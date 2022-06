Rossana De León es una actriz tapatía que recientemente participa en la segunda temporada de El último rey, que se estrenó a mediados de mayo en el Canal de las Estrellas. La segunda entrega de esta serie brinda 20 episodios, de los cuales Rossana De León aparece en seis de ellos, dando vida a la cantante Lucha Villa. Si se perdieron los primeros capítulos de éste, se pueden ver a través de la plataforma gratuita VIX.

Rossana De León ha participado en teatro, televisión, series y cine, actualmente está grabando la segunda temporada de la serie Acapulco de Apple TV.

En entrevista para Gente Bien, la actriz mexicana habla sobre su participación y personaje en El último rey así como un poco sobre ella y su quehacer artístico.

¿De qué trata esta segunda entrega?

“En la segunda temporada podemos ver la vida de Vicente Fernández cuando despegó su carrera como cantante y Lucha Villa forma parte de sus inicios como ícono en la música ranchera”.

Rossana De León. ESPECIAL/ CORTESÍA ROSSANA DE LEÓN.

En esta segunda temporada de "El último rey" interpretas a “Lucha Villa” ¿Qué puedes decir de tu personaje?

“Lucha Villa era una gran mujer en todos los sentidos, ya que era alta y grande de aspecto físico, pero también era valiente, muy cálida y grande en el sentido personal e intelectual. Ella era una mujer adelantada a su época y fue maravilloso interpretar y conocer, no sólo a Lucha Villa, sino a Luz Elena, la mujer detrás de la estrella.

En la serie verán mi propia versión de Lucha Villa, ya que el director Eric Morales hizo hincapié en que no quería imitadores, quería actores y creadores que contaran una historia que hace homenaje a estos íconos de la música regional mexicana. Eso me dio la oportunidad de encontrarme a mí misma en Lucha Villa”.

¿Cómo te has preparado para interpretar a “Lucha Villa”?

“Hacer este homenaje a una mujer tan reconocida mundialmente, no es una tarea fácil. Lo primero que hice fue buscar videos suyos, me puse a ver sus películas, a escuchar sus canciones, pero sobre todo a buscar interpretaciones suyas de los años sesenta, que es la época en la que yo interpretó a Lucha Villa en la serie. También investigué cuestiones de su vida personal para entenderla como mujer, ya que tengo muchas escenas en las que vemos a Luz Elena y no a Lucha Villa. Era muy importante para mí entender su personalidad fuera del escenario para poder darle vida al personaje fuera del escenario y entender su relación con Vicente Fernández”.

¿Cuál ha sido el reto de interpretar a “Lucha Villa”?

“Un reto importante fue el trabajo vocal. Mi color de voz es muy diferente al de ella. Trabajé mucho con Ortos Soyuz, qué fue mi coach vocal, para lograr encontrar el color de voz adecuado para el personaje, porque la peculiaridad de su voz, que es tan grave y profunda, es de los sellos más importantes que tiene como cantante”.

Rossana De León es Lucha Villa en El último rey. ESPECIAL/ CORTESÍA ROSSANA DE LEÓN.

¿Qué es lo que más te ha gustado de este personaje?

“Definitivamente el sentirme poderosa. Le comentaba mi esposo que cada vez que interpretaba a Lucha y me ponía en sus zapatos, me sentía grande, fuerte y poderosa. También disfruté mucho encontrando las similitudes entre Rossana y Lucha Villa, ya que las dos somos mujeres valientes y cálidas, que decimos lo que pensamos y al mismo tiempo nos gusta apapachar a los que queremos”.

¿Qué fue lo que te llamó la atención de este proyecto para participar en él?

“Me encantó formar parte de un proyecto que conjuntaba dos mundos muy diferentes. Yo nunca había trabajado para Televisa, vengo del mundo del teatro y he participado en series y en películas para plataformas diferentes, pero nunca había trabajado para Televisa o para Juan Osorio. Fue una gran sorpresa, me sentí cobijada y valorada. Me gustó mucho trabajar con gente que lleva tantos años en esta industria, con la que con había tenido el honor de trabajar. Conocer a Angélica Aragón y pertenecer a un proyecto con ella es algo que siempre agradeceré. Pero sobre todo para mí es el estar involucrada en un proyecto de esta magnitud. La vida de alguien tan importante se tenía que contar con un proyecto ambicioso y yo puedo decir que soy parte de eso”.

