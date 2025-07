Alessandra Narváez nació y creció en Ciudad Juárez, ese rincón del norte de México al que Juan Gabriel llamó con cariño “la frontera más bella del mundo”. Hoy vive del otro lado del Río Bravo, en El Paso, Texas, pero lleva a Juárez tatuado en la voz, en la memoria y en la tinta de sus poemas.

Poeta, maestra y orgullosa bilingüe, Alessandra escribe mayoritariamente en inglés, aunque su lengua materna sea el español. Con el tiempo, esa aparente contradicción se convirtió en su mayor fuerza: hoy abraza su identidad de escritora fronteriza con una voz propia que desafía las reglas del idioma.

Su primera novela en verso, Thirty Talks Weird Love, fue publicada en 2021 y relata la historia de Anamaria, una adolescente juarense obsesionada con las calificaciones en una ciudad donde la excelencia académica puede rozar la obsesión. Todo cambia cuando aparece Thirty, una mujer que dice venir del futuro con ideas raras, cursis y profundamente transformadoras. Aunque Alessandra jura que no son gemelas, admite que Anamaria es su doppelgänger: más valiente, tal vez, pero con menos sentido del humor.

Alessandra Narváez: la poeta fronteriza que le habla al alma adolescente. ESPECIAL

La autora también ha sido reconocida por medios como The New York Times, donde compartió su experiencia como poeta bilingüe en un entorno dominado por el inglés. Además de escribir, Alessandra enseña redacción creativa en la Universidad de Texas en El Paso, donde también cursó su maestría en Escritura Creativa. Confiesa que la docencia fue un sueño que no sabía que tenía, y que sus estudiantes son su cable a tierra y fuente constante de inspiración.

MR