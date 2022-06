Rommel Pacheco es un conocido ex deportista de alto rendimiento, considerado como uno de los mejores clavadistas mexicanos. Campeón del mundo en 2016, único mexicano con un clavado perfecto en una competencia internacional, quien se ha desarrollado como conferencista motivacional y ciudadano distinguido, hoy también es un escritor al lanzar su primer libro Cómo ser el mejor del mundo, en el que plasma su experiencia y motiva a los lectores a ser los mejores del mundo.

En entrevista para Gente Bien, Rommel Pacheco habla acerca de su experiencia de crear este título.

¿En qué te inspiraste para hacer éste, tu primer libro?

“Si es mi primer libro, estoy muy contento, muy feliz, es plasmar todas las historias de estos 35 años de vida, 28 años en el deporte, en este libro tan pequeñito, bien pude haber escrito cinco tomos. Quiero decirle a la gente, al lector, que cuando lo tenga en sus manos estoy seguro que les va a ayudar muchísimo, es un libro de motivación, de autosuperación, que le dice a todas las personas, independientemente que quieran lograr objetivos ya sea en el deporte, en los negocios, en la vida, les va a ayudar porque es una guía muy fácil, muy sencilla, de pasos, de anécdotas, está muy ameno”.

¿Cómo fue el proceso de hacer “Cómo ser el mejor del mundo”?

“Con el paso de los años ya tenía algo avanzado, pero ya cuando me senté a estar plasmándolo habrán sido como unos tres, cuatro meses. En juegos olímpicos, en el transcurso, en los traslados de la villa olímpica a la alberca, ahí estaba en la última revisión, que ya no era revisión, ya era para mandarlo a imprimir, pero yo quería volverlo a revisar y todavía estaba cambiando algunos detalles. La verdad fue un gran aprendizaje, muy padre y muy bonito, cuando yo lo leo, me emocionaba, de hecho, en las anécdotas te dan ganas de reír, de llorar, pero porque son mis anécdotas, y lo que quería era que la gente, las personas, el lector a la hora de estar en las páginas tuvieran esas mismas emociones que yo al leer, ojalá y lo haya trasmitido”.

¿Cuál fue el reto que representó este libro?

“Es mi primer libro, no sabía si lo estaba haciendo mal, bien, si las personas iban a captar el mensaje, y a la hora de buscar el título, que está muy ególatra, "Cómo ser el mejor del mundo", pero era también para llamar la atención, que voltearán a verlo y con humildad lo digo, sí, gané la Copa del Mundo, y sí fui el mejor del mundo, y es complicado decir “soy el mejor del mundo” como abogado, doctor, escritor, periodista, y lo puedo mencionar, pero qué hacemos con esos resultados, qué haces con la medalla, qué haces con estos títulos. Puedes subir, enmarcar tu foto y tenerla ahí, o inspirar a más personas a que se den cuenta que también ellos pueden hacer lo mismo, que no hay una fórmula; la fórmula es la disciplina, el trabajo, tener los objetivos claros, es el no rendirse, tener un equipo que te ayude a llegar. Y lo que nos pasa es que no tomamos acción para hacer las cosas, tenemos millones de planes para hacer las cosas, pero están ahí y no las hacemos por miedo, desidia, comodidad, y este libro te impulsa y te da el valor, el ánimo de intentar cosas nuevas”.

¿Plasmas tu experiencia desde que empezó tu gusto por la natación?

“Sí, muchas veces, cuando doy conferencias, la gente me pregunta “¿cómo decidiste que tu vida iban a ser los clavados? ¿cómo tomaste la decisión? ¿cómo sabías?” Y en ese primer capítulo doy como la introducción de cómo empecé en el deporte y que si bien a los 11 años tuve que tomar la decisión de sí dedicar mi vida o no a los clavados y a mis sueños. Pero previo a eso, a los tres años que inicié natación no era que sabía que iba a llegar hasta ahí. Fue probar, practiqué muchas disciplinas, natación, béisbol, clavados, ajedrez, gimnasia, entre muchas otras, después de haber probado todas, donde más me divertía, la que más me gustaba, en la que más tenía talento eran los clavados.

Describo en el libro cómo combinar tu pasión con el talento, la suma de pasión y talento te va a dar como resultado el poder conseguir los objetivos, muchas veces nos planteamos una o tal cosa, y a lo mejor no somos o no tenemos ese talento, que no es limitante si trabajas, te preparas y entrenas, vas a poder ser bueno. Pero hay que ser consciente qué tanta expectativa tienes de ser el mejor del mundo en eso, o decir, me gusta, me apasiona, me divierte y voy a ser bueno, voy a poder desarrollarlo, pero sé que no voy a ser el mejor del mundo o a la mejor tienes ese talento y tienes esa disciplina, y dices ‘pues sí voy a ser el mejor del mundo’, pero saber qué quieres”.

¿Y cómo surge la idea de hace “Cómo ser el mejor del mundo”?

