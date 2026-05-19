El Arsenal de Mikel Arteta conquista la Premier League y es campeón tras 22 años

El Arsenal ha vuelto a tocar el cielo con las manos. Tras una espera que parecía interminable, el equipo del norte de Londres se ha proclamado campeón de la Premier League en la temporada 2025-2026.

Este triunfo no es uno más en la rica historia del club. Representa el final de una sequía de 22 años sin levantar el trofeo más codiciado del futbol inglés, devolviendo la alegría a una afición incondicional.

La confirmación del campeonato llegó de manera matemática este martes 19 de mayo. El reciente empate del Manchester City frente al Bournemouth (1-1) dejó a los dirigidos por Pep Guardiola sin opciones de alcanzar a los londinenses en la cima de la tabla.

El fin de una sequía histórica para los Gunners

Para entender la magnitud de este logro, es necesario viajar en el tiempo. La última vez que el Arsenal se coronó en la liga local fue en la mítica temporada 2003-2004.

En aquel entonces, el equipo dirigido por el legendario Arsène Wenger logró la hazaña de terminar el torneo de forma invicta. Ese plantel pasó a la historia bajo el apodo de "Los Invencibles", marcando un estándar de excelencia en el deporte.

Durante más de dos décadas, el club atravesó múltiples reconstrucciones, cambios de estadio y dolorosas decepciones. Sin embargo, la llegada de Mikel Arteta al banquillo cambió por completo la mentalidad de la institución.

El estratega español, quien también fue capitán del equipo en su etapa como jugador, logró construir un proyecto sólido. Su enfoque combinó juventud, disciplina táctica y un futbol ofensivo que enamoró nuevamente a las gradas del Emirates Stadium.

X / @Arsenal

El partido clave: victoria ante el Burnley

El camino hacia el título se cimentó con actuaciones llenas de carácter. El paso definitivo lo dieron ayer lunes 18 de mayo, cuando enfrentaron al Burnley en condición de locales.

Con la presión al máximo y sabiendo que no podían fallar, los londinenses salieron a buscar el resultado desde el primer minuto. El partido fue tenso y sumamente disputado, digno de una recta final de campeonato.

La diferencia en el marcador llegó gracias a una aparición estelar de Kai Havertz. El atacante alemán anotó el único gol del encuentro al minuto 36, desatando la locura total entre los miles de aficionados presentes.

Aunque el Burnley ya se encontraba descendido, el equipo visitante ofreció una resistencia inesperada. Mantuvieron la incertidumbre hasta el último silbatazo, alimentando el nerviosismo ante la posibilidad de un empate que habría complicado el campeonato.

Esa victoria por 1-0 dejó al equipo con 82 puntos, obligando al Manchester City a ganar su partido. Al no conseguirlo al día siguiente, la corona regresó oficialmente a las vitrinas del cuadro londinense.

¿Qué sigue para el Arsenal? La mira en la Champions League

La celebración oficial del título de la Premier League se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo. El equipo visitará al Crystal Palace en Selhurst Park para disputar la última jornada del calendario.

Aunque el partido será de trámite en cuanto a puntos, servirá como el escenario perfecto para que los jugadores levanten el trofeo. Será una fiesta total para festejar con su gente en la ciudad de Londres.

Sin embargo, la temporada aún guarda un reto mayúsculo. El próximo sábado 30 de mayo, el equipo viajará al Puskás Aréna de Budapest para disputar la gran final de la UEFA Champions League.

Su rival será nada menos que el Paris Saint-Germain (PSG), el vigente campeón del torneo continental. Los ingleses buscarán levantar la "Orejona" por primera vez en su historia.

Han pasado 20 años desde aquella dolorosa caída en la final europea de 2006. Ahora, el destino les presenta una oportunidad inmejorable de redención para coronar la mejor temporada desde su fundación.

El futbol inglés tiene un nuevo monarca indiscutible. Tras 22 años de espera, lágrimas y reconstrucción, el gigante de Londres ha despertado para reclamar el trono que por historia le pertenece.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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