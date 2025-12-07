¿Qué hace que las plantas se marchiten pronto?

Las plantas en el hogar traen numerosos beneficios a la salud física y mental de sus habitantes, no obstante, no darles los cuidados adecuados pueden generar que se marchiten y mueran al poco tiempo.

Factores como el calor intenso o la temporada invernal puede ocasionar que las hojas poco a poco se vuelvan secas o amarillas y por este motivo, a continuación, te diremos cómo remediar la situación para revivir tu planta.

¿Qué hace que las plantas se marchiten?

De acuerdo con el sitio experto Interflora, se debe identificar qué provocó el deterioro antes de tomar acción para intentar salvarla. Una vez identificado el problema, observa el estado del sustrato y las raíces te ayudará a determinar el siguiente paso. Las causas más comunes son:

Exceso de riego

Falta de agua

Mal drenaje

Poca luz solar

Plagas o presencia de hongos

Maceta muy pequeña

¿Qué hacer para revivir una planta marchita?

Antes de pensar en deshacerte de una planta que parece marchita, debes saber que existen técnicas sencillas y efectivas para revivirla, incluso cuando parece que está al borde del final.

Si las raíces están apretadas o negras, cambia la planta a una maceta más grande con tierra nueva. Añade perlitas o piedras al fondo para mejorar el drenaje.

Para que la planta concentre su energía en recuperarse, elimina hojas secas o podridas, tallos muertos y ramas débiles. Esto estimula la creación de nuevos brotes y reduce el desgaste energético.

Una planta débil no debe recibir riegos intensos, hazlo de forma moderada y solo cuando el sustrato esté seco al tacto.

Prepara un fertilizante casero suave con medio litro de agua, una cucharada de café usado y una cucharada de miel. Aplícalo cada dos semanas para revitalizar la planta.

