La gloria continental busca nuevo dueño. Este miércoles 20 de mayo, el Beşiktaş Park de Estambul se viste de gala para albergar la gran Final de la UEFA Europa League 2025-2026, donde el SC Freiburg y el Aston Villa se enfrentan con el título europeo en juego. Aquí te decimos dónde verlo en vivo.

Ambos equipos han superado un largo camino desde la fase de liga hasta las rondas eliminatorias, y ahora se encuentran a 90 minutos de levantar el trofeo. Con el ambiente inmejorable de la capital turca, que además celebra una festividad nacional con banderas adornando la ciudad, el escenario está puesto para coronar al monarca del segundo torneo de clubes más prestigioso de Europa.

¿Cómo llegan Freiburg y Aston Villa a la Final de la Europa League?

El conjunto alemán, dirigido por Julian Schuster, aterriza en esta instancia decisiva tras una campaña histórica. El Freiburg ha demostrado solidez en las rondas de eliminación directa, apoyándose en la experiencia de figuras. Para el cuadro de la Selva Negra, esta final representa la oportunidad de consagrar su proyecto deportivo con el primer título europeo de su historia.

Por su parte, el Aston Villa llega a Estambul bajo la batuta de Unai Emery, un auténtico especialista en la Europa League. Los ingleses, liderados en el campo por su capitán John McGinn, han desplegado un futbol dinámico a lo largo del certamen. El equipo de Birmingham busca sumar un nuevo trofeo continental a sus vitrinas y coronar una temporada que los ha devuelto al protagonismo internacional.

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Dónde ver EN VIVO la Final de la Europa League - Freiburg vs Aston Villa

El silbatazo inicial de la gran Final está programado para este miércoles 20 de mayo de 2026. Para los aficionados en México que deseen ver la disputa por el campeonato de la UEFA, la transmisión del encuentro estará disponible a través de múltiples opciones. El partido podrá sintonizarse EN VIVO por televisión de paga en las señales. Además, para quienes prefieran el formato de streaming, el duelo estará accesible en dos plataformas.

Fecha y hora: Miércoles 20 de mayo, 13:00 horas

Miércoles 20 de mayo, 13:00 horas Estadio: Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu), Estambul, Turquía.

Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu), Estambul, Turquía. Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, Claro Sports, Claro Sports YouTube

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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