escritor al lanzar el libro Ya te cargo el retiro de Editorial Grijalbo.

En entrevista para Gente Bien, Eduardo Rosas comparte de qué trata este libro así como algunas inquietudes sobre el tema.

¿Por qué decides realizar este libro?

“Hace como año y medio estuve platicando con mi editor de Peguin-Grijalbo y estábamos pensando qué sería un buen tema para un libro sobre finanzas -porque yo llevó años compartiendo contenido en Internet sobre finanzas- y le contaba que sentía que el retiro es un buen tema porque planear el retiro es un objetivo financiero bastante grande, hay cierta urgencia de que las personas empiecen a planear su retiro, y entonces sentí un poco de urgencia que hubiera este libro, que en realidad es una guía prácticamente cronológica de qué pasos se tienen que hacer para alcanzar esa libertad financiera. Además de que yo ya tengo un poco de experiencia en el tema, precisamente alcance mi libertad financiera muy temprano, a los 29 años, entonces esto se juntó para que sintiéramos que era el tema ideal para este libro”.

Eduardo Rosas. ESPECIAL/CORTESÍA EDUARDO ROSAS.

¿Cómo fue el proceso de escribir “Ya me cargo el retiro”?

“El contenido en práctica lo llevo desde hace unos 10 años, algunas de las cosas, no completamente, fue algo que poco a poco fui aprendiendo y que justo como yo sentí que me costó mucho trabajo ir encontrando esta información, ir encontrando una guía que no existía, hasta este libro no había una guía cronológica como tal. Una vez que tenía esta información escribir el libro, estructurarlo, fue muy rápido porque ya tenía una idea de qué se tenía que tocar, pero todo (escribir y editar) tomó un año, quizá un poco menos, unos 11 meses, y ahora ya está disponible para que todo mundo lo pueda leer”.

¿A quién está dirigido?

“Específicamente está más dirigido a personas que empezaron a trabajar después del 1 de julio de 1997, que es una fecha muy específica, porque en esa fecha hay un cambio en el sistema de pensiones en México a uno en el que ahora las personas individualmente tenemos que ahorrar para nuestro retiro. Más específicamente también está orientado a personas en sus veintes o treintas -en cuanto antes empiecen mejor-, y de hecho, en la forma en la que está escrito el libro es con estas personas en mente. Cuando hablamos en el libro, por ejemplo, de pensiones o planes de ahorro para personas ya en sus cincuentas o sesentas, mencionó que es para los padres, es más orientado a estas personas, pero obviamente también hay varios capítulos que prácticamente cualquier persona necesita o podría beneficiarse de ellos, porque hay capítulos sobre cómo pagar las deudas, qué hay que contemplar al momento de pedir un crédito hipotecario y todo este tipo de cosas que a cualquiera le sería útil, pero definitivamente un poco más orientado a personas en sus veintes, treintas, incluso en sus cuarentas”.

Estos consejos ¿cómo pueden aplicar en personas que tienen un salario mínimo?

“En realidad eso ya es muy individual de cada persona, el libro justo empieza desde el principio con un capítulo completo de cómo estructurar los ingresos para que empiece a haber un pequeño espacio dentro del presupuesto y son ejercicios muy personales. Cada persona puede juntarse con su familia o con la persona con la que comparte sus gastos y empezar a ver cómo realmente pueden administrar su dinero y sí en realidad pueden hacer un espacio, entonces van encontrar varias herramientas que les pueden ayudar a empezar este camino. Obviamente si ganan el mínimo, incluso menos, o cuando hay incrementos de ingreso, esos incrementos no son suficientes porque a veces no le llevan el ritmo a la inflación, es algo adicional a considerar que, aunque técnicamente, el ingreso sube, en la práctica como las cosas se vuelven más caras, en realidad, hay una disminución, entonces todo esto se empieza a considerar para poner diferentes herramientas al alcance de las personas, del lector, para que identifiquen qué realmente puede hacer con sus finanzas y qué pasos debe de llevar a cabo”.

Las personas que les hacen falta 20, 15 o hasta 10 años para alcanzar la edad de jubilación ¿pueden hacer algo para alcanzar su libertad financiera en su afore o en su plan de retiro?

“Sí, hay un dicho que dice “el mejor momento para haber sembrado un árbol fue hace 10 años, el segundo mejor momento es hoy” así también con las finanzas, que ideal hubiera sido que esas personas hubieran empezado en sus veintes o treintas, pero siempre el segundo mejor momento es hoy, entonces aún 10, 15, 20 años son más que suficientes para fortalecer sus finanzas bastante para que tengan muchísimo más de lo que tendrían si no se ponen las pilas. Hay muchas herramientas que pueden utilizar, están las afores, los planes personales para el retiro que son como estos hermanos mayores de las afores e inversiones que pueden hacer de forma individual, y aunque obviamente el interés compuesto que estas inversiones generen no será tan grande del que podrían generar si aún faltarán 30 ó 40 años, aún será bastante importante, y gracias a estas inversiones pueden asegurarse de que 15 ó 20 años en el futuro tengan mucho más para su retiro, de lo que tendrían si solamente ahorran, entonces yo siempre digo que no sientan que ya los cargo el retiro, aún hay muchas cosas que pueden hacer y que pueden empezar cuanto antes”.

Ya te cargo el retiro de Eduardo Rosas. ESPECIAL/EDITORIAL GRIJALBO.

Desde tu perspectiva ¿Qué tan viables son los planes de retiro?

