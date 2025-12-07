En el último par de décadas el interés por la salud y el bienestar físico a través de la alimentación a crecido a pasos agigantados, particularmente para quienes desean eliminar cualquier probabilidad de experimentar una enfermedad crónica.

Ante ello , expertos en el área de salud, alimentación y patología advierten que de hecho la selección cotidiana de nuestros alimentos podría ser uno de los factores con mayor influencia respecto a nuestra salud, impulsando la aparición de enfermedades crónicas como puede ser diabetes (tipo 2) y otras patologías de carácter cardiovascular.

Esto quiere decir que de hecho mantener una alimentación correctamente equilibrada y netamente planteada en nutrientes, vitaminas, baja en socio, glucosa y demás características beneficiosas a la salud es una de las medidas más importantes para quienes buscan una calidad de vida mayormente saludable y libre de enfermedades crónicas.

¿Qué dicen los expertos respecto a dos errores más comunes en la alimentación que podrían desencadenar enfermedades crónicas?

En entrevista con el medio estadounidense WFox News", el Dr. Frank Dumont quien es medico internista comentó los 2 errores más frecuentes al elegir la alimentación diaria , los cuales debido a la cotidianidad y normalización de los mismo se pasan por alto pese al riego que estos implican, destacando aspectos como la correcta forma de comer fruta y el cómo elaborar la proteína.

Error número 1: Elegir jugo de fruta en lugar de la fruta entera.

Según el Dr. Frank, realizar esta elección es uno de los errores más comunes, elegir el jugo de la fruta en lugar de su versión original implica algunas consideraciones ya que si bien el liquido de la fruta contiene importantes minerales y nutrientes, tomar está decisión de lado toda la fibra que la manzana, pera, naranja, etc., traería consigo.

Recordando que justamente esta fibra es totalmente importante para una correcta regulación de glucosa en sangre, además de mejorar la digestión y mantener una sensación de saciedad respecto a los alimentos. Según el Dr. Dumont, el resultado final de solo alimentarse de jugos podría llevar a un mal estado de salud, desarrollando enfermedades crónicas de importancia.

La fruta entera es mucho más saludable según los expertos, ayudando a evitar enfermedades de origen crónico. UNSPLASH/Julia Zolotova

Error número 2: Elegir el pollo empanizado/frito y no cocido.

Como segundo error con más cotidianidad destaca la elección de proteína respecto a su forma de preparase, elegir un pollo empanizado o frito por encima de versiones más saludable como al horno, representa un importante peligro respecto a la salud.

Un pollo empanizado añade a la proteína algunos extras que no compaginan en la búsqueda de una correcta alimentación tales como extras de grasas trans, saturadas, sodio y colesterol lo que ocasionaría inflamación y daño a vasos sanguíneos.

El Dr. Dumont recomiendo con creces optar por un pollo a la parrilla ya que así mantiene una magra natural beneficiosa como proteína , además de eliminar los excesos de grasa y carbohidratos extra si se elige una opción más dañina como un pollo empanizado o frito.



El como concinas nuestra proteína como el pollo es sumamente importante para la búsqueda de una vida más saludable y libre de patologías crónicas. UNSPLASH/Mark DeYoung

