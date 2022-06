Ana Paula Ibarra es una joven diseñadora tapatía, creadora de la marca Contracorriente, quien con 22 años es la primera diseñadora mexicana en presentarse en el Paris Fashion Week 2022, en donde dio a conocer ocho looks de la colección Atardeceres Mexicanos en la sección Flying Solo, dedicada a artistas emergentes.

En entrevista para Gente Bien, Ana Paula Ibarra platica sobre su participación en este magno evento así como de su marca Contracorriente, su actual éxito y sus planes a futuro.

¿Cómo fue tu experiencia en el “Paris Fashion Week 2022”?

“Fue algo padrísimo, algo muy diferente, grande, no solamente para mí, sino para los diseñadores mexicanos, que se puedan dar cuenta que no está lejano a lo que hacemos normalmente, que sí se puede, si lo hice yo lo pueden hacer ellos y que tenemos que triunfar también en el extranjero”.

¿Cómo llegaste a este evento?

“No estuvo planeado, me llegó un correo que decía París Fashion Week y pensé que era broma, entonces hablando con esta agencia que se llama Flying Solo, que es como la agencia más grande de diseñadores en Estados Unidos, ellos fueron los que me invitaron, me dijeron ‘es en un mes, venté, anímate, te esperamos, vamos a hablar por videollamada’, y fue lo que hicimos, tuvimos la cita como una semana después, hablé con la CEO de Flying Solo, quien fue la que me animó y en eso empezamos a planear todo, a comprar telas, a hacer los diseños, día y noche estuvimos en el taller preparando todo para el evento”.

¿Presentaste una colección totalmente nueva?

“Era una colección totalmente nueva, se llama Atardeceres Mexicanos, yo lo que quería era representar a México en la colección porque era algo que nunca habíamos hecho, nunca se había presentado algo así, ni con los textiles que teníamos que son textiles 100% naturales, que son prendas super versátiles; entonces yo quería representar a México y que se viera que es un diseño mexicano, nos inspiramos en los atardeceres mexicanos, escogimos los colores, los tonos, se tiñeron nada más esas telas para el evento y sacamos una colección de ocho looks diferentes que fueron los que presentamos”.

¿Cómo te sentiste?

“Me sentí super feliz, la verdad es que me sentí muy acompañada porque fue la embajadora de México en Francia, que nos estuvo acompañando ahí, las de la Cámara de Comercio de Francia, entonces la verdad fue como una compañía de mexicanos super orgullosos que sentíamos que era un trabajo de todos, todo el equipo era mexicano, entonces la verdad es que sentí muchisimo apoyo, no solo de eso, sino también en redes sociales nos acompañó muchísima gente, teníamos mensajes de todas parte de México que estaban orgullosos de que pudieramos estar en un evento como ese”.

¿Eras la única diseñadora mexicana y la más joven?

“Sí, así es, igual en 2019 se presentó un mexicano muy importante que se llama Eddie Corps y él fue mi mano derecha en el evento, entonces después de él fui yo, ahora en 2022; nos presentamos días antes del evento y él me ayudó en toda la coordinación, me dio todos los tips, y salió muy bien todo el evento, no tuvimos ningún imprevisto ni nada”.

¿Algo más que quieras compartir de esta experiencia?

“Lo que más me gustó fue recibir todos los comentarios de diseñadores que van empezando, como de jóvenes, estudiantes que se animaron y muchísimas personas que me escribieron, que gracias a mi historia empezaron a estudiar diseño de modas, se cambiaron de carrera, que se estaban animando a seguir porque se estaban dando por vencidos, y me dio muchísimo gusto ayudar de inspiración a futuros diseñadores mexicanos”.

Ahora platícame de tu marca ¿Qué es Contracorriente?

