Dany Merlo se apropia de las páginas de Gente Bien, pues tiene muchas cosas que compartir, y en esta ocasión, en entrevista habla sobre su primer libro titulado ¡Atrévete y hazlo! De Editorial Aguilar, que tiene como subtítulo Encuentra el coraje para transformarte y ser más feliz.

Y al respecto comenta con gran entusiasmo “es el primer bebé que ya tengo en mis manos y emocionadísimo de podérselos presentar”.

¿De qué trata este “¡Atrévete y hazlo!”?

“Son lecciones de vida, y más que lecciones son aprendizajes de vida, que a través de los años, sobre todo cuando salgo del grupo Mercurio (en los 90’s formó parte del grupo musical Mercurio), me voy a vivir a Estados Unidos con mi esposa y mi bebé en su vientre, a probar suerte. Creo que fue una oportunidad de salirme de algo que conocía, a buscar nuevas experiencias, nuevas oportunidades y a partir de ese momento se empieza a escribir este libro. Combino lo que es mi experiencia en ventas, que han sido los últimos 20 años con la parte del medio artístico, y un granito de arena para inspirar, para ser esa chispa e inspirar a la gente a que hagan un cambio en su vida. Son siete capítulos, en los que se habla de la claridad y la persistencia, de los errores y no verlos como un fracaso, sino como lo mejor que nos ha pasado, la incidencia, los amigos, las personas que tienes cerca, la importancia de ellos, en fin, es un libro que siento sencillo y muy completo”.

¿Cómo tomaste la decisión de crear este libro?

“Cuando me voy a Estados Unidos me empiezo a empapar de estas corrientes, de estos inspiradores como Tomy Robins, John Maxwell, Robins Sharman y aprender de ellos. Siempre dije ‘me encantaría ser esa chispa, esa inspiración’, y vuelvo a lo mismo, se tardó 20 años, finalmente hace año y medio aproximadamente que lo empecé a escribir, que me atreví a poner en una hoja en blanco y empezar a escribir las experiencias y enseñanzas que he tenido durante estos 41 años de vida.

Tengo un hijo de 20 años y ahorita está saliendo a la vida, a ver qué estudia, qué hace, a tomar una decisión bien dramática y drástica en su vida, de qué es lo que va a pasar el resto de su vida adulta, y creo que todos necesitamos una herramienta, para ver de las vivencias o de los errores de los demás y trasmutarlos a la vida de cada uno para tomar las mejores decisiones”.

¿Ya habías pensado en crear un libro?

“La pandemia me dio muchísima claridad, ya lo traía en la cabeza, no es la primera vez que lo intentó, es la primera vez que lo hago. Creo que estamos ahorita en un momento donde nos rendimos ante nuestros sueños, ante lo que la gente dice que tenemos que hacer, y fue por gusto, lecciones de vida y de aprendizaje que me dieron la fortaleza y la seguridad para hoy poder plasmarlo en un libro a través de enseñanzas muy básicas, pero que si dejan un mensaje positivo, y sobre todo, inspiración, esto es lo que busco con este libro”.

¿Qué retos enfrentaste al escribir ¡Atrevéte y hazlo!?

“Me enfrenté ante mí mismo, me dije ‘atrévete, haz las cosas y di las cosas como son, sé vulnerable’, durante ocho meses, fue lo que tardamos en escribir el libro porque fue con un equipo de personas, que estuvieron a mi lado y que eran las personas que me guiaban, y se sintió como terapia, donde me adentraba a mí, a lo que había vivido en cada momento y lo que me había dejado, junto con la experiencia en ventas que tengo.

Me fui a Estados Unidos y empecé con un negocio móvil, me fue muy mal, muy muy mal, pero hoy viéndolo en retrospectiva fue una gran experiencia de vida, la vida está llena de señales y si las vemos nos puede guiar por muy buen camino. Todos tenemos una historia que contar y por qué no transmitirla, por qué no crear esta conciencia de que a través de nuestra historia alguien más aprenda, lo pueda relacionar a su vida y lo pueda mejorar”.

¿Qué fue lo que más te gusto de escribir este libro?

“El abrirme, el expresarme tal cual soy. Por ejemplo, en uno de los capítulos pongo ahí que mi mejor arma es darte permiso a fallar, donde habló de la experiencia del grupo, de Mercurio, cuando me corren, no por decisión del manager, sino por mi decisión, por mi actitud, porque no valoré en ese momento la oportunidad que tenía. Abrirte a estas cosas, creo que te deja una enseñanza bien profunda, yo creo que estamos en un momento de evolución, constantemente, hay un dicho que me encanta que dice Quien no crece se muere y eso es ley de vida, con absolutamente todo, y tener esa oportunidad de crecer y vivir, ha sido un regalo de vida que me he dado, pero que también la vida me lo ha puesto a fregadazos enfrente”.

¿A quién está dirigido?

“Creo que estoy enfocado muy específico. Uno, a los jóvenes, que no saben bien hasta dónde ir porque ya les toca la responsabilidad de escoger a qué se van a dedicar el resto de su vida, y está increíble que alguien que ya haya recorrido un camino pueda dar una base, una guía o unas herramientas; y también por el otro lado, va dirigido a quienes atraviesan la crisis de los 40, de ya no sé si quiero hacer esto, si realmente es mi pasión, si quiero seguir en ventas o seguir en el medio artístico. Creo que este libro te da herramientas para poder hacer pequeños cambios que puedan crear grandes resultados. Creo que hacia allá va dirigido, tanto a los chavos como a los que están pasando una crisis existencial”.

Al ser parte de un grupo tan famoso y después ya no ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado al estar fuera del medio artístico?

“Lo más difícil es aceptarlo, es aceptar que los cambios son inminentes, que es parte de la evolución del ser humano, y que lo que fue no es hoy, y creo que lo más importante es aceptar cada proceso de vida.

Lo que sí me ha dejado muchísimo al escribir este libro, es el entender que hay una evolución y que lo que antes era hoy ya no”.

¿Algo más que quieras agregar del libro?

“Agredecer a los medios que me han apoyado durante estos 27 años de carrera, y decir que ‘hoy estoy aquí para pasar un mensaje y que tú seas ‘hoy’ esa persona que me ayude a pasar este mensaje, esta inspiración y que todos, todos, absolutamente todos, somos una inspiración para alguien, ya sea para tus hijos, tus papás, tus amigos. Y no dejar de ver eso porque la vida se vive en base a las experiencias que tenemos así que hay que sacar lo mejor de ella”.

Después de la promoción del libro ¿Qué otros planes tienes?

“Definitivamente mi prioridad es "¡Atrevete y hazlo!" en este momento, me encanta el hecho de lo que genera el libro, y sobre todo, las experiencias positivas, de inspiración, me fascina y sí voy a seguir haciendo eso, es mi pasión, es a lo que me quiero dedicar. Vienen una serie de conferencias, pláticas, pasar la voz, y también por el lado artístico viene la parte de Boy Bands Experience, del BBEX, con todos estos grupos de Boy Bands de los 2000 y los 90’s. Viene disfrutar la vida al máximo, alguien decía la vida es muy corta para tomarla en serio, entonces por qué no disfrutar cada momento como va la experiencia de vivirla”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que me sigan a través de mis redes sociales @danmerlo en Instagram, ahí se van a enterar de todo lo que Dany Merlo tiene planeado para seguir pasando la voz e inspirar a hacer un cambio positivo en la vida de todos”.

