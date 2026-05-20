El Estadio Tüpraş abrirá sus puertas este miércoles desde Turquía para recibir a Friburgo y a Aston Villa, los equipos que se jugarán el título de la Europa League.

Para ambas instituciones, esta final representa la oportunidad de conquistar un título y un trofeo que hasta ahora ninguno posee en sus vitrinas .

Los Villans llegan a este partido con la etiqueta de favoritos, ya que ocupan el cuarto lugar en la prestigiosa Premier League y cuentan con figuras como Emiliano Martínez, Matty Cash, Youri Tielemans, Amadou Onana y Tammy Abraham, entre otros. Además, son dirigidos por el experimentado Unai Emery, que ha ganado en cuatro ocasiones este trofeo, tres con el Sevilla y una con el Villarreal.

En su camino a la final, el Aston Villa eliminó a equipos como el Nottingham Forest, Bologna y Lille.

Por el otro lado, los Buitres están ante una oportunidad histórica de ganar su primer título continental, ya que esta es la primera vez que están en una final de este tipo.

Final por el título de la Europa League | Friburgo vs Aston Villa. EFE / G. Licovski

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