¿Cómo lavar la ropa deportiva para evitar malos olores?

La ropa deportiva está hecha de fibras técnicas que absorben el sudor, pero también retienen bacterias, lo que causa mal olor incluso después del lavado.

El problema aumenta si la prenda se deja húmeda en la mochila o se lava con productos inadecuados. La clave es una mezcla de buena ventilación, productos correctos y un lavado suave pero efectivo.

1. No la dejes acumulada

Antes de lavar, deja secar las prendas al aire libre para evitar que las bacterias se multipliquen. Si las metes húmedas al cesto, el olor se fija.

2. Voltea la ropa antes de lavarla

Cuando vayas a organizar tu ropa para el lavado, asegúrate de voltear las prendas deportivas. La parte interior (donde va el sudor) es la que necesita más limpieza. Eso además protege la tela de desgaste.

3. Usa agua fría y evita suavizantes

El agua caliente fija los olores en las fibras sintéticas. Y el suavizante crea una capa que atrapa bacterias: es la razón número uno del olor persistente. En su lugar, usa detergentes específicos para ropa deportiva.

4. Agrega un "refuerzo" para eliminar olor

Puedes añadir uno de estos al ciclo de lavado:

½ taza de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato

Una tapa de oxígeno activo (no cloro)

Ayudan a neutralizar olor sin dañar las fibras técnicas.

5. No seques en secadora

El calor puede fijar aún más los malos olores y debilitar los materiales con los que elaboran este tipo de prendas. Lo ideal es secar en sombra y con buena ventilación.

6. Cada cierto tiempo, haz un "lavado profundo"

Una vez al mes, remoja la ropa deportiva 20 minutos en agua fría con oxigeno activo. Elimina olores acumulados y prolonga la vida útil de las prendas.

Al final, lavar ropa deportiva para que no huela mal no es cuestión de comprar productos milagro, sino de ajustar unos cuantos hábitos: menos suavizante, más ventilación y ciclos cortos pero estratégicos. Con estos pasos, tus prendas duran más.

