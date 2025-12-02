5 cortes de cabello para usar canas a los 50 años y lucir de 30 en el 2026

Lucir las canas se ha vuelto una tendencia cada vez más popular , tomando en cuenta que no sólo se trata de dejar crecer el cabello al natural, sino aprender a trabajarlo para crear looks favorecedores.

La peluquera, experta en cabello y directora del salón Ananda Ferdi en Madrid, Rosi Fernández, afirma que “aunque se hable mucho de dejarse las canas completamente al natural, yo siempre he sido partidaria de trabajarlas y embellecerlas, no de abandonarlas”. Asimismo, aseguró que el próximo 2026 se verá una tendencia más clara: “No se trata de llevar el cabello gris sin más, sino de integrar esas canas con técnicas de color y cortes que rejuvenezcan el rostro”.

¿Cómo transicionar el cabello de manera embellecedora?

Por muchos años, la conversación se centró en “liberarse del tinte” cuando se hablaba de canas. No obstante, la tendencia va más allá de eso: no se trata de abandonar el color del pelo, sino de evolucionarlo. Actualmente, aquellas técnicas que apuestan por integrar las canas al diseño de color, son las que llevan la tendencia del próximo año.

Explica la experta que “las mujeres que quieren mantener un aspecto cuidado, sin renunciar a sus canas, optarán por técnicas muy sutiles como ‘babylights’, velos de luz o reflejos estratégicos que suavizan el contraste, aportan brillo y evitan ese efecto ‘canoso apagado’”. También menciona que el objetivo es que la melena se vea con dimensión y no plana.

Cortes de cabello para lucir las canas

El tipo de corte que escojamos afecta directamente en cómo se perciben nuestras canas , por ello, es importante tener en cuenta que no todos los estilos funcionan igual. Durante el próximo 2026, muchos de estos prevalecerán por encima de otros. A continuación te detallamos cuáles son los mejores cortes para lucir las canas.

Pixie con capas dinámicas

Los cortes pixie regresan en una nueva versión: en lugar del corte uniforme, veremos versiones más suaves y aireadas. Este tipo de cortes permiten distribuir las canas de manera equilibrada, y aportan personalidad sin mucho esfuerzo. Las capas internas ayudan a crear movimiento y que el blanco brille sin verse rígido.

Bob a la clavícula

Este corte, también conocido como “clavicut”, es una excelente opción para aquellas quieren conservar algo del largo del cabello. Esta silueta brinda estructura, facilita el peinado diario y es ideal para trabajar reflejos luminosos que ayuden a rejuvenecer el rostro.

Bob invertido

El bob invertido es un corte que es corto por detrás y largo por delante, y es una opción que queda increíble especialmente en cabello lacio, y luce las canas de una forma clásica y elegante.

Melena midi con flequillo

Este es uno de los cortes más populares hoy en día. El flequillo cortina ayuda a suavizar los rasgos del rostro, simulando un efecto lifting instantáneo. Además, permite que las canas del contorno del rostro se integren impecablemente. Este corte también es gran opción si se busca mantener el largo del cabello.

Shaggy

El corte shaggy es perfecto para las más atrevidas, que buscan lucir sus canas con un corte diferente pero a la moda. Este se adapta a todas las facciones y necesidades, pero definitivamente no es para todo el mundo.

