El tequila es una de las bebidas más emblemáticas de México, tanto así que este forma parte de los productos que fungen como tarjeta de presentación del país a nivel internacional. Este adoptó su nombre de la región de Jalisco que le dio origen hace aproximadamente dos siglos.

Este tipo de alcohol, producido a partir de la planta del agave azul, específicamente de la piña a la que se le llama mezcal o maguey, ofrece múltiples beneficios para aquellos que lo consuman con moderación.

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¿Cuáles son los beneficios de tomar tequila?

El tequila es un producto con reconocimiento nacional e internacional, por lo que es un símbolo de la identidad mexicana.

Entre los beneficios de ingerirlo se encuentran:

Conciliar el sueño

Un caballito de tequila puede ser la solución para una insufrible noche de insomnio , ya que funciona como un relajante muscular que te ayudará a dormir mejor y sentirte sin presiones.

Bebida afrodisíaca

El tequila es considerado popularmente como una bebida afrodisiaca, debido a que relaja el control conductual de una persona y eleva la temperatura corporal, lo que, se presume, puede aumentar el deseo sexual.

Disminuye los niveles de colesterol malo

El consumo moderado de tequila, derivado del agave azul, puede ayudar a que los niveles de colesterol malo en la sangre disminuyan. También resulta útil para acelerar el metabolismo y quemar grasa.

Baja los niveles de estrés

Al funcionar como un relajante natural, el tequila ayuda a las personas a sentirse más liberadas y, por lo tanto, a disminuir sus niveles de estrés.

Mejora la salud ósea

Unos tragos de tequila ayudan a que la absorción de calcio sea más rápida y profunda, por lo que puede ayudar a tener una mejor salud ósea.

Mejora la salud intestinal

El tequila puede apoyar en mejorar la salud intestinal al actuar como digestivo tras comidas pesadas y con un consumo moderado.

Para aprovechar los beneficios del tequila, se debe elegir una presentación de alta calidad, 100% de agave, consumirlo solo, es decir, sin mezclarlo con otras bebidas, y en cantidades moderadas.

Recuerde que las bebidas alcohólicas no deben ser ingeridas por menores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades hepáticas y de otro tipo que toman medicamentos con interacciones. También debe ser evitado por personas con trastornos de adicción, alergias o antes de realizar determinadas actividades como conducir.

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MB