“Contracorriente es mi marca que nace en 2020, nace en pandemia, no lo planee tampoco, nada de lo que ha pasado ha sido planeado, yo quería hacer unos pantalones, los saque a la venta con muchisísimo éxito, todas mis amigas, amigos de conocidos me empezaron a pedir, a pedir, y de la nada me decían ‘¿y qué más haces? ¿y qué más me vas a vender?’, y dije ‘cómo, solamente iba a hacer unos pantalones’, entonces empecé a hacer un jumper y como a los meses sacó la primera colección que era únicamente como de ocho prendas diferentes, no eran looks, tuvo mucho éxito y de ahí ya voy para mi quinta colección este año”.

¿En qué te has inspirado para crear las colecciones de Contracorriente?

“Siempre han sido inspiradas en las mujeres, en que se sientan cómodas. Lo que sí, me he sentido super orgullosa de la marca es que no existen las tallas y todas las prendas son ajustables, se ajustan al cuerpo, a los hombros, a la espalda, los pantalones tienen un resorte que se lo pueden poner chiquitas, grandes, llenitas, muy delgadas, de todo tipo, entonces siento que eso ha sido muy bueno para mi marca y para que siga creciendo, que las personas se sientan cómodas con lo que se ponen, que no te tengas que ajustar a la prenda, si no que la prenda se ajuste a ti. El largo, como ajustan en los hombros, se ajustan en el resorte, te lo puedes poner abajo, no hemos tenido problema con eso, y lo primero que hago es probármelo a mí y si yo me siento cómoda y a gusto, que no esté apretado, que esté ligero, ahí es cuando lo sacamos. Yo soy una persona pequeña, entonces igual con las personas altas nunca hemos tenido ningún problema y hemos recibido comentarios de que les preocupaba mucho porque miden más de 1.70 y les quedó genial”.

Las telas son naturales, pero las hacen artesanalmente ¿cómo es el proceso?

“Es una manta 100% algodón, viene la tela tal cual sin procesar, es una tela un poco dura al tacto porque no tiene ningún tipo de material artificial, que es lo que hace que fuera como un poco más ligera, liviana. De ahí, ya escogemos el tono y es algo que teñimos para que no haya desperdicios, no teñimos por teñir, sino que ya cuando necesitamos el color se tiñe y solo sacamos como cinco colores por colección, que es lo que normalmente utilizamos. Igual esta tela nos ha ayudado muchísimo porque tú puedes llevar una flor y decir ‘quiero el tono de la flor’ y es lo que te van a sacar en la prenda, entonces como es un material 100% orgánico, es un material muy noble que hace una caída espectacular, aparte de que esa tela te ayuda cuando tú estás sudando porque lo absorbe, entonces es una tela muy fresca para la playa, que es lo que estábamos buscando”.

¿Cómo surge la idea de utilizar este tipo de material?

“Primero utilizábamos otra tela y todos los retazos, si nos quedaban retazos pequeños se usaban para ligas, los retazos más grandes hacíamos bolsas, entonces ahí me surge lo de la moda sustentable y empecé a investigar un poco sobre textiles orgánicos. Ahí es donde encontré la manta y me enamoré totalmente de ese material, poco a poco -porque sigo estudiando- empecé a hacer todos mis trabajos e investigaciones sobre la moda sustentable, el slow fashion, todo lo que esta industria produce en medio ambiente, entonces fue cuando dije ‘totalmente tengo que utilizar este textil en la mayoría de mis prendas’, y es lo que uso, y todos los retazos se usan para muestras, pruebas, accesorios en el cabello, entonces no dejamos nada a la deriva”.

¿Qué más ofrece Contracorriente?

“Pueden encontrar libertad, te puedes sentir cómodo usando lo que sea, siempre he sido de la idea que cuando tú te sientes cómoda con lo que estás usando eres completamente tú, eres más espontánea porque te sientes bien con tu cuerpo y contigo misma, entonces siento que todas las personas que han utilizado la marca y que saben de nuestras prendas así se sienten, libres, se sienten ellas mismas y hacen que su brillo sea más fuerte, entonces puedes encontrar en Contracorriente comodidad, libertad, y algo que me ha gustado muchísimo es que siempre las personas me dicen que lo que se hace con amor se nota, y la verdad, es que cada prenda la hago con muchísimo amor y siento que también ellas lo sienten”.

