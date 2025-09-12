“El Orgullo de Jalisco” renace en el teatro Degollado

El domingo 14 de septiembre, el teatro Degollado será sede del reestreno mundial de la zarzuela “El Orgullo de Jalisco”, compuesta por Federico Moreno Torroba hace casi ocho décadas y cuya primera intérprete fue Pepita Embil, madre del tenor Plácido Domingo. De hecho, la presencia del propio Domingo como invitado de honor otorga al montaje un peso simbólico.

En esta nueva versión, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera dará vida a Cristina y el barítono Luis Ledesma encarnará a Paco Aldana. La recuperación de la obra fue posible gracias al trabajo del investigador Rooney Josué Hernández Villanueva, quien realizó la edición crítica de la partitura y el libreto a partir de materiales cedidos por la familia de Moreno Torroba a la SGAE.

Para Ledesma, volver al género de la zarzuela con este título significa tanto un reto vocal como un reencuentro personal. En entrevista con EL INFORMADOR reconoció:

“Obviamente empieza una cierta presión, porque tener a este invitado que es un icono de nuestro ámbito, es un hombre que yo he admirado por décadas, ya tengo en la ópera tres décadas y encontrarte con él es algo hermoso. El poder volver a trabajar con mi querida amiga, Nancy Herrera, tenemos una historia muy bella, estudiamos en la misma escuela hace 30 años, entonces tenemos una amistad ahora con su esposo que es nuestro productor, Marcello Pérez, y con Leopoldo Falcón, nuestro director de escena, reconocido como ‘El Hombre Zarzuela de México’. Es una gran sensación”.

El cantante destaca la complejidad técnica del género. “La zarzuela es un género como si fuera ópera en castellano y la dificultad vocal es muy fuerte. Porque hablas de una tesitura central aguda. En mi caso como barítono, mi voz es central y tengo agudos, pero no tengo los agudos que pide en ocasiones la zarzuela. Muchos de los papeles se le llaman tenores cortos o baritenores que tienen las dos tesituras. En mi caso, la técnica me ha permitido resolver momentos difíciles. Mi trayectoria me ha permitido hacerlo”.

Uno de los motores del montaje es la relación de camaradería entre los protagonistas. Ledesma recuerda con humor. “El director nos dijo: ‘Oye, quiero que al final se den un beso’, y nos moríamos de risa. Porque en 31 años de amistad nunca nos hemos dado un beso de amigos. Pero ha sido divino porque ella es tan intuitiva, es un ser humano increíble. Una amiga, una compañera, una confidente. Nuestra relación de amigos ha ido creciendo. Me alegra que tenga un éxito bárbaro, es una de las mejores mezzosopranos del momento. Nos reímos, nos concentramos, ella sabe hacer su trabajo, yo sé hacer el mío y me da risa que suena más mexicana que yo”.

El propio Ledesma guarda un recuerdo vivo de sus experiencias pasadas con Domingo. “He tenido la oportunidad de trabajar con él en tres ocasiones y es admirable, porque es una persona que no te juzga, te está viendo y te está dando energía. Tuve la oportunidad de estar con él en Milán y salía al escenario con una fortaleza. Yo me pregunté en aquel entonces si Plácido Domingo a sus 60 años tiene esa generosidad, esa conexión, ¿por qué yo no a mis 30? Él es un roble, un señor de una madurez que ya tiene, ya va para 70 años de carrera. La demanda que tiene ese género, el hombre hizo todos los grandes roles de tenor y ahora está haciendo todos los grandes roles de barítono”.

Viven la zarzuela

Marcello Pérez, productor y fundador de la asociación Zarzuela por el Mundo, destaca la relevancia del montaje en Guadalajara. “Nosotros somos los que producimos, organizamos los encuentros internacionales de zarzuela y hoy empieza el tercer encuentro internacional aquí. En el marco de este encuentro, el domingo se llevará a cabo este espectáculo. Que se haga zarzuela en este teatro, en esta ciudad, es un evento extraordinario y estamos muy felices que pueda suceder. La prueba está de que ya están los tickets agotados. La presentación del domingo es el broche de oro, inmejorable, porque tiene un montón de componentes extraordinarios en el cual centra a Guadalajara, al teatro Degollado, en un momento histórico y en especial de la zarzuela”.

Por su parte, Leopoldo Falcón, director escénico y voz autorizada dentro del género, subraya la fuerte conexión del público tapatío con la zarzuela. “No es de balde que sea en Jalisco el reestreno de esta obra. Yo tengo la dicha, el honor y el privilegio de haber venido a este mismo teatro hace muchísimos años como miembro de la compañía de doña Pepita Embil. El público tapatío no dejaba que la temporada terminara como estaba planeado, siempre pedían más títulos. Entonces, ahora hacer un título que se llama justamente ‘El Orgullo de Jalisco’, que fue escrito para la madre de Plácido Domingo, no es gratuito. Plácido siempre ha tenido una gran preferencia por el talento que tiene Nancy y uno de los motivos que más regocija a Plácido es ver que sea ella quien lo protagonice. La música es sorprendentemente bella; Federico Moreno Torroba supo captar ese aire de Jalisco y la música es verdaderamente maravillosa”.

La función contará con más de 130 artistas en escena, incluyendo 70 músicos de la Orquesta Sinfónica para la Escena de Jalisco y la Orquesta Típica del Estado, 50 integrantes del Estudio de Ópera de Jalisco, el Coro del Estado y el Coro del Tec de Monterrey, bajo la dirección musical de Allen Vladimir Gómez Ruiz, junto a 11 cantantes y actores.

Finalmente, Falcón resume la magnitud de este acontecimiento: “Te lo digo con una palabra: ¡A tope! Es el cúmulo de emoción y viene a ser la cereza al pastel. Estamos tan emocionados nosotros como el maestro Domingo. Todo fue una conjunción para garantizar el bienhacer de este montaje. Espero hagamos más funciones, pero ese momento de la tarde del 14 de septiembre será irrepetible”.