La noche del 20 de julio, MasterChef Celebrity Generaciones vivió uno de sus episodios más intensos con la emotiva eliminación de Ofelia Medina, quien se quedó a un paso de la gran final. La actriz compartió escenario en la semifinal con Andrea Noli, Dani Valle y Carlos Quirarte, en una jornada marcada por la presión y los sentimientos encontrados. Aunque no logró avanzar, Medina afirma que su paso por el programa fue una experiencia transformadora.

"Me siento a la vez triste y muy contenta de haber vivido esta experiencia", reconoció en entrevista con EL INFORMADOR. "De haber llegado hasta este punto que nunca me imaginé, Todos hubiéramos querido ganar, pero creo que yo gané, gané porque gané mucho cariño del público que realmente me lo ha manifestado a través de las redes sociales y a través de cartas. Me tiene verdaderamente muy conmovida".

La actriz, conocida por una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión, aceptó de inmediato la invitación para unirse al reality culinario. "Dije que sí inmediatamente. A mí me gustan mucho los programas de cocina y me gusta mucho la cocina, y me pareció muy oportuno el momento cuando me lo propusieron", explicó. "Estoy muy contenta de que así fue".

Más allá de las recetas y los retos frente a los fogones, Medina destaca el aprendizaje humano que le dejó esta etapa. "Esto fue un aprendizaje de vida. Aprender a tener paciencia, a esperar que las cosas tienen su tiempo, su momento. A tomar decisiones que pueden ser trascendentales y, sobre todo, a escuchar. A escuchar los consejos que te dan los que saben".

Entre los múltiples retos culinarios, uno de los más significativos para ella fue cocinar junto a Doña Clarita, participante de la segunda temporada de MasterChef México. "Hicimos un tamal. Combinamos su tamal veracruzano con el mío yucateco y creo que nos quedó delicioso", recordó con entusiasmo.

Acostumbrada a transformarse en personajes frente a cámaras, la experiencia de mostrarse tal cual fue otro de los desafíos más grandes. "Fue muy, muy difícil. Hasta ya los últimos capítulos le empecé a agarrar el gusto, pero al principio sí, sentirte observado todo el tiempo y por tantas cámaras… el programa se hace con una gran producción. Son 10 cámaras, son muchísimos elementos de sonido, de luces… es muy complicado", confesó.

Pero el aprendizaje también vino del encuentro con sus compañeros. Medina revivió viejas amistades con figuras como Rosa Gloria Chagoyán y Andrea Noli, y formó nuevos lazos con colegas como Plutarco Haza, con quien espera colaborar próximamente. "Cocinamos juntos muy armónicamente”, apuntó. También habló del cariño que desarrolló por los más jóvenes del elenco. "Tengo gran cariño por Leslie Gallardo, Dani Valle, Isaías Espinoza ‘Chef en Proceso’, Rafa Polinesio… a todos les agarré mucho cariño".

La despedida del programa fue, según sus palabras, profundamente conmovedora. "Fue un momento realmente muy emocionante. Despedirme fue como estar en el teatro, porque estaban ellos ahí presentes y todos lloramos. Fue muy, muy bonito".

Con la mirada puesta en el futuro, Medina ya prepara nuevos proyectos. En agosto comenzará a grabar una serie para Canal 11 y tiene en mente desarrollar un formato propio que mezcle varias de sus pasiones. "Estoy preparando algo que tenga contenido de cocina. Quiero combinar la gastronomía con la poesía, con el erotismo, con el humor, hacer algo que nos dé gusto, que nos dé gozo”.

MF