¿Algo más que quieras agregar sobre tu personaje o la serie?

“Qué es un trabajo hecho con mucho amor. Que van a ver a Rossana De León como nunca lo habían visto antes y que estoy muy orgullosa de nuestro trabajo como equipo de El último Rey”.

¿Quién es Rossana De León?

“Una mujer y artista amorosa y apasionada, que ha encontrado la respuesta a sus preguntas en el arte y haciendo lo que más ama que es cantar y actuar”.

Rossana De León. ESPECIAL/ CORTESÍA ROSSANA DE LEÓN.

¿Cómo descubres tu vocación por la actuación y la música?

“Desde niña le decía a mis papás que quería ser cantante. Quería ser Britney. Yo daba conciertos en mi cuarto y ponía a mis vecinas a hacer bailes conmigo que yo inventaba. Todos pensaban que era un sueño de niñez, pero conforme fui creciendo seguía determinada a ser cantante. Entré a clases de baile a los nueve años y de canto a los 13.

Ya más grande me di cuenta que lo que quería, era estar sobre el escenario, así que estudié la licenciatura en artes escénicas y después me fui a vivir a la Ciudad de México a perseguir mis sueños. Al llegar a la Ciudad de México descubrí la actuación frente a las cámaras y el mundo de la televisión, del cine, de las series y me enamoré. Ahora tengo la dicha de trabajar conjuntando mis dos amores que son el canto y la actuación”.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

“Mis sueños han ido cambiando conforme he ido creciendo. Pero por ahora me encantaría llegar a tener el reconocimiento suficiente como artista, para poder crear mis propios proyectos o para tener la libertad de elegir el tipo de proyectos en los que quiero participar. Soy muy afortunada de poder dedicarme a lo que me gusta y poder vivir de ello. Mi sueño es que siempre sea así. Porque en este medio es muy difícil salir adelante y tener trabajo constante”.

¿Hay algún papel que anheles interpretar?

“Cualquier personaje, en un proyecto de Lin Manuel Miranda. En cine o en teatro”.

Rossana De León. ESPECIAL/ CORTESÍA ROSSANA DE LEÓN.

¿Algún escenario en el que sueñes con presentarte?

“Bellas Artes y Radio City Music Hall”.

¿Cuáles son tus siguientes planes?

“Tengo un pie puesto en Los Ángeles. Esperemos que todo salga bien y pronto pueda expandir mis horizontes para poder trabajar tanto en México como en Estados Unidos”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Me considero una persona muy perseverante y siempre hago todo lo que puedo para lograr mis metas, pero definitivamente no sería la artista que soy, ni estaría viviendo mis sueños, sin mi apoyo principal, mi familia. Mis papás, mis hermanas y mi esposo me han dado todo el apoyo y la libertad para poder elegir siempre mi sueño. No es una carrera fácil y muchas familias no apoyan a sus artistas. La mía siempre me ha impulsado con todo su corazón y ahora veo los frutos. Les estoy eternamente agradecida por tanto amor”.

Rossana De León. ESPECIAL/ CORTESÍA ROSSANA DE LEÓN.

Más sobre Rossana De León

Virtud: “Honesta, amorosa, chistosa”.

Defecto: “Exigente (Alto Nivel)”.

Miedo: “Las orcas. Que se escape mi gatita Mafalda, la luz de mis ojos”.

Pasión: “El cine, la comida (aparte de cantar y actuar)”.

Filosofía de vida: “La respuesta siempre está dentro de mi. Lo importante no es lo que el mundo me haga, sino lo que yo hago con el mundo”.

Libro: “El arte de amar de Erick Fromm”.

Frase: “Ama y haz lo que quieras. San Agustín”.

Viaje: “Mérida, NY, Disney o Asia (Cualquier viaje con mi guapo Rojas)”.

