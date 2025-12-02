Con el 2025 cerca de concluir, en redes sociales como TikTok ha comenzado a consultarse el cálculo para conocer el arcano personal que regirá el 2026 de cada persona, con base en su fecha de nacimiento. Esta carta del tarot sirve como referencia para saber cómo será el próximo año.

Más allá de ser una técnica adivinatoria, el tarot también es una herramienta para comprender el destino personal, pues a lo largo de los siglos ha ofrecido el conocimiento de un aprendizaje de experiencias colectivas.

En esta época del año, las personas suelen prepararse para recibir el próximo año con las mejores expectativas, por lo que implementan rituales para reafirmar su suerte.

¿Llegará el romance que tanto deseas? ¿Alcanzarás tus metas personales? ¿Al fin te animarás a emprender? ¿Cuál será tu misión de crecimiento? Aquí te decimos cómo saber qué arcano te corresponde en el 2026 para que tengas una pista de las respuestas a estos cuestionamientos.

¿Qué es un arcano?

El tarot está conformado por 78 cartas o arcanos, de las cuales, 22 son los arcanos mayores y 56 son arcanos menores. La palabra arcano encuentra su origen en el latín arcanum, que significa "misterio" o "secreto".

Los arcanos mayores muestran los patrones y significados generales de la vida, representando los aprendizajes más complejos y sagrados.

¿Cómo calcular el arcano del 2026?

Para hacer el cálculo que revelará el arcano que regirá el 2026 de cada persona, es necesario considerar su fecha de nacimiento. Así, solo es necesario sumar los dígitos del día y mes de nacimiento más los del 2026. Por ejemplo:

16/01/2026 > 1+6+0+1+2+0+2+6 = 18

En el caso de que la suma sea mayor a 22, deberán sumarse los componentes del último dígito obtenido para encontrar el número de arcano, por ejemplo:

15/12/1998 > 1+5+1+2+1+9+9+8 = 36 > 3+6 = 9

El siguiente paso será conocer cuál es el arcano mayor que corresponde a la cifra obtenida. A continuación te mostramos el significado de cada uno.

¿Qué significa cada uno de los arcanos mayores del tarot?

0. El Loco: Inicio, libertad, inocencia, espontaneidad.

1. El Mago: Iniciativa, energía creadora y comunicadora.

2. La Sacerdotisa: Sabiduría y protección.

3. La Emperatriz: Poder femenino, abundancia y prosperidad.

4. El Emperador: Liderazgo, autoridad, estructura.

5. El Papa: Espiritualidad, capacidad para guiar y comunicar.

6. Los Enamorados: decisión y equilibrio de vínculos.

7. El Carro: Control, disciplina, progreso, fuerza de voluntad.

8. La Fuerza: Valentía, coraje, búsqueda de equilibrio y responsabilidad.

9. El Ermitaño: Introspección, meditación, necesidad de autoconocimiento.

10. La Rueda de la Fortuna: Destino, karma, ciclos de vida y buena suerte.

11. La Justicia: Equidad, equilibrio, honor, imparcialidad.

12. El Ahorcado: Sacrificio, pausa, estancamiento.

13. La Muerte: Finales, transformación, cambios, renacimiento.

14. La Templanza: Autocontrol, moderación, necesidad de ajustes y balances.

15. El Diablo: Enfrentarse al exceso de instintos sin equilibrio.

17. La Torre: Cambios repentinos, catástrofes, desmoronamiento de creencias, liberación de ataduras.

18. La Estrella: Esperanza, proceso profundo de autoexploración, renovación espiritual.

19. La Luna: Intuición, sensibilidad, inspiración.

20. El Sol: Vitalidad, felicidad, satisfacción.

21. El Juicio: Transformación, toma de decisiones importantes.

22. El Mundo: Final de un ciclo de vida, culminación de un proceso, éxito personal y plenitud.