“Son bastante viables los planes personales de retiro, son un excelente complemento para las afores, y muchas veces de hecho, pueden ayudar a invertir de mejor forma que una afore porque una afore ya está estructurada la inversión de cierta forma, solamente depende de la edad que tenemos, del año en qué nacimos y prácticamente todas las personas que nacieron alrededor de los mismos años, la misma década, invierten de la misma forma, lo que no siempre es ideal. Un plan personal para el retiro es eso, bastante personalizado, en 2024 hay 38 instituciones autorizadas por el SAT para ofrecer este tipo de planes y que justo permitirá que aparte de la afore que ya el empleador de un empleo formal aporta obligatoriamente todo el tiempo, la persona pueda complementarlo con su plan personal para el retiro. Con esas instituciones la persona se acerca con un asesor y más o menos le puede crear este plan, y por supuesto, en el libro se detalla cómo es que se puede elegir el mejor plan personal para el retiro y qué tomar en cuenta al momento de acercarse con estas instituciones y pedir una cuenta con este tipo de estructura de plan personal para el retiro ya autorizado por el SAT”.

¿Qué tan buena es la opción es aportar a tu propia afore?

“Tiene muchas ventajas, lo cierto es que en el libro recomiendo que la afore no se toque más allá de lo que se aporta obligatoriamente, que justo las personas que piensen ahorrar más allá utilicen un plan personal para el retiro, simplemente porque las afores no tienen esta personalización e históricamente no han crecido tan rápido como otras inversiones. Pero sea en una afore o sea en un PPR no solo está la ventaja de que ese dinero estará creciendo siendo invertido y que en un futuro permitirá tener una mejor pensión, lo que además tienen ventajas fiscales, que hacienda en México permite que estas aportaciones las deduzcamos de impuesto, lo que quiere decir que las restamos de nuestros ingresos para que al final del año tengamos que pagar menos impuestos, entonces es una doble ganancia, no solamente estamos ahorrando para el retiro que es como de largo plazo, sino que en el corto plazo resulta con menos impuestos”.

De manera general ¿cuáles son las mejores inversiones para incrementar tu ahorro sin perderlo?

“La inversión siempre depende del objetivo, no hay una sola respuesta que pueda abarcar todo, pero de manera general en el corto plazo siempre una de las mejores inversiones son los cetes, que es deuda del gobierno federal, simplemente porque es la inversión más segura y es el tipo de inversión que prácticamente se puede hacer sin pensar porque cualquier otra inversión es un poco más riesgosa y requiere de un plan más estructurado. Los cetes en el corto plazo (un mes, tres meses, máximo uno o dos años) es un excelente lugar para poner un fondo de emergencia. Para el largo plazo, una de las buenas opciones son las afores, que ahí se quede el dinero que aporta obligatoriamente de parte del empleador, o hay digamos que los hermanos mayores de los cetes son los bonos, que también es deuda emitida por el gobierno de México y ya están creados para largos plazos, desde tres hasta cinco, 10, incluso 20 ó 30 años, estas inversiones también son bastante seguras y estarán pagando intereses de forma semestral, sólo que como son seguras no tenderán a crecer tanto como una inversión más arriesgada en acciones, entonces es algo que el libro también cubre. Detallo ciertos planes, herramientas que se pueden ocupar para que esta inversión se haga muy sencilla, segura, siempre utilizando instituciones reguladas y que permitirá que no solamente el dinero esté invertido, sino que tenga un gran potencial de crecimiento”.

¿Algo más que quieras agregar de este libro?

“Nada más que las personas que estén interesadas no se sientan con el miedo de que es un libro financiero o de que va a haber muchas matemáticas o algo por el estilo, el libro está creado para que independientemente de nuestra profesión u oficio podamos entenderle a este mundo financiero, y que de hecho, uno de los objetivos del libro no es cargarse completamente solamente finanzas, números, inversiones, algo muy importante que suele dejarse de lado en el mundo de las finanzas personales, es el mundo de la psicología o del comportamiento humano que es tan importante porque no somos hojas de cálculo somos humanos, entonces es importante también considerar este lado y el libro intenta tomar este punto de vista y acompañar al lector, a veces habrá capítulos muy financieros, pero a veces también habrá capítulos orientados a entender cómo es nuestro comportamiento con las finanzas así que no le tengan miedo, el libro está creado para llevarlos de la mano por todos estos capítulos que podría ser información nueva del mundo financiero para las personas”.

Eduardo Rosas. ESPECIAL/CORTESÍA EDUARDO ROSAS.

¿En qué formato lo podemos encontrar?

“El libro lo pueden encontrar en formato físico en un montón de librerías, pero también está en formato virtual en formato de ebook y en audiolibro también, de hecho pueden ir a guiadelretiro.com, y ahí encontrar varios enlaces a varias librerías para que elijan su favorita y ahí lo puedan adquirir”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahorita estoy estudiando mi maestría en Planeación Financiera, entonces todavía estoy terminándola, eso será en los siguientes meses. Parte de mis proyectos y con esta maestría es justo empezar a ayudar a las personas de forma personalizada, hasta este momento lo he hecho de forma general a través de este libro, del contenido que comparto en Internet, pero uno de mis objetivos con esta maestría es ofrecer asesorías más directas, pero son proyectos que ya iré compartiendo que están a meses de distancia. También estoy platicando con mi editor para ver qué otra idea del libro puede haber en el futuro”.

Eduardo Rosas

Página Web: eduardorosas.mx

Twitter: @lalorosas

Instagram: @lalorosasosorno

YouTube: Eduardo Rosas finanzas personales

Tik Tok: lalorosasosorno

Threads: @lalorosasosorno

