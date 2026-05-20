El defensa mexicano Jorge Sánchez aseguró que disputar la Copa del Mundo de 2026 en territorio nacional representa una motivación especial para la Selección Mexicana, al considerar que el respaldo de la afición y la cercanía con sus familias pueden convertirse en un factor importante para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

México se medirá con Ghana este viernes

Durante la concentración del Tricolor previo al encuentro amistoso frente a Ghana este viernes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el lateral habló sobre el entorno que rodeará al combinado nacional durante el Mundial 2026 y destacó el valor de jugar en casa.

"Estar en casa brinda un extra enorme. El apoyo de la afición, el poder sentir a la familia cerca y contar con la experiencia de jugadores veteranos, hace que los jóvenes puedan crecer y aportar al equipo", comentó el futbolista mexicano en zona mixta.

México enfrentará este viernes a Ghana como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, torneo que iniciará el próximo 11 de junio y donde el Tricolor debutará frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en lo que será la inauguración del magno evento.

Jorge Sánchez volverá a Europa tras su paso por Cruz Azul

Sánchez también habló sobre el momento que vive a nivel personal tras su llegada al futbol de Grecia, luego de su paso por Cruz Azul. El defensor explicó que su decisión de emigrar nuevamente al futbol europeo estuvo relacionada con su deseo de seguir creciendo profesionalmente y no con la intención de asegurar un lugar en la convocatoria mundialista.

"Decidí jugar en Grecia después de Cruz Azul porque quería seguir creciendo como futbolista y buscar nuevos retos. Fue una decisión personal, no ligada al Mundial", señaló.

El seleccionado mexicano también aprovechó para responder a quienes consideran que el futbol europeo se encuentra muy por encima de la Liga MX. Para Sánchez, el balompié mexicano mantiene un nivel competitivo importante y no existe una diferencia tan amplia como suele pensarse.

"La gente piensa que es muy fácil estar allá. Muchos creen que en Europa todo es mejor, pero aquí tenemos ligas muy competitivas y con gran nivel. No estamos tan lejos de ese estándar", expresó.

Finalmente, el defensor reiteró el compromiso del grupo de cara al Mundial y señaló que el plantel busca conectar con la afición mexicana durante el proceso rumbo al torneo.

"Nos esforzamos para que nuestro trabajo se vea reflejado en cada partido. Disfrutar ser mexicano, estar en un Mundial en casa y sentir el apoyo de todos es un impulso enorme. Queremos que la afición viva con nosotros cada momento", concluyó.

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