Para el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, el legado de Frida y Diego “no se manipula, no se distorsiona y no se debilita”, afirmaron en un comunicado, que dieron a conocer como respuesta a la denuncia de la promotora cultural y ex directora de Museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul, Hilda Trujillo, quien en un largo texto, dividido en dos partes, documentó el miércoles pasado, la sustracción de al menos 10 obras de Frida Kahlo y la “ausencia” de por lo menos seis hojas —12 páginas— del “Diario” original de Frida Kahlo, así como irregularidades en el manejo de los derechos de autor de Frida Kahlo y Diego Rivera que son patrimonio artístico de México.

Ante los señalamientos anteriores, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que ya solicitaron la información pertinente a dicho fideicomiso privado a cargo del Banco de México, quienes cuentan con los inventarios y registros de dicho acervo. Asimismo, “sobre la venta de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo en el extranjero”, el INBAL aclaró que “no ha otorgado ningún permiso para exportaciones definitivas de obras de estos autores”.

El INBAL aclaró que se le recomendó a Hilda Trujillo, desde el 25 de marzo, que presente “las denuncias debidamente fundadas y motivadas ante las instancias legales competentes”; el Instituto añadió que todas las comunicaciones recibidas en la dependencia se han atendido en tiempo y forma y que el INBAL está atento y dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes para atender cualquier solicitud en este tema.

Por su parte, el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo emitió un comunicado denominado “difusión irresponsable de versiones carentes de toda base legal, técnica y ética”, en el que manifiestan que rechazan “con contundencia las manifestaciones recientemente emitidas en medios por terceros sin competencia ni atribución sobre el acervo del Museo Diego Rivera y Frida Kahlo. Tales dichos son infundados, erróneos y carecen de evidencia verificable. No presentan hechos ni documentos que pueden sostenerse bajo análisis jurídico o museológico serio”.

Añadieron que es “inaceptable que se pretenda construir una narrativa sin sustento con el fin de desinformar y desacreditar la labor de una institución que, desde hace casi 70 años, trabaja con rigor y responsabilidad en la conservación del legado cultural de México”.

Ante los señalamientos del Fideicomiso Museos Rivera y Kahlo, la gestora cultural Hilda Trujillo señaló: “Yo sí tengo la calidad ética y la experiencia profesional, no me pueden descalificar así nada más. Se ve que están enojados, pero en el documento mismo hago entrego las pruebas, allí le digo al Fideicomisos y al comité técnico, 'aquí están las pruebas', 'aquí está cómo se vendió', ahí están las colecciones en las casas de subastas”.

Aunado a lo anterior, añadió: “Si mis señalamientos son infundados exhorto al Fideicomiso a presentar públicamente el 'Diario' de Frida Kahlo, así como las listas de obra generadas por el propio Diego Rivera para comparar y establecer cuántas páginas tiene hoy el Diario, y qué obras de la artista se encuentran en la Casa Azul y cuáles no”.

Y sumó: “Si el Fideicomiso tiene alguna prueba de irregularidades en mi desempeño y de que beneficié a terceros, igualmente lo exhorto a qué haga público tales hechos porque, a diferencia de la investigación que presenté, con evidencias comprobables, esa institución no entrega ninguna prueba de su acusación.”

Obras presuntamente extraviadas

Entre las obras, presuntamente desaparecidas y vendidas y que fueron documentadas por Hilda Trujillo, se encuentran óleos como: “Frida en llamas”, de 1954 y “Frida Kahlo. Congreso de los pueblos por la paz”, de 1952; así como dibujos: “Retrato de Irene Bohus”, “Fantasía de una estufa”, “Dibujo drolático (objeto de partes)”, “Mi chata ya no me quiere” y “Dibujo estudio para Mis abuelos, mis padres y yo”.

Además de la “ausencia” de por lo menos seis hojas —12 páginas— del “Diario” original de Frida Kahlo que está en el Museo Casa Azul.

