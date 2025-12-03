Cambio de placas en Jalisco 2025: ¿Qué pasa si no lo realizas en diciembre?

El cambio de placas gratuito en el marco del Paquetazo 3x1 es un trámite que continúa vigente durante el último mes del 2025, y, de acuerdo con las autoridades, no realizarlo puede acarrear sanciones para los propietarios de vehículos.

El cambio de láminas es obligatorio para los automovilistas que cuenten con los diseños "Maguey", "Gota" y "Minerva", debido a que no cumplen con la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esta normativa establece los requerimientos técnicos que deben cumplir las láminas en todo el territorio nacional.

De este modo, las únicas placas que el próximo año podrán circular en la entidad son los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas", implementado a principios de este año. Ambas láminas fueron creadas con elementos que garantizan visibilidad, durabilidad y seguridad, además de contar con un código QR en la parte superior derecha, el cual protege los datos personales del propietario.

¿Cuáles son las consecuencias de no hacer el cambio de placas en Jalisco?

Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, explicó que los propietarios que no realicen el canje de placas se expondrán a recibir sanciones, las cuales, comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero del 2026.

De acuerdo con el funcionario, el canje de placas tendrá un costo el próximo año e implicará una multa por incumplimiento. El costo de las nuevas placas, sumado al de la sanción económica por no haber hecho el cambio a tiempo, podría superar los 3 mil pesos. Además, los vehículos que no cuenten con los modelos de placas más recientes, no podrán circular en el estado.

Diciembre, último mes para hacer el cambio de placas gratuito

Con el objetivo de que todos los propietarios cuenten con las placas de emisión reciente, las autoridades implementaron desde el inicio del año el Paquetazo 3x1, un esquema que permite realizar el canje y la verificación vehicular de forma gratuita únicamente con el pago del refrendo.

García Sotelo indicó que los propietarios todavía están a tiempo de aprovechar este esquema.

Para facilitar el trámite a los ciudadanos se implementaron horarios extendidos en las oficinas recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de 8:00 a 18:00 horas , mientras que la recaudadora ubicada en el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), permanece abierta de las 8:00 a las 22:00 horas.

También se cuenta con atención los sábados de 8:00 a 14:00 horas, con el objetivo de ofrecer opciones amplias para que las y los jaliscienses concluyan su proceso sin contratiempos.

Para recoger las nuevas láminas en las oficinas recaudadoras, en la cita se debe presentar el certificado de aprobado o no aprobado de la verificación responsable 2025, la nueva tarjeta de circulación, las placas anteriores, comprobante de domicilio no mayor a tres meses e identificación oficial vigente.

