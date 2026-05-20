A menos de dos semanas de que Javier "Vasco" Aguirre entregue la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, el lateral mexicano Mateo Chávez aseguró que todavía no se siente dentro de los 26 jugadores que representarán a México en el torneo que arrancará el próximo 11 de junio .

Desde la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el jugador del AZ Alkmaar reconoció que dentro del grupo existe competencia interna y que nadie considera asegurado su lugar en la convocatoria final del Tricolor.

"La duda está hasta el 11 de junio, que estemos en el Azteca [Banorte] cantando el Himno Nacional. No todos estamos libres de lesiones, decisiones y cosas que pasan en el futbol ", declaró el defensor de 22 años en zona mixta.

No me siento seguro, nadie: Mateo Chávez

El futbolista señaló que el mensaje del cuerpo técnico ha sido claro respecto a la competencia que existe dentro del plantel y recordó que todavía quedan partidos de preparación antes de que Aguirre entregue la lista oficial el próximo 1 de junio.

"Ha sido claro. La lista final es el 1 de junio; faltan 10-11 días, dos partidos todavía. No me siento seguro. Nadie se siente seguro y se nota en la forma en la que trabajamos y en el hambre que tenemos para estar entre esos 26 jugadores", explicó.

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Pese a la incertidumbre, Chávez afirmó sentirse listo para pelear por un lugar dentro del equipo y aseguró que vive uno de los momentos más importantes de su carrera. "Muy emocionado, creo que va a ser un gran año para mí. Me siento preparado para ello", comentó.

Chávez augura un buen combinado Tricolor

El lateral también destacó el ambiente que existe dentro del grupo encabezado por Javier Aguirre, donde considera que la combinación entre futbolistas jóvenes y jugadores con experiencia mundialista fortalece a la Selección Mexicana rumbo al torneo que se disputará en casa .

"Veo un grupo muy unido; es un vestidor en el que disfruto mucho estar. Futbolísticamente es una selección muy fuerte, mezclamos mucha experiencia y gente joven que venimos con muchas ganas de sumar", señaló.

Respecto a la competencia por la lateral izquierda con Jesús Gallardo, Chávez dejó claro que primero busca asegurar su presencia en la convocatoria definitiva antes de pensar en la titularidad. "Mi meta principal es estar en la lista final y después, a corto plazo, ganarme un lugar en el once titular", dijo.

El defensor también habló sobre la angustia que vivió recientemente tras superar una luxación en el hombro izquierdo, lesión que apareció en un momento clave rumbo al Mundial. "Te entra esta angustia de que quieres sumar minutos, de que quieres estar sano para poder competir y que te vean", reconoció.

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FF