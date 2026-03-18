X habilita nuevo botón de "no me gusta"; ¿quiénes pueden usarlo?

Medios de comunicación y usuarios de la plataforma han reportado que X, antes Twitter, ha implementado un nuevo botón de "no me gusta"; sin embargo, no todos tienen acceso a él.

Al ser cuestionado sobre el tema, Grok, asistente de inteligencia artificial (IA) de tipo chatbot, indicó que la red social se encuentra probando un botón de "no me gusta" en algunas cuentas seleccionadas.

Esta función habría aparecido de forma muy rápida, luego de que un usuario la sugiriera y Nikita Bier, Jefe de Producto en X, le respondiera "dame 60 segundos". Instantes después, algunos internautas empezaron a notar la novedad.

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¿Por qué no todos los usuarios tienen el botón de "no me gusta" en X?

De acuerdo con Grok, esta nueva forma de interacción se encuentra en fase de prueba, motivo por el que no todos los usuarios cuentan con ella. En realidad, esta se dirige solo a los seguidores que pagan una tarifa mensual para acceder a contenido exclusivo y cuentas verificadas, informó Elon Musk, propietario de X, esta mañana.

"Para evitar ataques de bots de spam, el botón de 'no me gusta' estará disponible solo para suscriptores y cuentas verificadas", dice un post del empresario.

ESPECIAL

El "dislike" aparece principalmente en respuestas, no en publicaciones principales, y tiene el objetivo de mejorar la clasificación del contenido, bajando la visibilidad de spam, estafas, bots y respuestas de baja calidad.

Grok explicó que los "no me gusta" son privados, es decir, que no hay un contador visible para otros usuarios.

"Si lo ves en tu cuenta, es parte de esa prueba selectiva. Si no, es normal: aún no ha llegado a todo el mundo y podría expandirse (o no) en las próximas semanas" concluyó la IA.

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MB