Desde Oasis hasta Alejandro Sanz: cartelera musical en CDMX del 12 al 14 de septiembre

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana vibrante con una agenda musical diversa.

Desde el viernes y hasta el domingo, los principales recintos de la capital abrirán sus puertas a espectáculos que van desde el britpop con tintes nostálgicos hasta el rap en español y los corridos tumbados.

Agenda de conciertos en CDMX para este fin de semana

La capital mexicana se prepara para un fin de semana inolvidable con una agenda repleta de presentaciones que abarcan desde rock británico hasta corridos tumbados y regional mexicano.

Del 12 al 14 de septiembre, distintos recintos recibirán a artistas nacionales e internacionales que prometen noches llenas de energía y música en vivo.

Viernes 12 de septiembre

Oasis en el Estadio GNP Seguros

Tras 16 años de separación, Liam y Noel Gallagher vuelven a reunirse para ofrecer un espectáculo histórico los días 12 y 13. Los conciertos comenzarán a las 21:00 horas, con puertas abiertas desde las 17:00. Como acto previo, Cage The Elephant encenderá el escenario de 19:30 a 20:15 horas.

Duki en el Palacio de los Deportes

El rapero argentino llega con sus mejores rimas para conquistar al público capitalino a las 21:00 horas, en una velada que promete mucha energía.

Eslabón Armado en el Pepsi Center WTC

El grupo de regional mexicano interpretará temas como “Con tus besos” y “Así lo quiso Dios” en un show programado para las 21:00 horas. Los boletos aún se encuentran disponibles desde mil 452 pesos.

Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional

El cantautor español inicia sus presentaciones dentro de la gira ¿Y Ahora Qué?, con la primera de dos noches dedicadas a sus grandes éxitos, incluido el clásico “Corazón Partío”.

Sábado 13 de septiembre

Oasis en el Estadio GNP Seguros

Segunda noche de esta esperada reunión de los Gallagher, que continuará con el mismo formato de horarios y teloneros.

Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional

Segunda función de su gira en México, consolidándose como uno de los espectáculos más esperados del mes.

Tito Double P en el Palacio de los Deportes

El cantante de corridos tumbados inicia sus presentaciones con temas como “Linda” y “La people II”.

Domingo 14 de septiembre

Tito Double P en el Palacio de los Deportes

El artista ofrecerá una segunda fecha para cerrar con broche de oro este fin de semana musical en la Ciudad de México.

YC