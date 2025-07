Acapulco 4: la despedida de una serie que conquistó con humor y corazón

"Acapulco", la exitosa serie de Apple TV, regresa con su cuarta y última temporada, cerrando así la historia de "Máximo Gallardo", el carismático joven que comenzó como botones en el icónico resort "Las Colinas", donde acontecen las aventuras y las desventuras de la trama. Interpretado en su juventud por Enrique Arrizon y en el presente por Eugenio Derbez, "Máximo" se ha ganado el corazón del público gracias a su mezcla de humor, ambición y humanidad. Esta entrega final promete responder a todas las preguntas pendientes, mostrar la madurez emocional del personaje y ofrecer una despedida cargada de nostalgia, risas y lecciones de vida.

La cuarta temporada de "Acapulco" retoma la historia justo donde quedó. En el pasado, ahora en 1986, "Máximo" enfrentará su mayor desafío como nuevo líder en "Las Colinas", mientras que en el presente, el "Máximo" adulto deberá confrontar el legado de sus decisiones y ver si aún puede sanar las relaciones que rompió. Esta última entrega estará marcada por la tensión emocional, el deseo de redención y el cierre de ciclos importantes.

En entrevista con EL INFORMADOR, el actor Enrique Arrizon, de 31 años, habló sobre la última temporada de esta serie que mezcla tanto el drama como la comedia, su proceso actoral y lo que esta última temporada significó para él tanto profesional como personalmente, además del papel que ha tenido el personaje de "Máximo" en su trayectoria, y que recientemente, incluso, le valió el Premio Imagen a Mejor Actor de Comedia.

"Este personaje me enseñó a soñar más grande"

"Yo estoy muy agradecido con el proyecto, con el personaje que me tocó. Como persona, como actor, he crecido mucho, y eso es algo que agradezco todos los días", asegura Enrique Arrizon, sobre su experiencia en Acapulco. "El personaje de 'Máximo' sale de mí, sale de mi cuerpo, de mi memoria, de mi voz. Por supuesto que todos los personajes tienen algo de los actores. Conecté con él muchas veces, otras no tanto. Pero lo que yo hago con mis personajes es no juzgarlos. Eso es lo ideal. Este personaje me enseñó a creer más en mí, soñar más grande, saber que puedo, ser un líder desde la generosidad y desde el ejemplo".

Una de las claves del éxito de "Acapulco" ha sido su habilidad para combinar emociones profundas con comedia ligera y eficaz, pasar de momentos dramáticos y de incertidumbre a instantes de risa rotunda. Enrique Arrizon, además de reconocer que esto se debe a que la serie cuenta con escritores excelentes, compartió cómo logra dar vida a ese equilibrio en su personaje:

"Creo que la comedia —la comedia involuntaria, los momentos simpáticos— vienen desde la verdad. O sea, que sea genuino, que no se sienta artificial. Y yo me enfoco mucho en eso, que lo que estoy diciendo tenga razón, tenga convicción, incluso si es comedia. En este show es muy fácil que todos los momentos divertidos caigan muy bien, porque están muy bien escritos. Entonces si tienes muy buenos escritores, prácticamente toda la comedia va a funcionar".

Una despedida inesperada, pero llena de amor

Aunque la cuarta temporada de "Acapulco" fue concebida como el cierre de la historia, el elenco no fue informado oficialmente desde el inicio. Aun así, a pesar de la melancolía por el final inminente, el ambiente en el set fue de entrega total hasta el últimos segundo de las grabaciones, como comenta Arrizon: "No sabíamos que era la última temporada. Pero por la manera en la que se escribió, podíamos intuirlo. Trabajamos con todo el amor y con todas las risas hasta el último día de grabación, y con eso nos quedamos.”

¿Qué dejó la temporada 3 de "Acapulco"?

La tercera temporada marcó un punto de quiebre en la evolución de "Máximo". En 1985, el joven protagonista logró ascender a un puesto de alto rango en "Las Colinas", pero no sin costo. Su ambición lo llevó a traicionar a sus mentores y amigos. La temporada mostró cómo el poder puede corromper incluso a los más soñadores. En el presente, el "Máximo" adulto regresó a Acapulco con la intención de comprar "Las Colinas". Además, surgió una revelación importante: su hija "Paloma" lo confronta emocionalmente, dándole una nueva perspectiva sobre lo que verdaderamente importa en la vida.

La cuarta temporada de "Acapulco" se estrena el próximo miércoles 23 de julio de 2025, exclusivamente por Apple TV+. Los dos primeros episodios estarán disponibles desde el primer día, y luego se lanzará un nuevo episodio cada miércoles hasta el 17 de septiembre de 2025, completando un total de 10 episodios.

Enrique Arrizon agradeció al público por hacer de "Acapulco" el éxito que es, además de invitar a los lectores de EL INFORMADOR a cerrar junto con él el viaje emocional de "Máximo": "Amigos de EL INFORMADOR, gracias por seguirnos, gracias por el apoyo a Acapulco. Esta temporada viene con más sorpresas. La serie está ganando muchos premios, estoy nominado a varios, y estoy muy orgulloso y agradecido con el elenco, con el staff, y con la gente que nos ve todos los días", finalizó.

MF