¿Cuál es el objetivo de Contracorriente?

“Ahorita es llegar a más lados, abrir más fronteras, hace un año lo comentaba con un muy buen amigo, le dije ‘yo quiero que Contracorriente lo conozcan fuera de México, que sepan lo que se hace aquí, lo que es artesanal, lo que es orgánico, lo que representa a nuestro país’ y fue exactamente lo que pasó, ahorita ya estamos en muchas partes del mundo como París, Estados Unidos, vamos a estar próximamente en Canadá, entonces también es algo como muy importante para mí que la gente la conozca”.

¿Cómo está creciendo Contracorriente?

“Vamos a abrir una tienda en Tulum, que nos va a abrir muchas puertas en el extranjero porque normalmente las personas que van ahí son del extranjero, el próximo mes -en Julio- vamos a estar en el Miami Swin Week que también nos va a abrir puertas para todas las playas de Estados Unidos. En Francia nos han hablado para editoriales que próximamente vamos a trabajar con ellas, stylist que quieren trabajar con nosotros y con nuestras prendas, igual tuvimos un showroom muy importante donde nos conocieron dueños de revistas, escritores, los que estaban trabajando de la mano con Valentino. Si se han abierto muchísimas puertas y envíos, ahorita nuestro fuerte son las playas de México, donde tenemos puntos de venta en Mérida, Holbox, La Paz, Tulum, Sayulita, que son como nuestros fuertes, pero nuestro plan es expandernos y tener puntos de venta en otros lugares que no solo sea México”.

¿A quién está dirigida la marca?

“A mujeres y hombres que les guste lo artesanal, sentirse libres, está dirigido a todas las mujeres que se sientan cómodas con su cuerpo, que les guste lo local, lo que es orgánico, lo que esté de la mano con el medio ambiente”.

¿Qué significa Contracorriente?

“Contracorriente significa ir en contra de la corriente, ahí nace la marca, Contracorriente es una persona que sigue sus sueños, que no va como todo mundo va, sino que se sale de su zona de confort y hace las cosas diferentes, para mí esa es una persona contracorriente, es lo que representa la marca, entonces por eso elegí ese nombre”.

¿Cuántas personas trabajan contigo?

“Tenemos un equipo super importante y especial para mí, es algo muy importante tener un buen equipo porque esa es la clave para todo, hemos tenido personas muy cercanas que creen en el proyecto, que creen en la marca, tenemos ahorita si mal no recuerdo 12 personas trabajando conmigo en el taller, en ventas, en logística, en medios y son personas que se comprometieron con la marca, que creyeron en el proyecto, sé que están haciendo lo mejor para que este proyecto crezca junto conmigo”.

¿Algo más que quieras agregar de Contracorriente?

“Quiero que sepan que Contracorriente es una marca que va a crecer, es una marca que tiene muchísimo que dar y estamos trabajando día y noche para que esto ocurra, poco a poco estamos trabajando en cada una de nuestras metas para cumplir nuestro sueño que es que todo mundo sepa qué es la marca”.

¿Cómo defines a Ana Paula?

“Es una persona que sigue sus sueños, día a día trabaja para conseguir lo que quiere, soy una persona muy intrépida, que le gusta experimentar con cosas nuevas, a atreverse, que no sé decir que no a nada, entonces también eso me ha ayudado a estar donde estoy ahorita, no he dejado ninguna oportunidad y siempre he tratado de aprovechar cada oportunidad que la gente me da, cada persona que cree en mí|, siempre he tratado de que no se arrepienta sobre eso”.

¿Consideras que ya tienes éxito o solo es el principio?

