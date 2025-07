En plenas vacaciones de verano para muchos, el entretenimiento en Guadalajara persiste y aquí algunas opciones para asistir y visitar en esta temporada. Conoce algunos de los eventos que se realizarán en los recintos tapatíos en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style.

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

La Arrolladora Banda El Limón

Dentro de su gira Aquí hay para llevar, la conocida banda de René Camacho regresa al escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que se escucharán sus grandes éxitos así como los temas de su álbum que da nombre a esta gira, conformado por 12 canciones. Disfruta de una noche de música de banda cantando y bailando sus éxitos.

Auditorio Telmex.

18 de julio, 21:00 hrs.

De $400 a $2,200. $3,200 VIP.

La exposición Ida y vuelta de Ernesto Flores se exhibe en el MUSA. ESPECIAL/ABRAHAM ARÉCHIGA.

Ida y vuelta

Es una exposición de dibujo, escultura, grabado y pintura de Ernesto Flores, en colaboración con la University of Guadalajara Foundation USA y el Legado Grodman, que reúne una selección de arte de cinco décadas del trabajo del artista. La exhibición muestra la exploración de materiales, formas y conceptos durante 50 años así como interrogando el presente. Consta de una producción realizada antes de irse a Madrid, España en 1999, obras que realizó durante 15 años en aquella ciudad y piezas de su trabajo al regresar a México en 2013. La curaduría está a cargo del maestro Javier Ramírez.

Museo de las Artes

Hasta el 19 de octubre.

M-S 10:00 a 18:00 hrs. D 10:00 a 15:00 hrs.

Entrada Gratuita.

Alicia a través de sus sueños es la exposición inmersiva que se exhibe en el Museo de Exposiciones Temporales de Palcco. ESPECIAL/PALCCO.

Alicia a través de sus sueños

Si no has tenido oportunidad de conocer esta exposición, no debes dejar pasar más tiempo. Es un tour por siete salas inmersivas, donde se descubrirá a Alicia y los personajes de esta historia, se recorrerá el jardín de las flores, la casa del conejo blanco, los jardines de la reina y su palacio. Disfruta en familia de esta novedosa vivencia con un impresionante viaje a la locura y la curiosidad detrás de la imaginación en esta experiencia creada por Parque Guanajuato.

Museo de Exposiciones Temporales de Palcco

Hasta el 3 de agosto.

Mar.-D 10:00 a 19:00 hrs.

$190 adultos. $140 niños. $150 tercera edad. $100 estudiante. $50 personas con capacidades especiales.

XM