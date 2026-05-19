Chelsea vs Tottenham: EN VIVO, horario y dónde ver la Premier League 2026

Chelsea y Tottenham protagonizarán hoy un nuevo episodio de una de las rivalidades más intensas de la Premier League, en un partido que también será decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. Los Blues buscan acercarse a puestos europeos, mientras que los Spurs siguen en la pelea por evitar el descenso.

El Chelsea acumula siete partidos sin ganar; peor aún, seis de esos encuentros terminaron en derrota. A falta de dos jornadas, todavía mantiene posibilidades de clasificar a la Conference League e incluso a la Europa League, siempre y cuando otros resultados le favorezcan.

Actualmente, el conjunto londinense ocupa el décimo lugar de la Premier League con 49 puntos, empatado con Newcastle, Everton y Fulham. Además, se mantiene a la caza de Brentford, Brighton y Bournemouth, equipos que actualmente ocupan posiciones de clasificación a competencias continentales.

Por su parte, la situación del Tottenham es más delicada. Los Spurs marchan en el lugar 17 de la tabla, apenas dos posiciones por encima de la zona de descenso, donde se encuentran West Ham, Burnley y Wolves.

El Tottenham tiene ventaja sobre West Ham gracias a la diferencia de goles (-9 contra -22), por lo que incluso un empate esta tarde en Stamford Bridge podría ser suficiente para asegurar la permanencia, ya que a los Hammers sólo les resta un partido esta temporada.

El Tottenham está cerca de asegurar su permanencia en la Premier League. AFP

Dónde ver Chelsea vs. Tottenham

Fecha: 19 de mayo

Hora: 13:15

Transmisión: TNT y HBO Max

Alineaciones probables para el Chelsea vs. Tottenham

Chelsea: Robert Sánchez; Wesley Fofana, Levi Colwill, Jorrel Hato; Malo Gusto, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Marc Cucurella; Cole Palmer, Pedro Neto y Liam Delap.

Tottenham: Antonín Kinsky; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven, Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha; Randal Kolo Muani, Conor Gallagher, Mathys Tel y Richarlison.

Chelsea ya piensa en la próxima temporada

El Chelsea ya piensan en la próxima campaña y ha confiado su destino a Xabi Alonso, con quien llegó a un acuerdo por cuatro años.

Entre los posibles refuerzos que el técnico español podría llevar a Londres se mencionan:

Robin Roefs

Ousmane Diomande

Anthony Gordon

Marcos Senesi

Bradley Barcola

Estos jugadores aportarían estabilidad a una plantilla que destaca por su joven talento, aunque todavía no ha logrado darle regularidad al equipo.