“Solo es el principio, nunca vas a dejar de llegar a donde quieres estar, siempre he creído que el éxito es cuando trabajas en lo que te gusta, que estés haciendo lo que te gusta y no solo eso, sino que el éxito es que día a día estés cumpliendo tus sueños y tus metas, que estés feliz haciendo lo que haces. Yo creo que mi persona considera que está teniendo éxito porque estoy haciendo lo que más amo, pero aún así, me falta muchísimo por recorrer”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Tener tiendas personales en todo México y que muchísimos diseñadores crezcan junto conmigo y nos acompañemos, que seamos un arte de diseñadores mexicanos que estén rompiendo barreras, esa es mi meta personal”.

¿Qué planes tienes actualmente y cuáles a futuro?

“Está la boutique de Tulum que se abre en junio, en julio un evento en Miami y en septiembre vamos a estar presentes en el New York Fashion Week, y el próximo año estaremos en el Vancouver Fashion Week, esos son ahorita los planes a futuro que tenemos y queremos estar abriendo una boutique al año. Ahorita nuestra boutique principal está en Sayulita, que se abrió el año pasado, la de este año es la de Tulum, entonces quiero como una vez al año estar abriendo una nueva boutique.

A largo plazo quiero estar presente en todos los eventos del Fashion Week, conocer diseñadores de todas partes del mundo es algo super importante para mí, me encantó conectar con todas esas personas que están felices de que las personas crezcan, es como muy cercano a mí, porque yo también soy así, quiero que las personas crezcan, y ahorita quiero conectar con esas personas que te hacen crecer y que te inspiran”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que las personas que siguen estudiando sepan que no porque están estudiando no pueden trabajar, puedes hacer algo padrísimo de la mano junto con tu carrera y con tu trabajo, que no necesariamente tienes que terminar la carrera para empezar tu carrera laboral, puedes hacer ambas cosas. Me gustaría que sigan todos sus sueños y que no se rindan, y que no me vean como algo lejano a lo que ellos podrían lograr”.

Los favoritos de Ana Paula Ibarra

Diseñador: “Alexander McQueen, es la perfecta definición de locura en una persona, es mi diseñador favorito porque se salió de lo cotidiano e hizo cosas maravillosas, entonces me inspiró muchísimo en él”.

Prenda: “Son los pantalones, igual son los que traigo puestos, son unos pantalones que diseñé hace más de un año y no me los quito para nada. La comodidad y frescura”.

Accesorio: “Me encanta traer accesorios en el cabello, normalmente siempre traigo como paliacates, diademas, pinzas, me encantan los accesorios en la cabeza y también lo representé muy bien en la pasarela que tuve, les agregué diademas gigantes, broches y demás para que pudiera representar un poco de mí en ellas”.

Color: “El Azul”.

Libro: “Ahorita es La sociedad del cansancio, del filósofo coreano Byung-Chul Han, y ese libro trata de que nosotros nacimos con la mentalidad de que tenemos que ser exitosos, de que no podemos tener ningún error, que tenemos que ser siempre perfectos y que somos una sociedad cansada, que las enfermedades que hemos tenido son mentales porque no nos damos el lujo de aprender de nuestros errores, sino de castigarnos en él, entonces siento que ha sido un reflejo en mi vida, que me he dado la oportunidad de fracasar y de cometer errores, y sé que aunque cometa mis errores y fracasé siempre voy a poder seguir adelante”.

Frase: “Vive contracorriente”.

Viaje: “Fue Canadá, tiene unos paisajes hermosos, tuve la oportunidad de estar estudiando ahí y me encanta conectar con la naturaleza, y tenía todos los tipos de escenarios que eran montañas, lagos, ríos, nieve, bosque, es algo que me conectó mucho con ese lugar”.

App: “Instagram”.

Ana Paula Ibarra

Instagram: @anapauio

Contracorriente

Página Web: contracorriente.mx

Facebook: contracorriente.marcamexicana

Instagram: @contracorriente.mexico, @anapauio

