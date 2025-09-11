Desde Oasis hasta Alejandro Sanz: cartelera musical en CDMX del 12 al 14 de septiembre

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana vibrante con una agenda musical diversa.Desde el viernes y hasta el domingo, los principales recintos de la capital abrirán sus puertas a espectáculos que van desde el britpop con tintes nostálgicos hasta el rap en español y los corridos tumbados.La capital mexicana se prepara para un fin de semana inolvidable con una agenda repleta de presentaciones que abarcan desde rock británico hasta corridos tumbados y regional mexicano.Del 12 al 14 de septiembre, distintos recintos recibirán a artistas nacionales e internacionales que prometen noches llenas de energía y música en vivo.Tras 16 años de separación, Liam y Noel Gallagher vuelven a reunirse para ofrecer un espectáculo histórico los días 12 y 13. Los conciertos comenzarán a las 21:00 horas, con puertas abiertas desde las 17:00. Como acto previo, Cage The Elephant encenderá el escenario de 19:30 a 20:15 horas.El rapero argentino llega con sus mejores rimas para conquistar al público capitalino a las 21:00 horas, en una velada que promete mucha energía.El grupo de regional mexicano interpretará temas como “Con tus besos” y “Así lo quiso Dios” en un show programado para las 21:00 horas. Los boletos aún se encuentran disponibles desde mil 452 pesos.El cantautor español inicia sus presentaciones dentro de la gira ¿Y Ahora Qué?, con la primera de dos noches dedicadas a sus grandes éxitos, incluido el clásico “Corazón Partío”.Segunda noche de esta esperada reunión de los Gallagher, que continuará con el mismo formato de horarios y teloneros.Segunda función de su gira en México, consolidándose como uno de los espectáculos más esperados del mes.El cantante de corridos tumbados inicia sus presentaciones con temas como “Linda” y “La people II”.El artista ofrecerá una segunda fecha para cerrar con broche de oro este fin de semana musical en la Ciudad de México. YC