“Porque por ahí leí, que en la vida tienes que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, me falta lo del hijo, pero es un sueño que tenía y cuando doy conferencias, terminan y preguntan “¿hay un libro?, ya se nos olvido lo que acabas de decir” y de ahí surgió la idea. Hace muchos años cuando empecé a preparar la conferencia, escribes las notas, la vas estructurando, no llega a ser un libro, pero tiene una pequeña forma y ahora que fue la pandemia, pues tenía más tiempo libre de lo normal, no podía salir de casa, quise dedicar mi tiempo en algo útil, que era escribir un libro, sentarme, recordar, también sirvió como terapia de escribir los momentos bonitos, feos, difíciles, complicados, cómo los vas superando y cómo con el paso de los años tienes una perspectiva diferente, pero gracias a esas piedras es que soy la persona que soy, el carácter que tengo y sabes por dónde sí, por dónde no. La vida es aprender, es aprendizaje, las decisiones malas y las decisiones buenas, y la mejor decisión es la que ya tomaste, y con lo que tomaste ahora hay que resolver y ver la manera de salir adelante”.

¿Qué aprendiste al poner tu experiencia en un libro?

“Que podemos superar cualquier obstáculo. Por la vida tenemos muchísimas circunstancias, pasamos diferentes situaciones, cualquier persona, al pasar los años se te olvida, y a la hora de estar escribiendo, recordando, es que ves situaciones que en ese momento creías que no ibas a poder vencerlas, que te iba a derrotar y que no sabías cómo levantar la cabeza para respirar, pero siempre buscas la manera de salir adelante; pues el aprendizaje es que con el paso de los años evolucionas, cambias, pero siempre hay que tener objetivos claros de qué es lo que quieres. Me di cuenta que a veces haces las cosas, creyendo que no está planificado, o creyendo que vas nada más por la vida, pero al momento de estar escribiendo te das cuenta de que no, que desde niño sabía lo que quería, cómo lo quería, qué trabajas, qué estás enfocado en esas cosas y a veces te asombras de las situaciones que has sobrepuesto, que si alguien te lo cuenta o lo estás leyendo dirías ‘yo creo que yo no podría’, pero sí, te sirve para ver la fortaleza que tenemos las personas, que lo importante es rodearte de más personas que te ayuden a cumplir tus objetivos y que siempre tienes que sonreír, que ser feliz. Trabajar y disfrutar lo que tienes hoy para seguir adelante el día de mañana”.

¿A quién está dirigido?

“A todas las personas, desde un niño de ocho, 10, 12, 15 años, un adolescente hasta un adulto o adulto mayor, es tan fácil, sencillo, digerible, con frases subrayadas de lo más importante, para que ya no tengas que cargar una pluma, al final hay un resumen, hay unos pasos, la verdad, es que trate de copiar lo mejor de los libros de autoayuda que he leído y combinarlo con algo de anécdotas. A mí en lo particular me gusta mucho el libro El monje que vendió su ferrari, en lo que tú estás leyendo una historia, te dan unos pasos y hay otro libro que he leído que son puramente pasos, fue la mezcla y este es el libro de situaciones reales y con pasos reales que dan resultados reales”.

¿Qué fue lo que más te gusto de escribir “Cómo ser el mejor del mundo”?

“Fue como una gran terapia, muy larga, de perspectiva, de plasmar y dices ¿de verdad, yo hice eso?, hasta uno se impresiona, entonces con el libro, lo estás escribiendo y crees que es una historia, pero eres tú quien pasaste esa situación y te das cuenta lo fuerte que puedes llegar a ser. Todos nosotros somos iguales prácticamente, y esa es la importancia del libro, el dejar este legado, este ejemplo de que todos podemos.

Hay que hacer a un lado lo que no podemos controlar y enfocarte en lo que sí puedes controlar, en lo que sí te va a dar resultados, eso es lo que a mí me funcionó, y no me di cuenta que era así hasta que escribí el libro, que tu cabeza funciona de una forma que para mí es normal, enfocarme en un objetivo y hacer a un lado lo demás, así lo he vivido 35 años. Este libro me ayudó a saber cómo es, de qué manera pienso y tratar de compartirlo con las demás personas”.

¿Qué otros planes tienes en puerta?

“He estado subiendo a redes sociales y un tik tok del libro, las he utilizado para darle promoción al libro, y seguramente la editorial estará agendando aparte de estas entrevistas y foros, otras actividades para darle promoción”.

¿Algo más que quieras agregar?

“A toda la gente que lo lea muchísimas gracias por leer este artículo, verlo, escucharlo, los invito a que compren este libro, a que nunca se rindan, a que no se dejen vencer por sus miedos, que me sigan en mis redes sociales Rommel_Pacheco y que para mí fue un gusto y un honor representar a México durante tantos años. Ahora con este libro, lo que busco es plasmar un poquito de ese mensaje a todas las generaciones y en particular a las nuevas que quieren emprender y salir adelante”.

