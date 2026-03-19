¿Problemas intestinales? El plátano sería tu mejor aliado para regular tu digestión

El plátano, además de dulce y delicioso, contiene sustancias muy beneficiosas para nuestra salud, especialmente para nuestra digestión . Esta fruta puede convertirse en tu gran aliado nutricional... y el de tu panza.

El plátano y su benéfica composición

El plátano posee una enorme cantidad de propiedades benéficas para la salud. Según información del Gobierno de México, contiene una excelente combinación de minerales y vitaminas que la convierten en un alimento indispensable en cualquier dieta, incluso para personas diabéticas.

Es, además, un complemento perfecto para personas de todas las edades que realizan actividad física, ya sea por gusto, de forma profesional o amateur.

Las sustancias que posee el plátano son:

Potasio

Fibra

Magnesio

Ácido fólico

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, detalla cuál es la función de cada una de estas sustancias en nuestro organismo una vez que consumimos plátano. Son la fibra y el magnesio los que ayudan a nuestro intestino a mejorar su función:

El potasio es un mineral indispensable para la contracción muscular y la transmisión nerviosa, por lo que es ideal para la prevención de calambres.

El ácido fólico participa en el desarrollo del sistema nervioso, por lo que previene el crecimiento anormal de espina bífida durante la gestación.

Para la panza...

La fibra que contiene el plátano lo convierte en un alimento recomendado para personas que padecen diarrea o estreñimiento, ya que favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas para el colon y regula el tránsito intestinal.

El magnesio , por su parte, mantiene el correcto funcionamiento del intestino, vías nerviosas y músculos.

El aliado que no esperabas

Como habrás notado, el plátano viene acompañado de beneficios para tu salud intestinal, por lo que alimentarte de esta dulce fruta todos los días será positivo para tu digestión. ¡Tu pancita te lo agradecerá!

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