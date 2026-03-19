El café es por excelencia una de las bebidas más importantes y consumidas en todo el mundo. Sin embargo, el café también tiene sus excentricidades, y es que a pesar de que las grandes compañías han hecho lo posible para ponerlo al alcance de todos, hay marcas de alta gama que se ubican entre las mejores. En esta nota te las revelamos.

Las marcas de café soluble, sin duda tienen grandes adeptos, pero no podemos dejar atrás a los de grano y molidos que se distinguen por su sabor y la elegancia en su preparación, así como los procesos de producción a los que son sometidos, según apunta El País.

Además de ser uno de los estimulantes más sanos para el organismo, el café se ha colocado como una fuente de energía indispensable para casi toda la gente. Tan solo en México, el café es consumido por 71% de la población. Algunos lo hacen debido a los beneficios que aportan como antioxidantes que mejoran la circulación y la capacidad de concentración de las personas, otros debido al sabor que proporciona y algunos más para tener ese subidón de energía por las mañanas.

Estos son los mejores cafés que se venden en el mundo

Illy.

Es una de las marcas más populares dentro de los café de alta gama. Es la mezcla de nueve cafés arábica ciento por ciento, con tintes de chocolate, miel, caramelo y un cierto amargor en la boca. Se vende en grano en botes de acero de 250 gramos.

ESPECIAL/Illy

Lavazza Qualitá Oro

Una reconocida marca italiana que destaca del blend de los cafés de Centroamérica y algunos de África, debido a la variedad de arábica. Tiene gran cuerpo y mucho carácter endulzado con aromas florales.

ESPECIAL/Cotsco

La Mexicana

Más de cien años vendiendo café en España y otros países. Es un café único por la manera en la que están tostados sus granos, lo que causa un aroma original y que cuenta con el récord mundial de altitud de cultivo.

ESPECIAL/La Mexicana

Malongo

Una empresa francesa que tiene sede en Niza y está especializada en café gourmet. Sobresale entre sus variedades la Blue Mountain jamaicana que es la más cara del mundo y se cultiva a dos mil metros de altitud con mínima producción.

ESPECIAL/Malongo

Guilis

Desde 1928 es la marca especializada en hostelería. Traen el café de las mejores zonas cafeteras del mundo para tostarlo en sus instalaciones en Alcorcón. El mejor es el de la gama Black Blend, la mezcla de cinco orígenes diferentes.

ESPECIAL/Guillis

Saula

El Gran Espresso Premium tiene una selección de granos de variedad arábica que provienen de un cultivo ecológico de la empresa catalana que elabora uno de los mejores cafés del mundo. El mejor es el Gran Espresso Premium, que se presenta en botes pequeños.

ESPECIAL/Saula

Nespresso

Nestlé revolucionó el mundo del café con esta marca. Vendidas en cápsulas individuales de una veintena de variedades que permiten hacer el café de una forma rápida y limpia. Se vende por Internet o en algunas tiendas exclusivas.

ESPECIAL/Nespresso

Segafredo Zanetti

Massimo Zanetti quiere difundir la cultura del espresso italiano. Se ha convertido en el café líder en ventas en su país, Italia y en el mundo, con gran cantidad de tiendas en todo el orbe. Cada día se consumen 50 millones de tazas de esta marca.

ESPECIAL/Segrado

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AO

